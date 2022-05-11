https://ria.ru/20220511/sirius-1787946456.html

Путин ознакомился с концепцией развития "Сириуса"

Путин ознакомился с концепцией развития "Сириуса" - РИА Новости, 11.05.2022

Путин ознакомился с концепцией развития "Сириуса"

Президент РФ Владимир Путин во время своего посещения образовательного центра "Сириус" в Сочи ознакомился с концепцией его развития, а также с планами по... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T16:31

2022-05-11T16:31

2022-05-11T16:31

елена шмелева

общество

владимир путин

образовательный центр "сириус"

россия

сочи

фонд "талант и успех"

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СОЧИ, 11 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время своего посещения образовательного центра "Сириус" в Сочи ознакомился с концепцией его развития, а также с планами по созданию научно-технологического кластера федеральной территории.Пояснения главе государства давала руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.Путин, в частности, ознакомился с многофункциональным спортивным залом и увидел новый бассейн. В это время там занимались ребята из хоккейной команды "Амур"."Класс. Сколько строили?" - поинтересовался Путин. Шмелева сообщила ему, что строительство заняло чуть больше 2,5 лет, хотя работы останавливали лишь на пару месяцев из-за пандемии.Также президенту был продемонстрирован план спортивного парка с беговыми дорожками, площадками, бассейнами. Там, по словам Шмелевой, можно было бы проводить финальные соревнования Лиги студенческого молодежного спорта.Путину идея понравилась. "Студенческие точно надо развивать", - сказал он.Говоря о музыкальной школе на базе центра, Шмелева попросила, чтобы с этого года туда приезжало больше педагогов из регионов. Она также рассказала главе государства о зале для выступлений, акустику которого разработал известный японский инженер Ясухиса Тойота."Будет наверняка одно из лучших в мире", - заметил Путин.Он поинтересовался, на каком этапе находится строительство, Шмелева ответила, что в следующем году все работы планируется завершить. Она также рассказала о планах завершить строительство большого концертного зала на федеральной территории "Сириус" в 2024 году."Акустика разработана, проект полностью воплощается, и надеемся, что в 2024 году мы его сможем открыть, несмотря на пандемийные и другие ограничения", - сказала она.Побывал президент и в тренажерном зале нового корпуса "Спорт", где занимаются как профессиональные спортсмены, так студенты и школьники.Шмелева также рассказала главе государства, что все решения, которые создавались для развития кампуса образовательного центра, оказались применимы и для кластерного развития всей федеральной территории.

https://ria.ru/20220511/sirius-1787928948.html

https://ria.ru/20220511/deti-1787940177.html

https://realty.ria.ru/20220511/sochi-1787936701.html

https://ria.ru/20211223/sirius-1765079608.html

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Владимир Лаврентьев

елена шмелева, общество, владимир путин, образовательный центр "сириус", россия, сочи, фонд "талант и успех"