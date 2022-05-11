https://ria.ru/20220511/ssha-1787831328.html
"Поход в магазин превратился в пытку". В США возмутились политикой Байдена
"Поход в магазин превратился в пытку". В США возмутились политикой Байдена - РИА Новости, 11.05.2022
"Поход в магазин превратился в пытку". В США возмутились политикой Байдена
Из-за действий Белого дома американцы столкнулись с резким подорожанием продуктов, заявила бывший вице-губернатор штата Нью-Йорк Бетси Мак-Коги изданию The New... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T09:17
2022-05-11T09:17
2022-05-11T13:07
цены на нефть
сша
украина
heritage foundation
в мире
экономика
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Из-за действий Белого дома американцы столкнулись с резким подорожанием продуктов, заявила бывший вице-губернатор штата Нью-Йорк Бетси Мак-Коги изданию The New York Post.По мнению Мак-Коги, группа поддержки президента в СМИ скрывает истинные причины стремительного роста цен."Американцы были поражены серией фальшивых объяснений Белого дома. Сначала Байден обвинил в спекуляции производителей нефти, затем заявил о сговоре переработчиков мяса, а затем — о "путинском росте цен", — пишет она.Однако, по мнению бывшего вице-губернатора, разрушительную политику президента можно отменить."Начните с удобрений и пестицидов, которые обходятся американским фермерам на 50 процентов дороже, чем год назад. Химические удобрения производятся в основном из природного газа. Отмена ограничений администрации Байдена на внутреннюю добычу природного газа, в том числе открытие разведки и добычи на федеральных землях и на шельфе, поможет снизить цены на удобрения", — цитирует автор статьи экспертов по сельскому хозяйству Heritage Foundation Дарена Бакста и Джошуа Лукса.Мак-Коги добавила, что Байден может обуздать общую инфляцию, призвав к жесткой денежно-кредитной политике и остановив неконтролируемые федеральные расходы.Накануне Байден, говоря о борьбе с инфляцией в США, назвал пандемию коронавируса и "действия Путина на Украине" ключевыми виновниками подорожания продовольствия. Это не первый раз, когда глава Белого дома связывает рекордный за последние 40 лет рост цен с ситуацией на Украине и российским президентом.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами для самих западных стран, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты. По данным американского Минтруда, к концу марта инфляция ускорилась до 8,5 процента в годовом выражении — это рекорд с декабря 1981 года.При этом сами американцы оценивают положение в национальной экономике хуже, чем когда-либо за последнее десятилетие. Как показали результаты опроса телеканала CNN, 66 процентов респондентов считают, что политика Байдена наносит экономике ущерб, а восемь из десяти называют недостаточными меры Белого дома по борьбе с инфляцией.
https://radiosputnik.ria.ru/20220510/kurez-1787806888.html
https://ria.ru/20220510/inflyatsiya-1787807920.html
https://ria.ru/20220505/sanktsii-1786915801.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, сша, украина, heritage foundation, в мире, экономика, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии, джо байден
09:17 11.05.2022 (обновлено: 13:07 11.05.2022)
"Поход в магазин превратился в пытку". В США возмутились политикой Байдена
Бывший вице-губернатор штата Нью-Йорк Мак-Коги: политика Байдена вызвала рост цен на еду
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости.
Из-за действий Белого дома американцы столкнулись с резким подорожанием продуктов, заявила бывший вице-губернатор штата Нью-Йорк Бетси Мак-Коги изданию The New York Post
.
"Политика администрации Байдена виновата в продовольственной инфляции, которая превращает поход американцев в супермаркет в сплошную пытку. Президент отдает приоритет сохранению климата, а не вашей способности прокормить семью", — говорится в публикации.
По мнению Мак-Коги, группа поддержки президента в СМИ скрывает истинные причины стремительного роста цен.
"Американцы были поражены серией фальшивых объяснений Белого дома. Сначала Байден обвинил в спекуляции производителей нефти, затем заявил о сговоре переработчиков мяса, а затем — о "путинском росте цен", — пишет она.
Однако, по мнению бывшего вице-губернатора, разрушительную политику президента можно отменить.
"Начните с удобрений и пестицидов, которые обходятся американским фермерам на 50 процентов дороже, чем год назад. Химические удобрения производятся в основном из природного газа. Отмена ограничений администрации Байдена на внутреннюю добычу природного газа, в том числе открытие разведки и добычи на федеральных землях и на шельфе, поможет снизить цены на удобрения", — цитирует автор статьи экспертов по сельскому хозяйству Heritage Foundation
Дарена Бакста и Джошуа Лукса.
Мак-Коги добавила, что Байден может обуздать общую инфляцию, призвав к жесткой денежно-кредитной политике и остановив неконтролируемые федеральные расходы.
Накануне Байден, говоря о борьбе с инфляцией в США
, назвал пандемию коронавируса и "действия Путина на Украине
" ключевыми виновниками подорожания продовольствия. Это не первый раз, когда глава Белого дома связывает рекордный за последние 40 лет рост цен с ситуацией на Украине и российским президентом.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны.
Однако все это уже обернулось экономическими проблемами для самих западных стран, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты. По данным американского Минтруда, к концу марта инфляция ускорилась до 8,5 процента в годовом выражении — это рекорд с декабря 1981 года.
При этом сами американцы оценивают положение в национальной экономике хуже, чем когда-либо за последнее десятилетие. Как показали результаты опроса телеканала CNN, 66 процентов респондентов считают, что политика Байдена наносит экономике ущерб, а восемь из десяти называют недостаточными меры Белого дома по борьбе с инфляцией.