https://ria.ru/20220511/sirius-1788001566.html

Центры по модели "Сириуса" будут работать по всей России к 2024 году

Центры по модели "Сириуса" будут работать по всей России к 2024 году - РИА Новости, 11.05.2022

Центры по модели "Сириуса" будут работать по всей России к 2024 году

Образовательные модели университета "Сириус" будут применяться в центрах всех регионов России к 2024 году, сообщает пресс-служба администрации федеральной... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T21:03

2022-05-11T21:03

2022-05-11T21:03

общество

владимир путин

татьяна голикова

россия

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СОЧИ, 11 мая – РИА Новости. Образовательные модели университета "Сириус" будут применяться в центрах всех регионов России к 2024 году, сообщает пресс-служба администрации федеральной территории "Сириус".В среду в "Сириусе" состоялась заседание Попечительского совета Образовательного фонда "Талант и успех" под председательством президента Владимира Путина."К 2024 году в рамках нацпроекта во всех регионах страны будут открыты так называемые "маленькие" "Сириусы", которые аккумулируют на себе методики "Сириуса". (Председатель Совета федеральной территории "Сириус" Шмелева -ред.) Елена Владимировна активно в этом направлении работает. До конца года еще 12 появятся", - приводятся в релизе слова заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой.Как рассказали в пресс-службе администрации федеральной территории, на сегодняшний день в России по методикам "Сириуса" уже функционируют 63 центра, из которых шесть были открыты в 2022 году.

https://ria.ru/20220511/sirius-1787939010.html

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общество, владимир путин, татьяна голикова, россия