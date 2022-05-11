https://ria.ru/20220511/taksi-1787970708.html
Правительство предложило обязать агрегаторов такси передавать данные ФСБ
Правительство предложило обязать агрегаторов такси передавать данные ФСБ - РИА Новости, 11.05.2022
Правительство предложило обязать агрегаторов такси передавать данные ФСБ
В Госдуму внесли законопроект, обязывающий службы заказа такси предоставлять ФСБ доступ к базам данных обработки и передачи заказов. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T17:49
2022-05-11T17:49
2022-05-11T19:57
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, обязывающий службы заказа такси предоставлять ФСБ доступ к базам данных обработки и передачи заказов.Кроме того, проект регулирует взаимоотношения водителей и агрегаторов такси, а также правила покраски транспортных средств. Автомобили предлагается оснащать прибором контроля за вниманием и усталостью водителей.В тексте указывается, что города федерального значения, а именно Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, смогут самостоятельно устанавливать максимальное количество легковых такси на дорогах. Документ предусматривает введение регионального реестра легковых такси, куда будут вносить сведения об автомобилях и эксплуатирующих их юридических и физических лицах.Перевозчиков, в свою очередь, обяжут в том числе вести журнал заказов такси, сведения о котором нужно будет хранить не менее шести месяцев со дня исполнения заказов.Водителем, согласно нововведениям, не сможет стать гражданин, лишенный права управлять автомобилем сроком до одного года со дня окончания предыдущего аналогичного срока. Это также касается тех, кто не прошел аттестацию на знание расположения объектов транспортной инфраструктуры и некоторых других объектов, и тех, кто имеет более трех неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения.Отмечается, что нынешнее законодательство не предусматривает возможность оказания услуг по перевозке грузов, пассажиров и багажа самозанятыми гражданами без образования юрлица или регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, говорится в пояснительной записке к проекту. Теперь самозанятым будет предоставлена возможность работать в сфере перевозок такси.
https://ria.ru/20220506/veteran-1787200774.html
https://ria.ru/20220321/taksi-1779318573.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, госдума рф, россия, фсб, такси, персональные данные, правительство рф
17:49 11.05.2022 (обновлено: 19:57 11.05.2022)
Правительство предложило обязать агрегаторов такси передавать данные ФСБ
Правительство внесло в Госдуму проект о доступе ФСБ к базам данных службы заказов такси
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, обязывающий службы заказа такси предоставлять ФСБ доступ к базам данных обработки и передачи заказов.
"Служба заказа легкового такси обязана предоставлять органам Федеральной службы безопасности автоматизированный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси в порядке, установленным правительством", — говорится в документе.
Кроме того, проект регулирует взаимоотношения водителей и агрегаторов такси, а также правила покраски транспортных средств. Автомобили предлагается оснащать прибором контроля за вниманием и усталостью водителей.
В тексте указывается, что города федерального значения, а именно Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, смогут самостоятельно устанавливать максимальное количество легковых такси на дорогах.
Документ предусматривает введение регионального реестра легковых такси, куда будут вносить сведения об автомобилях и эксплуатирующих их юридических и физических лицах.
Перевозчиков, в свою очередь, обяжут в том числе вести журнал заказов такси, сведения о котором нужно будет хранить не менее шести месяцев со дня исполнения заказов.
Водителем, согласно нововведениям, не сможет стать гражданин, лишенный права управлять автомобилем сроком до одного года со дня окончания предыдущего аналогичного срока. Это также касается тех, кто не прошел аттестацию на знание расположения объектов транспортной инфраструктуры и некоторых других объектов, и тех, кто имеет более трех неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения.
Отмечается, что нынешнее законодательство не предусматривает возможность оказания услуг по перевозке грузов, пассажиров и багажа самозанятыми гражданами без образования юрлица или регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, говорится в пояснительной записке к проекту. Теперь самозанятым будет предоставлена возможность работать в сфере перевозок такси.