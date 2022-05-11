https://ria.ru/20220511/sk-1787990864.html

СК предъявил обвинения четырем украинским военнослужащим

СК предъявил обвинения четырем украинским военнослужащим - РИА Новости, 11.05.2022

СК предъявил обвинения четырем украинским военнослужащим

Следственный комитет РФ предъявил обвинения четырем военнослужащим ВС Украины, обвиняющихся в жестоком обращении с гражданским населением и применением... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T19:42

2022-05-11T19:42

2022-05-11T19:42

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Следственный комитет РФ предъявил обвинения четырем военнослужащим ВС Украины, обвиняющихся в жестоком обращении с гражданским населением и применением запрещенных средств и методов ведения войны, сообщается в Telegram-канале СК.Военнослужащие обвиняются в совершении преступления согласно ч. 1 ст. 356 УК РФ - жестокое обращение с гражданским населением, применение запрещенных средств и методов ведения войны.По данным следствия, 24 февраля Шостак отдал приказ об обстреле населенного пункта Октябрь в ДНР, в котором находилось только гражданское население, с целью устрашения населения и дестабилизации деятельности органов власти ДНР. При этом меры уведомления населения приняты не были, а также не был организован гуманитарный коридор для выхода мирных жителей из зоны поражения не организовали. Назаров с подчиненными, исполняя незаконный приказ Шостака, произвел обстрел, что повлекло угрозу причинения вреда здоровью и гибели мирных жителей, а также разрушение жилых городских объектов.Также отмечается, что в период с 25 по 28 февраля Шостак отдал приказ Плотникову об обстреле из артиллерийского вооружения населенных пунктов Сартана, Талаховка и Ленинская ДНР. Палийчук с подчиненными, исполнили эти приказы, что также угрожало жизни и здоровью граждан, инфраструктуре."Кроме того, в период с 26 февраля по 10 марта 2022 года Шостак неоднократно отдавал приказы об обстреле из артиллерийского вооружения населенных пунктов Коминтерново, Дзержинское, Водяное, Широкино, Ленинское, Саханка, а также жилых районов города Мариуполя, пансионата "Дончанка" ДНР", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html

https://ria.ru/20220505/mariupol-1786832450.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, украина, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), ситуация в днр и лнр, в мире