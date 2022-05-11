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Спецоперация на Украине идет по плану, заявили в Кремле - РИА Новости, 11.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220511/spetsoperatsiya-1787902069.html
Спецоперация на Украине идет по плану, заявили в Кремле
Спецоперация на Украине идет по плану, заявили в Кремле - РИА Новости, 11.05.2022
Спецоперация на Украине идет по плану, заявили в Кремле
Спецоперация на Украине идет по плану, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления американской стороны о якобы подготовке... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T13:51
2022-05-11T13:59
в мире
владимир путин
россия
украина
сша
дмитрий песков
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Спецоперация на Украине идет по плану, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления американской стороны о якобы подготовке РФ к затяжному конфликту.Ранее глава Национальной разведки США Аврил Хейнс заявил, что российские власти готовятся к затяжному конфликту на Украине и рассчитывают на достижение целей за пределами Донбасса."Мы прелагаем ориентироваться на заявления президента (России Владимира Путина), который повторял и совсем недавно подтвердил, что специальная военная операция развивается по плану", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле могут прокомментировать слова главы американской разведки.
https://ria.ru/20220510/ukraina-1787771734.html
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украина
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в мире, владимир путин, россия, украина, сша, дмитрий песков
13:51 11.05.2022 (обновлено: 13:59 11.05.2022)
 
Спецоперация на Украине идет по плану, заявили в Кремле

Пресс-секретарь президента Песков заявил, что спецоперация на Украине идет по плану

© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие в Мелитополе
Российские военнослужащие в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости
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Российские военнослужащие в Мелитополе. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Спецоперация на Украине идет по плану, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления американской стороны о якобы подготовке РФ к затяжному конфликту.
Ранее глава Национальной разведки США Аврил Хейнс заявил, что российские власти готовятся к затяжному конфликту на Украине и рассчитывают на достижение целей за пределами Донбасса.
"Мы прелагаем ориентироваться на заявления президента (России Владимира Путина), который повторял и совсем недавно подтвердил, что специальная военная операция развивается по плану", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле могут прокомментировать слова главы американской разведки.
Глава Национальной разведки США Эврил Хейнс - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
10 мая, 17:09Специальная военная операция на Украине
Хейнс: США сейчас не видят переговорного пути для урегулирования на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаСШАДмитрий Песков
 
 
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