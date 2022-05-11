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День 77-й: сообщения о подготовке Киевом провокаций с применением ОМУ

День 77-й: сообщения о подготовке Киевом провокаций с применением ОМУ - РИА Новости, 11.05.2022

День 77-й: сообщения о подготовке Киевом провокаций с применением ОМУ

Минобороны РФ отчиталось в среду о поражении почти 100 военных объектов на территории Украины российской авиацией и о сбитии девяти беспилотников, один из них – РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T23:11

2022-05-11T23:11

2022-05-11T23:11

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Минобороны РФ отчиталось в среду о поражении почти 100 военных объектов на территории Украины российской авиацией и о сбитии девяти беспилотников, один из них – "Байрактар".Ведомство также сообщило, что располагает сведениями о подготовке провокаций для обвинения российских военных в применении оружия массового поражения с последующим проведением расследования по "сирийскому сценарию".Тем временем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя в заявления американской стороны о якобы подготовке РФ к затяжному конфликту, заявил, что спецоперация на Украине идет по плану. Он также подчеркнул, что планов о введении военного положения на территории России или в отдельных регионах нет.Ход операцииОфициальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил на утреннем брифинге в среду, что авиация вооруженных сил РФ поразила за ночь почти 100 военных объектов Украины: 93 объекта, в том числе два пункта управления, 69 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также три склада боеприпасов ВСУ.Также, заявил он, российские средства ПВО за прошедшую ночь сбили девять украинских беспилотников, в том числе 4 у Балаклеи в Харьковской области, 3 у Рубежного в ЛНР, 1 у острова Змеиный, а также 1 "Байрактар-ТБ2" у Архангельского в Николаевской области.Всего с начала специальной военной операции на Украине российские военные уничтожили более 800 украинских беспилотников и свыше 300 зенитных ракетных комплексов, а также 164 самолета и 125 вертолетов.Ракетными войсками РФ уничтожены 13 пунктов управления украинских войск и 14 складов боеприпасов, поражены 407 районов скоплений сил и техники противника, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в ЛНР взяты под контроль населенные пункты Южный и Воеводовка, освобождён пороховой завод "Заря". Под полным контролем российских военнослужащих находятся посёлки Факел, Радуга-2, Заря, Заря-1, Мичуринец и Электромонтажник, сказал он. По словам Кадырова, в ЛНР в результате наступления уничтожено свыше 200 националистов, выведено из строя более 10 единиц боевой техники.Сообщения о провокациях и военно-биологических проектахМинобороны России сообщило в среду, что располагает сведениями о подготовке провокаций с целью обвинения российских военных в применении оружия массового поражения с последующим проведением расследования по "сирийскому сценарию", позволяющего сфабриковать нужные доказательства и назначить виновных.По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова, высокая вероятность подобных провокаций подтверждается тем, что киевская администрация запрашивает поставку средств индивидуальной защиты кожи и органов дыхания, обеспечивающих защиту от токсичных химикатов и биологических поражающих агентов.Он добавил, что поставки на Украину антидотов фосфорорганических отравляющих веществ вызывают обеспокоенность. По его словам, в 2022 году из США на Украину было доставлено более 220 тысяч ампул с атропином, а также препаратов для специальной обработки и дезинфекции.Кирилов также сообщил, что Минобороны России продолжает изучать материалы о военно-биологических программах США и НАТО на Украине. По его словам, полученная информация ставит под сомнение высказывания американских специалистов о том, что нет оснований утверждать, что на Украине проводятся исследования по разработке биологического оружия, а также о том, что американцы не обнаружили на Украине биологического оружия, и вообще необходимая инфраструктура там отсутствует.Идеологами военно-биологической деятельности США на Украине являются лидеры Демократической партии, вовлечение туда подконтрольных организаций и увеличение их доходов позволяет лидерам Демпартии получать дополнительные средства на избирательные кампании, скрывая их распределение, заявили в Минобороны.По данным ведомства, через американские госорганы формировалась законодательная база для финансирования военно-биологических исследований напрямую из федерального бюджета, под госгарантии привлекались средства организаций, подконтрольных руководству Демократической партии, включая фонды Клинтонов, Рокфеллеров, Сороса, Байдена. В эту схему вовлечены крупные фармацевтические компании, в том числе Pfizer, Moderna, американская Merck, а также аффилированная с американским военным ведомством Gilead, заявили в Минобороны России.США изучали на Украине возможности формирования управляемых эпидемий, заявил Кириллов. Он отметил, что спецоперация ВС РФ позволила пресечь расширение военно-биологического присутствия США на Украине и остановить преступные эксперименты над мирными гражданами.Российское военное ведомство также получило новые сведения о бесчеловечных опытах США в биолабораториях на Украине, сообщил Кириллов. По его словам, опыты проводились в психиатрической больнице № 1 (село Стрелечье Харьковской области). Кириллов также указал, что государственные структуры Украины вовлечены в военно-биологическую программу США, в частности, для сокрытия незаконной деятельности и проведения полевых исследований.В ведомстве также сообщили, что Мариуполь под украинским контролем в сотрудничестве с американским военным ведомством использовался как региональный центр для сбора и паспортизации возбудителя холеры. Отобранные штаммы направлялись в Центр общественного здоровья в Киеве, который далее пересылал биоматериалы в США, эта деятельность велась с 2014 года, заявили в ведомстве.Роль Польши и ГерманииМинобороны России также сообщило о том, что военно-биологические проекты на Украине реализуют не только США, но и другие страны НАТО, например, Польша. По данным ведомства, подтверждено участие польского Института ветеринарной медицины в исследованиях вируса бешенства на Украине, причем эти исследования проводились совместно с американским институтом Бэттел – одним из ключевых подрядчиков Пентагона.Кроме того, подтверждено финансирование Польшей Львовского медицинского университета, в состав которого входит участник военно-биологических проектов США - институт эпидемиологии и гигиены, где с 2002 ведут переподготовку специалистов, имеющих опыт работы с материалами двойного назначения, заявило министерство.Независимо от США свои военно-биологические проекты на Украине реализует Германия, сказал Кириллов. Он отметил что с немецкой стороны в программе участвует институт микробиологии вооруженных сил ФРГ (Мюнхен), институт Роберта Коха (Берлин), институт Лёффлера (Грайфсвальд) и институт тропической медицины Нохта (Гамбург). Новые документы раскрывают, что только с 2016 по 2019 годы военными эпидемиологами из института микробиологии бундесвера было вывезено 3,5 тысячи проб сыворотки крови граждан, проживающих в 25 областях Украины.Вокруг операцииПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя в среду заявления американской стороны о якобы подготовке РФ к затяжному конфликту, заявил, что спецоперация на Украине идет по плану. Он также подчеркнул, что планов о введении военного положения на территории России или в отдельных регионах на фоне ситуации с Украиной нет.Ранее глава Национальной разведки США Аврил Хейнс заявил, что российские власти готовятся к затяжному конфликту на Украине и рассчитывают на достижение целей за пределами Донбасса.Песков также прокомментировал переговорный процесс между РФ и Украиной, который "начинался без посредников", "и он весьма вяло и нерезультативно продолжается без посредников".

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Филиппова

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