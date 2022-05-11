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Акцию "Учет соловьев" проведет "Моспирода" в мае и июне в Москве
Акцию "Учет соловьев" проведет "Моспирода" в мае и июне в Москве - РИА Новости, 20.05.2022
Акцию "Учет соловьев" проведет "Моспирода" в мае и июне в Москве
Мосприрода проведет экологическую акцию "Учет соловьев" с 12 мая по 30 июня, каждый желающий сможет принять в ней участие, а по итогам будет создана... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-11T10:49
2022-05-11T10:49
2022-05-20T12:55
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Мосприрода проведет экологическую акцию "Учет соловьев" с 12 мая по 30 июня, каждый желающий сможет принять в ней участие, а по итогам будет создана интерактивная карта мест обитания птиц, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.Отмечается, что для участия нужно отправиться в эти даты на природные территории Москвы. При себе достаточно иметь мобильный телефон, ручку и блокнот. Участники акции также могут записать видео на мобильный телефон и указать GPS-координаты.В сообщении уточняется, что данные о численности и нахождении пернатых помогут орнитологам проследить, какие природные территории города чаще выбирают для обитания певчие птицы. Кроме того, присланные участниками акции материалы позволят специалистам ГПБУ "Мосприрода" обновить интерактивную карту обитания птиц.
https://ria.ru/20220505/ptitsy-1787207022.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мосприрода, москва, общество, городское хозяйство москвы