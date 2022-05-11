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Госдеп рассчитывает на скорое разрешение кризиса вокруг Украины

Госдеп рассчитывает на скорое разрешение кризиса вокруг Украины - РИА Новости, 11.05.2022

Госдеп рассчитывает на скорое разрешение кризиса вокруг Украины

Рассматривая вопрос о выделении Киеву пакета помощи в размере 40 миллиардов долларов, Вашингтон рассчитывает на скорое разрешение кризиса вокруг Украины, заявил РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T23:36

2022-05-11T23:36

2022-05-11T23:36

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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Рассматривая вопрос о выделении Киеву пакета помощи в размере 40 миллиардов долларов, Вашингтон рассчитывает на скорое разрешение кризиса вокруг Украины, заявил Госдеп.Как сказал на брифинге официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс, конгресс рассматривает проект о выделении Украине до конца фискального года (новый начинается с октября) около 40 миллиардов долларов. Прайс отметил, что США, говоря о выделении стране 10 миллиардов долларов в месяц, рассчитывают, что конфликт вокруг Украины разрешится "настолько скоро, насколько возможно".Прайс признал, что несмотря на высокие расходы для США, альтернатива помощи Украине "будет стоить дороже".Палата представителей конгресса США во вторник утвердила выделение Украине дополнительного пакета помощи на беспрецедентную сумму почти в 40 миллиардов долларов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220511/ukraina-1788016590.html

https://ria.ru/20220511/gosdep-1788018029.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, нед прайс, украина, сша, россия, конгресс сша, ситуация в днр и лнр, государственный департамент сша