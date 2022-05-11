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"Сириус" готов сотрудничать с партнерами из ШОС и БРИКС, заявила Шмелева - РИА Новости, 11.05.2022
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"Сириус" готов сотрудничать с партнерами из ШОС и БРИКС, заявила Шмелева
"Сириус" готов сотрудничать с партнерами из ШОС и БРИКС, заявила Шмелева - РИА Новости, 11.05.2022
"Сириус" готов сотрудничать с партнерами из ШОС и БРИКС, заявила Шмелева
Образовательный центр "Сириус" готов к сотрудничеству с партнерами из стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС, сообщила руководитель центра,... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T16:33
2022-05-11T16:33
владимир путин
россия
шос
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СОЧИ, 11 мая - РИА Новости. Образовательный центр "Сириус" готов к сотрудничеству с партнерами из стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС, сообщила руководитель центра, председатель совета федеральной территории "Сириус" Елена Шмелева."Мы уже готовы с этого учебного года применять и БРИКС, и ШОС, любые форматы, которые коллегам были бы с нами интересны", - сказала Шмелева на заседании попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех" в центре "Сириус" под председательством президента России Владимира Путина.Глава центра также рассказала, что в этом году порядка 2,5 миллиона учеников посетили "Сириус", чтобы принять участие в Российской олимпиаде школьников по различным предметам.
https://ria.ru/20220511/sirius-1787946456.html
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владимир путин, россия, шос, брикс
16:33 11.05.2022
 
"Сириус" готов сотрудничать с партнерами из ШОС и БРИКС, заявила Шмелева

"Сириус" готов сотрудничать с партнерами из стран ШОС и БРИКС, заявила Шмелева

© Фото : "Единая Россия"Руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева
Руководитель образовательного центра Сириус Елена Шмелева - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© Фото : "Единая Россия"
Руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева . Архивное фото
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СОЧИ, 11 мая - РИА Новости. Образовательный центр "Сириус" готов к сотрудничеству с партнерами из стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС, сообщила руководитель центра, председатель совета федеральной территории "Сириус" Елена Шмелева.
"Мы уже готовы с этого учебного года применять и БРИКС, и ШОС, любые форматы, которые коллегам были бы с нами интересны", - сказала Шмелева на заседании попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех" в центре "Сириус" под председательством президента России Владимира Путина.
Глава центра также рассказала, что в этом году порядка 2,5 миллиона учеников посетили "Сириус", чтобы принять участие в Российской олимпиаде школьников по различным предметам.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
Вчера, 16:31
Путин ознакомился с концепцией развития "Сириуса"
 
Владимир ПутинРоссияШОСБРИКС
 
 
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