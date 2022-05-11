СК предъявил обвинения четырем украинским военнослужащим
СК предъявил обвинения четырем украинским военнослужащим
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Следственный комитет РФ предъявил обвинения четырем военнослужащим ВС Украины, обвиняющихся в жестоком обращении с гражданским населением и применением запрещенных средств и методов ведения войны, сообщается в Telegram-канале СК.
"Сотрудниками военных следственных органов СК РФ предъявлены обвинения военнослужащим войсковой части А-2802: начальнику артиллерии подполковнику Роману Шостаку, командиру самоходной артиллерийской батареи старшему лейтенанту Денису Назарову, командиру второго самоходного артиллерийского дивизиона подполковнику Александру Плотникову и командиру самоходной артиллерийской батареи старшему лейтенанту Сергею Палийчуку", - говорится в сообщении.
Военнослужащие обвиняются в совершении преступления согласно ч. 1 ст. 356 УК РФ - жестокое обращение с гражданским населением, применение запрещенных средств и методов ведения войны.
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По данным следствия, 24 февраля Шостак отдал приказ об обстреле населенного пункта Октябрь в ДНР, в котором находилось только гражданское население, с целью устрашения населения и дестабилизации деятельности органов власти ДНР. При этом меры уведомления населения приняты не были, а также не был организован гуманитарный коридор для выхода мирных жителей из зоны поражения не организовали. Назаров с подчиненными, исполняя незаконный приказ Шостака, произвел обстрел, что повлекло угрозу причинения вреда здоровью и гибели мирных жителей, а также разрушение жилых городских объектов.
Также отмечается, что в период с 25 по 28 февраля Шостак отдал приказ Плотникову об обстреле из артиллерийского вооружения населенных пунктов Сартана, Талаховка и Ленинская ДНР. Палийчук с подчиненными, исполнили эти приказы, что также угрожало жизни и здоровью граждан, инфраструктуре.
"Кроме того, в период с 26 февраля по 10 марта 2022 года Шостак неоднократно отдавал приказы об обстреле из артиллерийского вооружения населенных пунктов Коминтерново, Дзержинское, Водяное, Широкино, Ленинское, Саханка, а также жилых районов города Мариуполя, пансионата "Дончанка" ДНР", - добавляется в сообщении.