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В Сарапуле мужчина устроил стрельбу в больнице из сигнального пистолета - РИА Новости, 11.05.2022
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В Сарапуле мужчина устроил стрельбу в больнице из сигнального пистолета
В Сарапуле мужчина устроил стрельбу в больнице из сигнального пистолета - РИА Новости, 11.05.2022
В Сарапуле мужчина устроил стрельбу в больнице из сигнального пистолета
Полиция задержала в Сарапуле мужчину, который в больнице после конфликта с медсестрой направил на нее сигнальный пистолет, а потом выстрелил, сообщает МВД по... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T14:51
2022-05-11T14:56
происшествия
удмуртская республика (удмуртия)
сарапул
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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УФА, 11 мая - РИА Новости. Полиция задержала в Сарапуле мужчину, который в больнице после конфликта с медсестрой направил на нее сигнальный пистолет, а потом выстрелил, сообщает МВД по Удмуртии.Отмечается, что посетитель приемного покоя больницы в Сарапуле спровоцировал конфликт с медсестрой, в ходе которого достал предмет, похожий на пистолет, и направил в сторону персонала."В последующем, покидая лечебное заведение, мужчина совершил выстрел в фойе, предположительно, свето-шумовым зарядом сигнального пистолета. Никто не пострадал", - сообщает МВД по региону.Правонарушитель задержан, им оказался 33-летний ранее судимый за незаконное хранение оружия местный житель."Пистолет изъят и направлен на экспертизу. Возбуждено уголовное дело", - добавили в полиции.
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происшествия, удмуртская республика (удмуртия), сарапул, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
14:51 11.05.2022 (обновлено: 14:56 11.05.2022)
 
В Сарапуле мужчина устроил стрельбу в больнице из сигнального пистолета

В Сарапуле задержали мужчину, стрелявшего в больнице из сигнального пистолета

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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УФА, 11 мая - РИА Новости. Полиция задержала в Сарапуле мужчину, который в больнице после конфликта с медсестрой направил на нее сигнальный пистолет, а потом выстрелил, сообщает МВД по Удмуртии.
Отмечается, что посетитель приемного покоя больницы в Сарапуле спровоцировал конфликт с медсестрой, в ходе которого достал предмет, похожий на пистолет, и направил в сторону персонала.
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"В последующем, покидая лечебное заведение, мужчина совершил выстрел в фойе, предположительно, свето-шумовым зарядом сигнального пистолета. Никто не пострадал", - сообщает МВД по региону.
Правонарушитель задержан, им оказался 33-летний ранее судимый за незаконное хранение оружия местный житель.
"Пистолет изъят и направлен на экспертизу. Возбуждено уголовное дело", - добавили в полиции.
 
ПроисшествияУдмуртская Республика (Удмуртия)СарапулМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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