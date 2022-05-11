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Акцию "Учет соловьев" проведет "Моспирода" в мае и июне в Москве - РИА Новости, 20.05.2022
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Акцию "Учет соловьев" проведет "Моспирода" в мае и июне в Москве
Акцию "Учет соловьев" проведет "Моспирода" в мае и июне в Москве - РИА Новости, 20.05.2022
Акцию "Учет соловьев" проведет "Моспирода" в мае и июне в Москве
Мосприрода проведет экологическую акцию "Учет соловьев" с 12 мая по 30 июня, каждый желающий сможет принять в ней участие, а по итогам будет создана... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-11T10:49
2022-05-20T12:55
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мосприрода
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Мосприрода проведет экологическую акцию "Учет соловьев" с 12 мая по 30 июня, каждый желающий сможет принять в ней участие, а по итогам будет создана интерактивная карта мест обитания птиц, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.Отмечается, что для участия нужно отправиться в эти даты на природные территории Москвы. При себе достаточно иметь мобильный телефон, ручку и блокнот. Участники акции также могут записать видео на мобильный телефон и указать GPS-координаты.В сообщении уточняется, что данные о численности и нахождении пернатых помогут орнитологам проследить, какие природные территории города чаще выбирают для обитания певчие птицы. Кроме того, присланные участниками акции материалы позволят специалистам ГПБУ "Мосприрода" обновить интерактивную карту обитания птиц.
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мосприрода, москва, общество, городское хозяйство москвы
10:49 11.05.2022 (обновлено: 12:55 20.05.2022)
 

Акцию "Учет соловьев" проведет "Моспирода" в мае и июне в Москве

© Фото : Департамент природопользования и охраны окружающей среды МосквыСоловей в Москве
Соловей в Москве - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© Фото : Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Мосприрода проведет экологическую акцию "Учет соловьев" с 12 мая по 30 июня, каждый желающий сможет принять в ней участие, а по итогам будет создана интерактивная карта мест обитания птиц, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.
"С 12 мая по 30 июня Мосприрода проведет экологическую акцию по учету соловьев. Принять участие в ней может каждый. По итогам будет создана интерактивная карта мест обитания пернатых", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для участия нужно отправиться в эти даты на природные территории Москвы. При себе достаточно иметь мобильный телефон, ручку и блокнот. Участники акции также могут записать видео на мобильный телефон и указать GPS-координаты.
В сообщении уточняется, что данные о численности и нахождении пернатых помогут орнитологам проследить, какие природные территории города чаще выбирают для обитания певчие птицы. Кроме того, присланные участниками акции материалы позволят специалистам ГПБУ "Мосприрода" обновить интерактивную карту обитания птиц.
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