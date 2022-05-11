https://ria.ru/20220511/sirius-1787947194.html

"Сириус" готов сотрудничать с партнерами из ШОС и БРИКС, заявила Шмелева

"Сириус" готов сотрудничать с партнерами из ШОС и БРИКС, заявила Шмелева - РИА Новости, 11.05.2022

"Сириус" готов сотрудничать с партнерами из ШОС и БРИКС, заявила Шмелева

Образовательный центр "Сириус" готов к сотрудничеству с партнерами из стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС, сообщила руководитель центра,... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T16:33

2022-05-11T16:33

2022-05-11T16:33

владимир путин

россия

шос

брикс

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СОЧИ, 11 мая - РИА Новости. Образовательный центр "Сириус" готов к сотрудничеству с партнерами из стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС, сообщила руководитель центра, председатель совета федеральной территории "Сириус" Елена Шмелева."Мы уже готовы с этого учебного года применять и БРИКС, и ШОС, любые форматы, которые коллегам были бы с нами интересны", - сказала Шмелева на заседании попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех" в центре "Сириус" под председательством президента России Владимира Путина.Глава центра также рассказала, что в этом году порядка 2,5 миллиона учеников посетили "Сириус", чтобы принять участие в Российской олимпиаде школьников по различным предметам.

https://ria.ru/20220511/sirius-1787946456.html

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владимир путин, россия, шос, брикс