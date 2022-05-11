https://ria.ru/20220511/ssha-1787999005.html

Пентагон пригрозил нанести удары по Афганистану при "угрозе безопасности"

Пентагон пригрозил нанести удары по Афганистану при "угрозе безопасности" - РИА Новости, 11.05.2022

Пентагон пригрозил нанести удары по Афганистану при "угрозе безопасности"

США могут нанести удары по Афганистану в случае угрозы своей безопасности, заявил глава объединенного комитета начальников штабов Марк Милли. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T20:40

2022-05-11T20:40

2022-05-11T22:46

в мире

мохаммад хасан ахунд

афганистан

кабул (город)

талибан

оон

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ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости. США могут нанести удары по Афганистану в случае угрозы своей безопасности, заявил глава объединенного комитета начальников штабов Марк Милли."У нас есть возможности провести ударные операции, если мы увидим угрозу из Афганистана", — сказал он на слушаниях в комитете палаты представителей.В начале августа 2021 года талибы на фоне вывода американского контингента активизировали наступление на правительственные силы Афганистана. Они заняли Кабул 15 августа. Всю вторую половину месяца из столичного аэропорта, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан западных стран и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военнослужащие окончательно покинули Афганистан, завершив почти 20-летнее военное присутствие. В начале сентября временное правительство Афганистана возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20220510/terrorizm-1787781970.html

https://ria.ru/20220503/pentagon-1786678381.html

афганистан

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в мире, мохаммад хасан ахунд, афганистан, кабул (город), талибан, оон