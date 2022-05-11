https://ria.ru/20220511/strelba-1787917695.html

В Сарапуле мужчина устроил стрельбу в больнице из сигнального пистолета

В Сарапуле мужчина устроил стрельбу в больнице из сигнального пистолета - РИА Новости, 11.05.2022

В Сарапуле мужчина устроил стрельбу в больнице из сигнального пистолета

Полиция задержала в Сарапуле мужчину, который в больнице после конфликта с медсестрой направил на нее сигнальный пистолет, а потом выстрелил, сообщает МВД по... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T14:51

2022-05-11T14:51

2022-05-11T14:56

происшествия

удмуртская республика (удмуртия)

сарапул

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

УФА, 11 мая - РИА Новости. Полиция задержала в Сарапуле мужчину, который в больнице после конфликта с медсестрой направил на нее сигнальный пистолет, а потом выстрелил, сообщает МВД по Удмуртии.Отмечается, что посетитель приемного покоя больницы в Сарапуле спровоцировал конфликт с медсестрой, в ходе которого достал предмет, похожий на пистолет, и направил в сторону персонала."В последующем, покидая лечебное заведение, мужчина совершил выстрел в фойе, предположительно, свето-шумовым зарядом сигнального пистолета. Никто не пострадал", - сообщает МВД по региону.Правонарушитель задержан, им оказался 33-летний ранее судимый за незаконное хранение оружия местный житель."Пистолет изъят и направлен на экспертизу. Возбуждено уголовное дело", - добавили в полиции.

https://radiosputnik.ria.ru/20220504/perekhod-1786800691.html

удмуртская республика (удмуртия)

сарапул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, удмуртская республика (удмуртия), сарапул, министерство внутренних дел рф (мвд россии)