https://ria.ru/20220511/su-35s-1787851579.html

Российские Су-35С ослепили украинскую ПВО ударом по радарам

Российские Су-35С ослепили украинскую ПВО ударом по радарам - РИА Новости, 11.05.2022

Российские Су-35С ослепили украинскую ПВО ударом по радарам

Минобороны РФ опубликовало видео с боевыми вылетами современных российских истребителей Су-35С, из которого следует, что самолеты уничтожили очередные... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T11:10

2022-05-11T11:10

2022-05-11T11:10

специальная военная операция на украине

су-35с

в мире

украина

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео с боевыми вылетами современных российских истребителей Су-35С, из которого следует, что самолеты уничтожили очередные радиолокационные станции украинской ПВО.В ролике демонстрируется подготовка Су-35С к вылету, а затем рулежка истребителей на аэродроме и взлет. На кадрах показано, что истребители оснащены противорадиолокационными ракетами Х-31П, которые предназначены для поражения различных радаров.Как отметил в видео один из летчиков Су-35, "работаем по средствам ПВО Украины".Он добавил, что истребители применяют по наземным целям высокоточное оружие для поражения исключительно военных объектов, чтобы исключить попадание по мирному населению и жилой застройке.

https://ria.ru/20220511/ka-52-1787831946.html

украина

россия

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

су-35с, в мире, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)