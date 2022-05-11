https://ria.ru/20220511/ssha-1787814713.html
Week: ошибка США спровоцировала военную операцию на Украине
Week: ошибка США спровоцировала военную операцию на Украине - РИА Новости, 11.05.2022
Week: ошибка США спровоцировала военную операцию на Украине
США проигнорировали опасения России из-за расширения НАТО на восток, что привело к эскалации конфликта на Украине, написал в статье для журнала Week... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T02:14
2022-05-11T02:14
2022-05-11T03:07
в мире
украина
россия
москва
нато
сша
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581190667_0:150:3071:1877_1920x0_80_0_0_a2ef5fca9b3b9e7f822120fe5c9d008e.jpg
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. США проигнорировали опасения России из-за расширения НАТО на восток, что привело к эскалации конфликта на Украине, написал в статье для журнала Week обозреватель Эндрю Дэй.Автор публикации назвал ошибочным мнение, согласно которому Североатлантический альянс носит "сугубо оборонительный характер".Публицист напомнил, что в преддверии военной операции на Украине Белый дом отказался обсуждать с Москвой вопросы о расширении альянса. Он считает этот факт "загадочным", поскольку западные лидеры в частном порядке заявили руководству в Киеве, что "вы не будете членом НАТО".Дэй заключил, что Соединенным Штатам следует работать над тем, чтобы Украина стала нейтральным государством.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220510/ssha-1787729017.html
украина
россия
москва
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581190667_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_4ea903953691fbb5c1a73f94ceb51cb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, москва, нато, сша
02:14 11.05.2022 (обновлено: 03:07 11.05.2022)
Week: ошибка США спровоцировала военную операцию на Украине
Week: США проигнорировали опасения Путина из-за НАТО и спровоцировали конфликт на Украине