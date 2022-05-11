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Российские Су-35С ослепили украинскую ПВО ударом по радарам - РИА Новости, 11.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220511/su-35s-1787851579.html
Российские Су-35С ослепили украинскую ПВО ударом по радарам
Российские Су-35С ослепили украинскую ПВО ударом по радарам - РИА Новости, 11.05.2022
Российские Су-35С ослепили украинскую ПВО ударом по радарам
Минобороны РФ опубликовало видео с боевыми вылетами современных российских истребителей Су-35С, из которого следует, что самолеты уничтожили очередные... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T11:10
2022-05-11T11:10
специальная военная операция на украине
су-35с
в мире
украина
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео с боевыми вылетами современных российских истребителей Су-35С, из которого следует, что самолеты уничтожили очередные радиолокационные станции украинской ПВО.В ролике демонстрируется подготовка Су-35С к вылету, а затем рулежка истребителей на аэродроме и взлет. На кадрах показано, что истребители оснащены противорадиолокационными ракетами Х-31П, которые предназначены для поражения различных радаров.Как отметил в видео один из летчиков Су-35, "работаем по средствам ПВО Украины".Он добавил, что истребители применяют по наземным целям высокоточное оружие для поражения исключительно военных объектов, чтобы исключить попадание по мирному населению и жилой застройке.
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су-35с, в мире, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
11:10 11.05.2022
 
Российские Су-35С ослепили украинскую ПВО ударом по радарам

Минобороны опубликовало видео, как Су-35С ослепили украинскую ПВО ударом по радарам

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкИстребитель Су-35С
Истребитель Су-35С - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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Истребитель Су-35С. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео с боевыми вылетами современных российских истребителей Су-35С, из которого следует, что самолеты уничтожили очередные радиолокационные станции украинской ПВО.
В ролике демонстрируется подготовка Су-35С к вылету, а затем рулежка истребителей на аэродроме и взлет. На кадрах показано, что истребители оснащены противорадиолокационными ракетами Х-31П, которые предназначены для поражения различных радаров.
Как отметил в видео один из летчиков Су-35, "работаем по средствам ПВО Украины".
Он добавил, что истребители применяют по наземным целям высокоточное оружие для поражения исключительно военных объектов, чтобы исключить попадание по мирному населению и жилой застройке.
Боевая работа вертолетов армейской авиации. Видео Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
Вчера, 09:22Специальная военная операция на Украине
Минобороны показало кадры ударов Ка-52 по военным объектам на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеСу-35СВ миреУкраинаРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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