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Sony показала флагманский смартфон Xperia 1 IV в старом дизайне - РИА Новости, 11.05.2022
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Наука
https://ria.ru/20220511/sony-1787868009.html
Sony показала флагманский смартфон Xperia 1 IV в старом дизайне
Sony показала флагманский смартфон Xperia 1 IV в старом дизайне - РИА Новости, 11.05.2022
Sony показала флагманский смартфон Xperia 1 IV в старом дизайне
Компания Sony объявила о выходе очередного поколения флагманского смартфона Xperia 1. "Четверка" сохранила дизайн предшественников, хотя начинка и значительно... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T11:57
2022-05-11T11:57
наука
технологии
google android
sony corporation
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Компания Sony объявила о выходе очередного поколения флагманского смартфона Xperia 1. "Четверка" сохранила дизайн предшественников, хотя начинка и значительно изменилась.Линейные размеры Xperia 1 IV и внешний вид остались без изменений — это все тот же относительно легкий (185 г) "брусок" с экраном диагональю 6,5 дюймов. Матрица немного улучшена: это 4K AMOLED-дисплей, который стал на 50 процентов ярче по сравнению с предшественником. Здесь есть поддержка частоты обновления изображения на 120 Гц.Флагман получил наиболее мощную платформу для Android-смартфонов в первой половине 2022-го. Это Snapdragon 8 Gen 1 с производительным видеоядром Adreno 730. Оперативной памяти здесь безальтернативно 12 ГБ, но можно выбрать размер накопителя — 256 или 512 ГБ. Xperia 1 IV смартфон довольно экзотичной из-за наличия карты памяти и аудиоджека. Кроме того, драйверы стереодинамиков были улучшены и звучат на 10 процентов громче, обеспечивая больше басов.Три сенсора камерного модуля сохранили разрешение в 12 Мп. Основная камера оснащена сенсором оптического формата 1/1,7 дюйма и 24-мм объективом с оптической стабилизацией изображения. "Ширик" отличается сенсором оптического формата 1/2,5 дюйма с объективом 16 мм с автофокусом. Телеобъектив получил датчик оптического формата 1/3,5 дюйма, с оптической стабилизацией изображения и автофокусировку — в нем появился так называемый непрерывный оптический зум, обеспечивающий 3,5-5-кратное увеличение. Все камеры имеют одинаковый набор функций, включая запись видео 4K с частотой 120 кадров в секунду.Аккумулятор смартфона вырос до 5000 мАч, мощность быстрой зарядки осталась на уровне 30 Вт, есть и беспроводная. Традиционно для Sony смартфон не сразу поступит в продажу — старт запланирован на июнь 2022-го в Европе по цене от 1400 евро. О планах вывести модель на российский рынок не сообщается, актуальный Sony Xperia 1 III предлагается от 100 тысяч рублей.
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технологии, google android, sony corporation
11:57 11.05.2022
 

Sony показала флагманский смартфон Xperia 1 IV в старом дизайне

© SonySony Xperia 1 IV
Sony Xperia 1 IV
© Sony
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Компания Sony объявила о выходе очередного поколения флагманского смартфона Xperia 1. "Четверка" сохранила дизайн предшественников, хотя начинка и значительно изменилась.
Линейные размеры Xperia 1 IV и внешний вид остались без изменений — это все тот же относительно легкий (185 г) "брусок" с экраном диагональю 6,5 дюймов. Матрица немного улучшена: это 4K AMOLED-дисплей, который стал на 50 процентов ярче по сравнению с предшественником. Здесь есть поддержка частоты обновления изображения на 120 Гц.
Флагман получил наиболее мощную платформу для Android-смартфонов в первой половине 2022-го. Это Snapdragon 8 Gen 1 с производительным видеоядром Adreno 730. Оперативной памяти здесь безальтернативно 12 ГБ, но можно выбрать размер накопителя — 256 или 512 ГБ. Xperia 1 IV смартфон довольно экзотичной из-за наличия карты памяти и аудиоджека. Кроме того, драйверы стереодинамиков были улучшены и звучат на 10 процентов громче, обеспечивая больше басов.
Три сенсора камерного модуля сохранили разрешение в 12 Мп. Основная камера оснащена сенсором оптического формата 1/1,7 дюйма и 24-мм объективом с оптической стабилизацией изображения. "Ширик" отличается сенсором оптического формата 1/2,5 дюйма с объективом 16 мм с автофокусом. Телеобъектив получил датчик оптического формата 1/3,5 дюйма, с оптической стабилизацией изображения и автофокусировку — в нем появился так называемый непрерывный оптический зум, обеспечивающий 3,5-5-кратное увеличение. Все камеры имеют одинаковый набор функций, включая запись видео 4K с частотой 120 кадров в секунду.
Аккумулятор смартфона вырос до 5000 мАч, мощность быстрой зарядки осталась на уровне 30 Вт, есть и беспроводная. Традиционно для Sony смартфон не сразу поступит в продажу — старт запланирован на июнь 2022-го в Европе по цене от 1400 евро. О планах вывести модель на российский рынок не сообщается, актуальный Sony Xperia 1 III предлагается от 100 тысяч рублей.
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