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Госдеп рассчитывает на скорое разрешение кризиса вокруг Украины - РИА Новости, 11.05.2022
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Госдеп рассчитывает на скорое разрешение кризиса вокруг Украины
Госдеп рассчитывает на скорое разрешение кризиса вокруг Украины - РИА Новости, 11.05.2022
Госдеп рассчитывает на скорое разрешение кризиса вокруг Украины
Рассматривая вопрос о выделении Киеву пакета помощи в размере 40 миллиардов долларов, Вашингтон рассчитывает на скорое разрешение кризиса вокруг Украины, заявил РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T23:36
2022-05-11T23:36
в мире
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государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Рассматривая вопрос о выделении Киеву пакета помощи в размере 40 миллиардов долларов, Вашингтон рассчитывает на скорое разрешение кризиса вокруг Украины, заявил Госдеп.Как сказал на брифинге официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс, конгресс рассматривает проект о выделении Украине до конца фискального года (новый начинается с октября) около 40 миллиардов долларов. Прайс отметил, что США, говоря о выделении стране 10 миллиардов долларов в месяц, рассчитывают, что конфликт вокруг Украины разрешится "настолько скоро, насколько возможно".Прайс признал, что несмотря на высокие расходы для США, альтернатива помощи Украине "будет стоить дороже".Палата представителей конгресса США во вторник утвердила выделение Украине дополнительного пакета помощи на беспрецедентную сумму почти в 40 миллиардов долларов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220511/ukraina-1788016590.html
https://ria.ru/20220511/gosdep-1788018029.html
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в мире, нед прайс, украина, сша, россия, конгресс сша, ситуация в днр и лнр, государственный департамент сша
23:36 11.05.2022
 
Госдеп рассчитывает на скорое разрешение кризиса вокруг Украины

Представитель Госдепа Прайс: США рассчитывают на скорое разрешение кризиса вокруг Украины

© AP Photo / Mandel NganПредставитель Госдепартамента США Нед Прайс
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© AP Photo / Mandel Ngan
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Рассматривая вопрос о выделении Киеву пакета помощи в размере 40 миллиардов долларов, Вашингтон рассчитывает на скорое разрешение кризиса вокруг Украины, заявил Госдеп.
Как сказал на брифинге официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс, конгресс рассматривает проект о выделении Украине до конца фискального года (новый начинается с октября) около 40 миллиардов долларов. Прайс отметил, что США, говоря о выделении стране 10 миллиардов долларов в месяц, рассчитывают, что конфликт вокруг Украины разрешится "настолько скоро, насколько возможно".
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
Вчера, 23:09
США "абсолютно готовы" участвовать в восстановлении Украины, заявил Госдеп
Прайс признал, что несмотря на высокие расходы для США, альтернатива помощи Украине "будет стоить дороже".
Палата представителей конгресса США во вторник утвердила выделение Украине дополнительного пакета помощи на беспрецедентную сумму почти в 40 миллиардов долларов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
Вчера, 23:27
Госдеп заявил о важности сохранения каналов для взаимодействия с Россией
 
В миреНед ПрайсУкраинаСШАРоссияКонгресс СШАСитуация в ДНР и ЛНРГосударственный департамент США
 
 
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