https://ria.ru/20220511/soobschestvo-1787919232.html

Посол Украины в Германии отверг идею Макрона о европейском сообществе

Посол Украины в Германии отверг идею Макрона о европейском сообществе - РИА Новости, 11.05.2022

Посол Украины в Германии отверг идею Макрона о европейском сообществе

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отверг идею президента Франции Эммануэля Макрона о создании европейского сообщества, заявив, что Украина должна быть... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T15:01

2022-05-11T15:01

2022-05-11T15:01

в мире

эммануэль макрон

олаф шольц

владимир зеленский

европа

германия

украина

евросоюз

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ПАРИЖ, 11 мая - РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник отверг идею президента Франции Эммануэля Макрона о создании европейского сообщества, заявив, что Украина должна быть либо в ЕС, либо вне его."Я приветствую творческий подход вашего президента, но настроен очень скептически, и сам канцлер (Германии - ред.) Олаф Шольц казался удивленным. Предлагать такую замену полноценному вступлению - все равно, что изобретать велосипед. Либо мы в ЕС, либо вне его. После его победы на выборах и ввиду его видения Европы мы в Киеве ждем от Эммануэля Макрона гораздо большей смелости в отношении Украины", - заявил посол французской газете Echos.По его мнению, отказ Украине в членстве был бы "катастрофическим сигналом". Мельник отметил, что на фоне российской спецоперации Украина нуждается в "стратегической перспективе принадлежности к европейской семье". Посол считает, что волна беженцев, хлынувшая в Европу, показывает, что украинцы и европейцы "разделяют общие ценности".В понедельник Макрон заявил, что вместе с Шольцем намерен обсудить с Владимиром Зеленским идею создать новое европейское политическое сообщество, которое смогло бы принять Украину в свои ряды.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220427/makron-1785784321.html

https://ria.ru/20220427/makron-1785740795.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, эммануэль макрон, олаф шольц, владимир зеленский, европа, германия, украина, евросоюз, андрей мельник, франция