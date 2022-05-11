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Посол Украины в Германии отверг идею Макрона о европейском сообществе - РИА Новости, 11.05.2022
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Посол Украины в Германии отверг идею Макрона о европейском сообществе
Посол Украины в Германии отверг идею Макрона о европейском сообществе - РИА Новости, 11.05.2022
Посол Украины в Германии отверг идею Макрона о европейском сообществе
Посол Украины в Германии Андрей Мельник отверг идею президента Франции Эммануэля Макрона о создании европейского сообщества, заявив, что Украина должна быть... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T15:01
2022-05-11T15:01
в мире
эммануэль макрон
олаф шольц
владимир зеленский
европа
германия
украина
евросоюз
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ПАРИЖ, 11 мая - РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник отверг идею президента Франции Эммануэля Макрона о создании европейского сообщества, заявив, что Украина должна быть либо в ЕС, либо вне его."Я приветствую творческий подход вашего президента, но настроен очень скептически, и сам канцлер (Германии - ред.) Олаф Шольц казался удивленным. Предлагать такую замену полноценному вступлению - все равно, что изобретать велосипед. Либо мы в ЕС, либо вне его. После его победы на выборах и ввиду его видения Европы мы в Киеве ждем от Эммануэля Макрона гораздо большей смелости в отношении Украины", - заявил посол французской газете Echos.По его мнению, отказ Украине в членстве был бы "катастрофическим сигналом". Мельник отметил, что на фоне российской спецоперации Украина нуждается в "стратегической перспективе принадлежности к европейской семье". Посол считает, что волна беженцев, хлынувшая в Европу, показывает, что украинцы и европейцы "разделяют общие ценности".В понедельник Макрон заявил, что вместе с Шольцем намерен обсудить с Владимиром Зеленским идею создать новое европейское политическое сообщество, которое смогло бы принять Украину в свои ряды.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220427/makron-1785784321.html
https://ria.ru/20220427/makron-1785740795.html
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в мире, эммануэль макрон, олаф шольц, владимир зеленский, европа, германия, украина, евросоюз, андрей мельник, франция
15:01 11.05.2022
 
Посол Украины в Германии отверг идею Макрона о европейском сообществе

Посол Украины в Германии Мельник отверг идею Макрона о создании европейского сообщества

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 11 мая - РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник отверг идею президента Франции Эммануэля Макрона о создании европейского сообщества, заявив, что Украина должна быть либо в ЕС, либо вне его.
"Я приветствую творческий подход вашего президента, но настроен очень скептически, и сам канцлер (Германии - ред.) Олаф Шольц казался удивленным. Предлагать такую замену полноценному вступлению - все равно, что изобретать велосипед. Либо мы в ЕС, либо вне его. После его победы на выборах и ввиду его видения Европы мы в Киеве ждем от Эммануэля Макрона гораздо большей смелости в отношении Украины", - заявил посол французской газете Echos.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время поездки в муниципалитет Сержи под Парижем - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
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По его мнению, отказ Украине в членстве был бы "катастрофическим сигналом". Мельник отметил, что на фоне российской спецоперации Украина нуждается в "стратегической перспективе принадлежности к европейской семье". Посол считает, что волна беженцев, хлынувшая в Европу, показывает, что украинцы и европейцы "разделяют общие ценности".
В понедельник Макрон заявил, что вместе с Шольцем намерен обсудить с Владимиром Зеленским идею создать новое европейское политическое сообщество, которое смогло бы принять Украину в свои ряды.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время поездки в муниципалитет Сержи под Парижем - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
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В миреЭммануэль МакронОлаф ШольцВладимир ЗеленскийЕвропаГерманияУкраинаЕвросоюзАндрей МельникФранция
 
 
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