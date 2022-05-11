https://ria.ru/20220511/smi-1787900601.html

В Кремле объяснили, за что некоторые СМИ исключили из пула

В Кремле объяснили, за что некоторые СМИ исключили из пула - РИА Новости, 11.05.2022

В Кремле объяснили, за что некоторые СМИ исключили из пула

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов об исключении некоторых СМИ из кремлевского пула. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T13:48

2022-05-11T13:48

2022-05-11T14:41

принятие закона о сми-иноагентах

россия

политика

дмитрий песков

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов об исключении некоторых СМИ из кремлевского пула.Речь шла об радостанции "Эхо Москвы", украинском информагентстве УНИАН и издании "Медуза"."Вы знаете, там надо было просто подчистить, что называется, пул. Но "Эхо Москвы" больше не существует, УНИАН, он здесь работал, он был всегда у нас на конференц-коле в пуле, давным-давно уехал, на связь не выходит", — сказал Песков.Что касается "Медузы"*, то, пояснил он, это уже фактически не российское СМИ и у нее нет аккредитации.Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" ложной информации о военной спецоперации на Украине. Спустя два дня совет директоров "Эха Москвы" принял решение ликвидировать радиостанцию, 4 марта был отключен сайт и удалены все корпоративные аккаунты соцсетей.* СМИ, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20220422/venediktov-1785029433.html

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Кирилл Волков

принятие закона о сми-иноагентах, россия, политика, дмитрий песков