https://ria.ru/20220511/ssha-1787963133.html

США привержены сохранению каналов связи с Россией, заявили в посольстве

США привержены сохранению каналов связи с Россией, заявили в посольстве - РИА Новости, 11.05.2022

США привержены сохранению каналов связи с Россией, заявили в посольстве

Посольство США в РФ заявило РИА Новости, что не комментирует содержание визита посла Джона Салливана в российский МИД, но отмечает, что американская сторона... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T17:26

2022-05-11T17:26

2022-05-11T17:35

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россия

сша

сергей рябков

джон салливан

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Посольство США в РФ заявило РИА Новости, что не комментирует содержание визита посла Джона Салливана в российский МИД, но отмечает, что американская сторона настроена сохранять открытыми каналы связи с Москвой."США привержены сохранению открытых каналов коммуникации с российскими властями - как для продвижения американских интересов, так и для снижения риска ошибок в контактах между странами", - заявил РИА Новости представитель посольства.Ранее в МИД РФ заявили о том, что в среду замглавы российского МИД Сергей Рябков встретился с послом Салливаном для "обсуждения ряда вопросов двусторонней повестки дня".Как сообщил корреспондент РИА Новости, глава американской дипмиссии пробыл в российском МИД менее 20 минут.

https://ria.ru/20220511/posol-1787924737.html

россия

сша

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, сша, сергей рябков, джон салливан