https://ria.ru/20220511/sk-1788021055.html
СК оценит действия украинских военных, взорвавших дамбу под Авдеевкой в ДНР
СК оценит действия украинских военных, взорвавших дамбу под Авдеевкой в ДНР - РИА Новости, 11.05.2022
СК оценит действия украинских военных, взорвавших дамбу под Авдеевкой в ДНР
Следователи СК России дадут оценку действиям украинских военных, взорвавших дамбу под Авдеевкой в ДНР, сообщается в Telegram-канале российского ведомства. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T23:57
2022-05-11T23:57
2022-05-11T23:57
специальная военная операция на украине
авдеевка
россия
следственный комитет россии (ск рф)
в мире
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Следователи СК России дадут оценку действиям украинских военных, взорвавших дамбу под Авдеевкой в ДНР, сообщается в Telegram-канале российского ведомства."️Следователями СК России будет дана правовая оценка действиям военнослужащих ВСУ, взорвавших дамбу под Авдеевкой в Донецкой народной республике", - говорится в сообщении.По данным ведомства, участники украинских вооруженных формирований подорвали гидротехническое сооружение, чем создали условия, "влекущие неблагоприятные последствия гуманитарного характера для мирных жителей"."Следователи СК России в рамках уголовных дел о преступлениях украинских военнослужащих расследуют указанный факт и установят лиц, отдававших заведомо незаконные приказы, а также их исполнителей с целью последующего привлечения виновных к уголовной ответственности", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20220505/mariupol-1786832450.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авдеевка, россия, следственный комитет россии (ск рф), в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
СК оценит действия украинских военных, взорвавших дамбу под Авдеевкой в ДНР
СК оценит действия украинских военных, взорвавших дамбу под Авдеевкой в ДНР