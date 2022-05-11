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Week: ошибка США спровоцировала военную операцию на Украине - РИА Новости, 11.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220511/ssha-1787814713.html
Week: ошибка США спровоцировала военную операцию на Украине
Week: ошибка США спровоцировала военную операцию на Украине - РИА Новости, 11.05.2022
Week: ошибка США спровоцировала военную операцию на Украине
США проигнорировали опасения России из-за расширения НАТО на восток, что привело к эскалации конфликта на Украине, написал в статье для журнала Week... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T02:14
2022-05-11T03:07
в мире
украина
россия
москва
нато
сша
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. США проигнорировали опасения России из-за расширения НАТО на восток, что привело к эскалации конфликта на Украине, написал в статье для журнала Week обозреватель Эндрю Дэй.Автор публикации назвал ошибочным мнение, согласно которому Североатлантический альянс носит "сугубо оборонительный характер".Публицист напомнил, что в преддверии военной операции на Украине Белый дом отказался обсуждать с Москвой вопросы о расширении альянса. Он считает этот факт "загадочным", поскольку западные лидеры в частном порядке заявили руководству в Киеве, что "вы не будете членом НАТО".Дэй заключил, что Соединенным Штатам следует работать над тем, чтобы Украина стала нейтральным государством.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, россия, москва, нато, сша
02:14 11.05.2022 (обновлено: 03:07 11.05.2022)
 
Week: ошибка США спровоцировала военную операцию на Украине

Week: США проигнорировали опасения Путина из-за НАТО и спровоцировали конфликт на Украине

© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Белый дом, США. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. США проигнорировали опасения России из-за расширения НАТО на восток, что привело к эскалации конфликта на Украине, написал в статье для журнала Week обозреватель Эндрю Дэй.
Автор публикации назвал ошибочным мнение, согласно которому Североатлантический альянс носит "сугубо оборонительный характер".

"Независимо от того, угрожала ли НАТО России или нет, Путин считал, что угрожает, и это его убеждение повлияло на решение о начале спецоперации. Более того, эти опасения были вполне предсказуемыми, и конфликта можно было бы избежать, если бы Вашингтон отнесся к ним серьезно", — отметил Дэй.

Публицист напомнил, что в преддверии военной операции на Украине Белый дом отказался обсуждать с Москвой вопросы о расширении альянса. Он считает этот факт "загадочным", поскольку западные лидеры в частном порядке заявили руководству в Киеве, что "вы не будете членом НАТО".

"США создали худший из возможных вариантов существования для Украины — в качестве марионетки НАТО на пороге России, но без натовского зонтика безопасности", — считает автор материала.

Дэй заключил, что Соединенным Штатам следует работать над тем, чтобы Украина стала нейтральным государством.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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