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Цены на бензин в США бьют рекорды второй день подряд - РИА Новости, 11.05.2022
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Цены на бензин в США бьют рекорды второй день подряд
Цены на бензин в США бьют рекорды второй день подряд - РИА Новости, 11.05.2022
Цены на бензин в США бьют рекорды второй день подряд
Цена на бензин в США обновила исторический максимум, прибавив в среднем по стране несколько центов к предыдущему рекорду, свидетельствуют данные аналитиков. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T16:34
2022-05-11T16:34
экономика
сша
украина
джо байден
калифорния
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ВАШИНГТОН, 11 мая – РИА Новости. Цена на бензин в США обновила исторический максимум, прибавив в среднем по стране несколько центов к предыдущему рекорду, свидетельствуют данные аналитиков.Как указывает на своем сайте Американская ассоциация автомобилистов, актуальная цена за галлон (3,785 литра) бензина в среднем по стране достигла 4,404 доллара, это на 3 центра выше, чем накануне. В штате Калифорния, где топливо всегда дороже, за галлон, по данным аналитиков, просят в среднем 5,85 доллара. Цена на бензин несколько снижалась с начала апреля, когда началось высвобождение нефти из стратегического резерва, но в первых числах мая вновь перешла к росту.Президент США Джо Байден 8 марта объявил о запрете на импорт российских энергоносителей, цены на бензин выросли до рекордов. Рост цен глава американской администрации связывает с событиями вокруг Украины, эту позицию критикует бывший президент США Дональд Трамп, который указывает, что цена стала расти задолго до происходящего.Исторический максимум в 4,33 доллара за галлон в среднем в США платили 11 марта. В конце марта президент объявил, что США будут высвобождать нефть из стратегического резерва: ежедневно 1 миллион баррелей в течение полугода. Когда Байден вступил в должность, бензин стоил около 2,5 доллара, в январе 2022 года - около 3,3 доллара.
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экономика, сша, украина, джо байден, калифорния
16:34 11.05.2022
 
Цены на бензин в США бьют рекорды второй день подряд

Ассоциация автомобилистов США: цена на бензин выросла на три цента за сутки, побив рекорд

© AP Photo / David ZalubowskiАвтомобильная заправка в Денвере, США
Автомобильная заправка в Денвере, США - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© AP Photo / David Zalubowski
Автомобильная заправка в Денвере, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 мая – РИА Новости. Цена на бензин в США обновила исторический максимум, прибавив в среднем по стране несколько центов к предыдущему рекорду, свидетельствуют данные аналитиков.
Как указывает на своем сайте Американская ассоциация автомобилистов, актуальная цена за галлон (3,785 литра) бензина в среднем по стране достигла 4,404 доллара, это на 3 центра выше, чем накануне. В штате Калифорния, где топливо всегда дороже, за галлон, по данным аналитиков, просят в среднем 5,85 доллара. Цена на бензин несколько снижалась с начала апреля, когда началось высвобождение нефти из стратегического резерва, но в первых числах мая вновь перешла к росту.
Президент США Джо Байден 8 марта объявил о запрете на импорт российских энергоносителей, цены на бензин выросли до рекордов. Рост цен глава американской администрации связывает с событиями вокруг Украины, эту позицию критикует бывший президент США Дональд Трамп, который указывает, что цена стала расти задолго до происходящего.
Исторический максимум в 4,33 доллара за галлон в среднем в США платили 11 марта. В конце марта президент объявил, что США будут высвобождать нефть из стратегического резерва: ежедневно 1 миллион баррелей в течение полугода. Когда Байден вступил в должность, бензин стоил около 2,5 доллара, в январе 2022 года - около 3,3 доллара.
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