https://ria.ru/20220511/smolensk-1788017333.html

Десять вагонов грузового состава сошли с рельсов в Смоленской области

Десять вагонов грузового состава сошли с рельсов в Смоленской области - РИА Новости, 11.05.2022

Десять вагонов грузового состава сошли с рельсов в Смоленской области

Десять вагонов сошли с рельсов на Октябрьской железной дороге в Сычевском районе Смоленской области, на место происшествия направлен аварийно-восстановительный... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T23:14

2022-05-11T23:14

2022-05-11T23:14

происшествия

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Десять вагонов сошли с рельсов на Октябрьской железной дороге в Сычевском районе Смоленской области, на место происшествия направлен аварийно-восстановительный поезд, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На железнодорожной станции Сычевка произошел сход 10 вагонов грузового состава, семь из них опрокинулись", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что всего в поезде находились 52 вагона. На место происшествия направлен аварийно-восстановительный поезд. Обстоятельства ЧП выясняются.

https://ria.ru/20220510/dtp-1787724664.html

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происшествия