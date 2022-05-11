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Десять вагонов грузового состава сошли с рельсов в Смоленской области - РИА Новости, 11.05.2022
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Десять вагонов грузового состава сошли с рельсов в Смоленской области
Десять вагонов грузового состава сошли с рельсов в Смоленской области - РИА Новости, 11.05.2022
Десять вагонов грузового состава сошли с рельсов в Смоленской области
Десять вагонов сошли с рельсов на Октябрьской железной дороге в Сычевском районе Смоленской области, на место происшествия направлен аварийно-восстановительный... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T23:14
2022-05-11T23:14
происшествия
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Десять вагонов сошли с рельсов на Октябрьской железной дороге в Сычевском районе Смоленской области, на место происшествия направлен аварийно-восстановительный поезд, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На железнодорожной станции Сычевка произошел сход 10 вагонов грузового состава, семь из них опрокинулись", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что всего в поезде находились 52 вагона. На место происшествия направлен аварийно-восстановительный поезд. Обстоятельства ЧП выясняются.
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происшествия
23:14 11.05.2022
 
Десять вагонов грузового состава сошли с рельсов в Смоленской области

Экстренные службы: десять вагонов грузового состава сошли с рельсов в Смоленской области

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкРеконструкция железнодорожного моста через реку Кованта
Реконструкция железнодорожного моста через реку Кованта - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Реконструкция железнодорожного моста через реку Кованта . Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Десять вагонов сошли с рельсов на Октябрьской железной дороге в Сычевском районе Смоленской области, на место происшествия направлен аварийно-восстановительный поезд, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"На железнодорожной станции Сычевка произошел сход 10 вагонов грузового состава, семь из них опрокинулись", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что всего в поезде находились 52 вагона. На место происшествия направлен аварийно-восстановительный поезд. Обстоятельства ЧП выясняются.
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