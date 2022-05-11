https://ria.ru/20220511/taksi-1787970708.html

Правительство предложило обязать агрегаторов такси передавать данные ФСБ

Правительство предложило обязать агрегаторов такси передавать данные ФСБ - РИА Новости, 11.05.2022

Правительство предложило обязать агрегаторов такси передавать данные ФСБ

В Госдуму внесли законопроект, обязывающий службы заказа такси предоставлять ФСБ доступ к базам данных обработки и передачи заказов. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T17:49

2022-05-11T17:49

2022-05-11T19:57

общество

технологии

госдума рф

россия

фсб

такси

персональные данные

правительство рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225591_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_c37136df941fd2146e54d63a019dab25.jpg

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, обязывающий службы заказа такси предоставлять ФСБ доступ к базам данных обработки и передачи заказов.Кроме того, проект регулирует взаимоотношения водителей и агрегаторов такси, а также правила покраски транспортных средств. Автомобили предлагается оснащать прибором контроля за вниманием и усталостью водителей.В тексте указывается, что города федерального значения, а именно Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, смогут самостоятельно устанавливать максимальное количество легковых такси на дорогах. Документ предусматривает введение регионального реестра легковых такси, куда будут вносить сведения об автомобилях и эксплуатирующих их юридических и физических лицах.Перевозчиков, в свою очередь, обяжут в том числе вести журнал заказов такси, сведения о котором нужно будет хранить не менее шести месяцев со дня исполнения заказов.Водителем, согласно нововведениям, не сможет стать гражданин, лишенный права управлять автомобилем сроком до одного года со дня окончания предыдущего аналогичного срока. Это также касается тех, кто не прошел аттестацию на знание расположения объектов транспортной инфраструктуры и некоторых других объектов, и тех, кто имеет более трех неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения.Отмечается, что нынешнее законодательство не предусматривает возможность оказания услуг по перевозке грузов, пассажиров и багажа самозанятыми гражданами без образования юрлица или регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, говорится в пояснительной записке к проекту. Теперь самозанятым будет предоставлена возможность работать в сфере перевозок такси.

https://ria.ru/20220506/veteran-1787200774.html

https://ria.ru/20220321/taksi-1779318573.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, технологии, госдума рф, россия, фсб, такси, персональные данные, правительство рф