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Центры по модели "Сириуса" будут работать по всей России к 2024 году - РИА Новости, 11.05.2022
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Центры по модели "Сириуса" будут работать по всей России к 2024 году
Центры по модели "Сириуса" будут работать по всей России к 2024 году - РИА Новости, 11.05.2022
Центры по модели "Сириуса" будут работать по всей России к 2024 году
Образовательные модели университета "Сириус" будут применяться в центрах всех регионов России к 2024 году, сообщает пресс-служба администрации федеральной... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T21:03
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общество
владимир путин
татьяна голикова
россия
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СОЧИ, 11 мая – РИА Новости. Образовательные модели университета "Сириус" будут применяться в центрах всех регионов России к 2024 году, сообщает пресс-служба администрации федеральной территории "Сириус".В среду в "Сириусе" состоялась заседание Попечительского совета Образовательного фонда "Талант и успех" под председательством президента Владимира Путина."К 2024 году в рамках нацпроекта во всех регионах страны будут открыты так называемые "маленькие" "Сириусы", которые аккумулируют на себе методики "Сириуса". (Председатель Совета федеральной территории "Сириус" Шмелева -ред.) Елена Владимировна активно в этом направлении работает. До конца года еще 12 появятся", - приводятся в релизе слова заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой.Как рассказали в пресс-службе администрации федеральной территории, на сегодняшний день в России по методикам "Сириуса" уже функционируют 63 центра, из которых шесть были открыты в 2022 году.
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общество, владимир путин, татьяна голикова, россия
21:03 11.05.2022
 
Центры по модели "Сириуса" будут работать по всей России к 2024 году

Пресс-служба: центры по модели "Сириуса", будут работать по всей России к 2024 году

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева
Президент РФ Владимир Путин и руководитель образовательного центра Сириус Елена Шмелева - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин и руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева . Архивное фото
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СОЧИ, 11 мая – РИА Новости. Образовательные модели университета "Сириус" будут применяться в центрах всех регионов России к 2024 году, сообщает пресс-служба администрации федеральной территории "Сириус".
В среду в "Сириусе" состоялась заседание Попечительского совета Образовательного фонда "Талант и успех" под председательством президента Владимира Путина.
"К 2024 году в рамках нацпроекта во всех регионах страны будут открыты так называемые "маленькие" "Сириусы", которые аккумулируют на себе методики "Сириуса". (Председатель Совета федеральной территории "Сириус" Шмелева -ред.) Елена Владимировна активно в этом направлении работает. До конца года еще 12 появятся", - приводятся в релизе слова заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой.
Как рассказали в пресс-службе администрации федеральной территории, на сегодняшний день в России по методикам "Сириуса" уже функционируют 63 центра, из которых шесть были открыты в 2022 году.
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