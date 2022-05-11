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США привержены сохранению каналов связи с Россией, заявили в посольстве
США привержены сохранению каналов связи с Россией, заявили в посольстве - РИА Новости, 11.05.2022
США привержены сохранению каналов связи с Россией, заявили в посольстве
Посольство США в РФ заявило РИА Новости, что не комментирует содержание визита посла Джона Салливана в российский МИД, но отмечает, что американская сторона... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T17:26
2022-05-11T17:26
2022-05-11T17:35
в мире
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сша
сергей рябков
джон салливан
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Посольство США в РФ заявило РИА Новости, что не комментирует содержание визита посла Джона Салливана в российский МИД, но отмечает, что американская сторона настроена сохранять открытыми каналы связи с Москвой."США привержены сохранению открытых каналов коммуникации с российскими властями - как для продвижения американских интересов, так и для снижения риска ошибок в контактах между странами", - заявил РИА Новости представитель посольства.Ранее в МИД РФ заявили о том, что в среду замглавы российского МИД Сергей Рябков встретился с послом Салливаном для "обсуждения ряда вопросов двусторонней повестки дня".Как сообщил корреспондент РИА Новости, глава американской дипмиссии пробыл в российском МИД менее 20 минут.
https://ria.ru/20220511/posol-1787924737.html
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РИА Новости
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в мире, россия, сша, сергей рябков, джон салливан
17:26 11.05.2022 (обновлено: 17:35 11.05.2022)
США привержены сохранению каналов связи с Россией, заявили в посольстве
В посольстве США заявили о приверженности сохранению открытых каналов связи с Москвой
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Посольство США в РФ заявило РИА Новости, что не комментирует содержание визита посла Джона Салливана в российский МИД, но отмечает, что американская сторона настроена сохранять открытыми каналы связи с Москвой.
"США привержены сохранению открытых каналов коммуникации с российскими властями - как для продвижения американских интересов, так и для снижения риска ошибок в контактах между странами", - заявил РИА Новости представитель посольства.
Ранее в МИД РФ заявили о том, что в среду замглавы российского МИД Сергей Рябков
встретился с послом Салливаном для "обсуждения ряда вопросов двусторонней повестки дня".
Как сообщил корреспондент РИА Новости, глава американской дипмиссии пробыл в российском МИД менее 20 минут.