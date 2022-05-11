https://ria.ru/20220511/sk-1788021055.html

СК оценит действия украинских военных, взорвавших дамбу под Авдеевкой в ДНР

СК оценит действия украинских военных, взорвавших дамбу под Авдеевкой в ДНР - РИА Новости, 11.05.2022

СК оценит действия украинских военных, взорвавших дамбу под Авдеевкой в ДНР

Следователи СК России дадут оценку действиям украинских военных, взорвавших дамбу под Авдеевкой в ДНР, сообщается в Telegram-канале российского ведомства. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T23:57

2022-05-11T23:57

2022-05-11T23:57

специальная военная операция на украине

авдеевка

россия

следственный комитет россии (ск рф)

в мире

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Следователи СК России дадут оценку действиям украинских военных, взорвавших дамбу под Авдеевкой в ДНР, сообщается в Telegram-канале российского ведомства."️Следователями СК России будет дана правовая оценка действиям военнослужащих ВСУ, взорвавших дамбу под Авдеевкой в Донецкой народной республике", - говорится в сообщении.По данным ведомства, участники украинских вооруженных формирований подорвали гидротехническое сооружение, чем создали условия, "влекущие неблагоприятные последствия гуманитарного характера для мирных жителей"."Следователи СК России в рамках уголовных дел о преступлениях украинских военнослужащих расследуют указанный факт и установят лиц, отдававших заведомо незаконные приказы, а также их исполнителей с целью последующего привлечения виновных к уголовной ответственности", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220505/mariupol-1786832450.html

авдеевка

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

авдеевка, россия, следственный комитет россии (ск рф), в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр