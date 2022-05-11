https://ria.ru/20220511/ssha-1787831328.html

"Поход в магазин превратился в пытку". В США возмутились политикой Байдена

"Поход в магазин превратился в пытку". В США возмутились политикой Байдена - РИА Новости, 11.05.2022

"Поход в магазин превратился в пытку". В США возмутились политикой Байдена

Из-за действий Белого дома американцы столкнулись с резким подорожанием продуктов, заявила бывший вице-губернатор штата Нью-Йорк Бетси Мак-Коги изданию The New... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T09:17

2022-05-11T09:17

2022-05-11T13:07

цены на нефть

сша

украина

heritage foundation

в мире

экономика

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Из-за действий Белого дома американцы столкнулись с резким подорожанием продуктов, заявила бывший вице-губернатор штата Нью-Йорк Бетси Мак-Коги изданию The New York Post.По мнению Мак-Коги, группа поддержки президента в СМИ скрывает истинные причины стремительного роста цен."Американцы были поражены серией фальшивых объяснений Белого дома. Сначала Байден обвинил в спекуляции производителей нефти, затем заявил о сговоре переработчиков мяса, а затем — о "путинском росте цен", — пишет она.Однако, по мнению бывшего вице-губернатора, разрушительную политику президента можно отменить."Начните с удобрений и пестицидов, которые обходятся американским фермерам на 50 процентов дороже, чем год назад. Химические удобрения производятся в основном из природного газа. Отмена ограничений администрации Байдена на внутреннюю добычу природного газа, в том числе открытие разведки и добычи на федеральных землях и на шельфе, поможет снизить цены на удобрения", — цитирует автор статьи экспертов по сельскому хозяйству Heritage Foundation Дарена Бакста и Джошуа Лукса.Мак-Коги добавила, что Байден может обуздать общую инфляцию, призвав к жесткой денежно-кредитной политике и остановив неконтролируемые федеральные расходы.Накануне Байден, говоря о борьбе с инфляцией в США, назвал пандемию коронавируса и "действия Путина на Украине" ключевыми виновниками подорожания продовольствия. Это не первый раз, когда глава Белого дома связывает рекордный за последние 40 лет рост цен с ситуацией на Украине и российским президентом.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами для самих западных стран, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты. По данным американского Минтруда, к концу марта инфляция ускорилась до 8,5 процента в годовом выражении — это рекорд с декабря 1981 года.При этом сами американцы оценивают положение в национальной экономике хуже, чем когда-либо за последнее десятилетие. Как показали результаты опроса телеканала CNN, 66 процентов респондентов считают, что политика Байдена наносит экономике ущерб, а восемь из десяти называют недостаточными меры Белого дома по борьбе с инфляцией.

https://radiosputnik.ria.ru/20220510/kurez-1787806888.html

https://ria.ru/20220510/inflyatsiya-1787807920.html

https://ria.ru/20220505/sanktsii-1786915801.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

цены на нефть, сша, украина, heritage foundation, в мире, экономика, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии, джо байден