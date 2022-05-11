https://ria.ru/20220511/smi-1787900601.html
В Кремле объяснили, за что некоторые СМИ исключили из пула
В Кремле объяснили, за что некоторые СМИ исключили из пула - РИА Новости, 11.05.2022
В Кремле объяснили, за что некоторые СМИ исключили из пула
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов об исключении некоторых СМИ из кремлевского пула. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T13:48
2022-05-11T13:48
2022-05-11T14:41
принятие закона о сми-иноагентах
россия
политика
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов об исключении некоторых СМИ из кремлевского пула.Речь шла об радостанции "Эхо Москвы", украинском информагентстве УНИАН и издании "Медуза"."Вы знаете, там надо было просто подчистить, что называется, пул. Но "Эхо Москвы" больше не существует, УНИАН, он здесь работал, он был всегда у нас на конференц-коле в пуле, давным-давно уехал, на связь не выходит", — сказал Песков.Что касается "Медузы"*, то, пояснил он, это уже фактически не российское СМИ и у нее нет аккредитации.Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" ложной информации о военной спецоперации на Украине. Спустя два дня совет директоров "Эха Москвы" принял решение ликвидировать радиостанцию, 4 марта был отключен сайт и удалены все корпоративные аккаунты соцсетей.* СМИ, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20220422/venediktov-1785029433.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
принятие закона о сми-иноагентах, россия, политика, дмитрий песков
13:48 11.05.2022 (обновлено: 14:41 11.05.2022)
В Кремле объяснили, за что некоторые СМИ исключили из пула
Песков объяснил, что "Эхо Москвы" исключили из кремлевского пула после его ликвидации
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов об исключении некоторых СМИ из кремлевского пула.
Речь шла об радостанции "Эхо Москвы", украинском информагентстве УНИАН и издании "Медуза".
"Вы знаете, там надо было просто подчистить, что называется, пул. Но "Эхо Москвы" больше не существует, УНИАН, он здесь работал, он был всегда у нас на конференц-коле в пуле, давным-давно уехал, на связь не выходит", — сказал Песков.
Что касается "Медузы"*, то, пояснил он, это уже фактически не российское СМИ и у нее нет аккредитации.
Роскомнадзор
1 марта ограничил доступ к ресурсам "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" ложной информации о военной спецоперации на Украине
. Спустя два дня совет директоров "Эха Москвы" принял решение ликвидировать радиостанцию, 4 марта был отключен сайт и удалены все корпоративные аккаунты соцсетей.
* СМИ, выполняющее функции иноагента.