https://ria.ru/20220511/spetsoperatsiya-1787902069.html

Спецоперация на Украине идет по плану, заявили в Кремле

Спецоперация на Украине идет по плану, заявили в Кремле - РИА Новости, 11.05.2022

Спецоперация на Украине идет по плану, заявили в Кремле

Спецоперация на Украине идет по плану, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления американской стороны о якобы подготовке... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T13:51

2022-05-11T13:51

2022-05-11T13:59

в мире

владимир путин

россия

украина

сша

дмитрий песков

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Спецоперация на Украине идет по плану, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления американской стороны о якобы подготовке РФ к затяжному конфликту.Ранее глава Национальной разведки США Аврил Хейнс заявил, что российские власти готовятся к затяжному конфликту на Украине и рассчитывают на достижение целей за пределами Донбасса."Мы прелагаем ориентироваться на заявления президента (России Владимира Путина), который повторял и совсем недавно подтвердил, что специальная военная операция развивается по плану", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле могут прокомментировать слова главы американской разведки.

https://ria.ru/20220510/ukraina-1787771734.html

россия

украина

сша

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, владимир путин, россия, украина, сша, дмитрий песков