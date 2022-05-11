https://ria.ru/20220511/strelba-1787917695.html
В Сарапуле мужчина устроил стрельбу в больнице из сигнального пистолета
В Сарапуле мужчина устроил стрельбу в больнице из сигнального пистолета - РИА Новости, 11.05.2022
В Сарапуле мужчина устроил стрельбу в больнице из сигнального пистолета
Полиция задержала в Сарапуле мужчину, который в больнице после конфликта с медсестрой направил на нее сигнальный пистолет, а потом выстрелил, сообщает МВД по... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T14:51
2022-05-11T14:51
2022-05-11T14:56
происшествия
удмуртская республика (удмуртия)
сарапул
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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УФА, 11 мая - РИА Новости. Полиция задержала в Сарапуле мужчину, который в больнице после конфликта с медсестрой направил на нее сигнальный пистолет, а потом выстрелил, сообщает МВД по Удмуртии.Отмечается, что посетитель приемного покоя больницы в Сарапуле спровоцировал конфликт с медсестрой, в ходе которого достал предмет, похожий на пистолет, и направил в сторону персонала."В последующем, покидая лечебное заведение, мужчина совершил выстрел в фойе, предположительно, свето-шумовым зарядом сигнального пистолета. Никто не пострадал", - сообщает МВД по региону.Правонарушитель задержан, им оказался 33-летний ранее судимый за незаконное хранение оружия местный житель."Пистолет изъят и направлен на экспертизу. Возбуждено уголовное дело", - добавили в полиции.
https://radiosputnik.ria.ru/20220504/perekhod-1786800691.html
удмуртская республика (удмуртия)
сарапул
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, удмуртская республика (удмуртия), сарапул, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
14:51 11.05.2022 (обновлено: 14:56 11.05.2022)
В Сарапуле мужчина устроил стрельбу в больнице из сигнального пистолета
В Сарапуле задержали мужчину, стрелявшего в больнице из сигнального пистолета