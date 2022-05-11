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Антонов надеется, что США прекратят игру в "отмену России"

Антонов надеется, что США прекратят игру в "отмену России" - РИА Новости, 12.05.2022

Антонов надеется, что США прекратят игру в "отмену России"

Москва надеется, что здравомыслие в Вашингтоне возобладает и позволит прекратить опасную игру в "отмену", граничащую с идеями расового превосходства, заявил... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-11T23:31

2022-05-11T23:31

2022-05-12T00:22

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ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости. Москва надеется, что здравомыслие в Вашингтоне возобладает и позволит прекратить опасную игру в "отмену", граничащую с идеями расового превосходства, заявил посол России в США Анатолий Антонов в статье "Россию нельзя отменить", опубликованной изданием Newsweek."Даже во времена "холодной войны" наши страны не прекращали культурные, образовательные и научные контакты. Хочется верить, что здравомыслие возобладает и позволит прекратить опасную игру в "отмену России", граничащую с идеями расового превосходства", — написал Антонов.Российский дипломат констатировал, что США захлестнула "волна русофобии, раздуваемая СМИ с подачи правящих кругов". "То, что происходит, приобрело наихудшие формы "охоты на ведьм" времен "маккартизма", сопровождавшейся антикоммунистической паранойей", — указал посол.По его словам, небывалая по размаху кампания по "отмене всего русского" проходит под аккомпанемент бездоказательных и огульных обвинений в адрес России с целью закрепить за ней образ "изгоя".Посол отметил, что остракизму подвергаются в том числе российские деятели культуры, от которых за рубежом ожидают осуждения политики своей страны. Бойкот, по словам посла, объявлен и русским классикам — из афиш вычеркиваются имена величайших композиторов, отменяются ежегодные литературные вечера. Помимо этого, США добиваются отстранения российских спортсменов от международных соревнований."Такие действия не только противоречат основополагающим международно-правовым документам, включая Устав ООН и Всеобщую декларацию прав человека, но и нарушают принципы американского законодательства о недопустимости дискриминации по признаку национальной принадлежности", — указал Антонов.Глава российской дипмиссии обратил внимание на то, что подобные проявления ксенофобии происходят в стране иммигрантов, провозгласившей себя "моральным компасом" для всего мира. "Куда смотрят местные правозащитники, которые так внимательно следят за ситуацией с правами человека в других государствах", — задался в этой связи вопросом Антонов.

https://ria.ru/20220510/bayden-1787696800.html

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