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В Херсонской области создадут новую телекомпанию - РИА Новости, 11.05.2022
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В Херсонской области создадут новую телекомпанию
В Херсонской области создадут новую телекомпанию - РИА Новости, 11.05.2022
В Херсонской области создадут новую телекомпанию
Новую телекомпанию создадут в Херсонской области, вещание начнется после восстановления телецентра, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T14:57
2022-05-11T14:57
в мире
херсонская область
запорожская область
сергей аксенов (политик)
владимир сальдо
андрей турчак
единая россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Новую телекомпанию создадут в Херсонской области, вещание начнется после восстановления телецентра, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков."Местная телекомпания будет, скорее всего, называться "Таврия", - сказал Крючков журналистам.По его словам, власти Херсонской области уже обратились к главе Крыма Сергею Аксенову с просьбой оказать помощь сотрудниками и ресурсами в запуске теле- и радиовещания силами крымской телерадиокомпании "Крым"."Херсонский телецентр достаточно сильно пострадал, и мы уже несколько дней ведем восстановительные работы, чтобы восстановить вещание на Херсонскую область", - сказал Крючков.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. А глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что регион уже является неотъемлемой частью большой семьи - Российской Федерации.
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в мире, херсонская область , запорожская область, сергей аксенов (политик), владимир сальдо, андрей турчак, единая россия
14:57 11.05.2022
 
В Херсонской области создадут новую телекомпанию

В Херсонской области восстановят телецентр и создадут новую телекомпанию

CC BY-SA 3.0 / Sven Teschke / Памятник В.И. Ленину в Херсоне
Памятник В.И. Ленину в Херсоне - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
CC BY-SA 3.0 / Sven Teschke /
Памятник В.И. Ленину в Херсоне
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Новую телекомпанию создадут в Херсонской области, вещание начнется после восстановления телецентра, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
"Местная телекомпания будет, скорее всего, называться "Таврия", - сказал Крючков журналистам.
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"Херсонский телецентр достаточно сильно пострадал, и мы уже несколько дней ведем восстановительные работы, чтобы восстановить вещание на Херсонскую область", - сказал Крючков.
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Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. А глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что регион уже является неотъемлемой частью большой семьи - Российской Федерации.
 
В миреХерсонская областьЗапорожская областьСергей Аксенов (политик)Владимир СальдоАндрей ТурчакЕдиная Россия
 
 
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