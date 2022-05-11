https://ria.ru/20220511/sirius-1787939010.html

Путин оценил роль "Сириуса" в укреплении технологического суверенитета

Путин оценил роль "Сириуса" в укреплении технологического суверенитета - РИА Новости, 11.05.2022

Путин оценил роль "Сириуса" в укреплении технологического суверенитета

Образовательный центр "Сириус" должен сыграть значимую роль в укреплении технологического суверенитета РФ, все планы по формированию мощного инновационного... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T16:06

2022-05-11T16:06

2022-05-11T16:12

образовательный центр "сириус"

владимир путин

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СОЧИ, 11 мая - РИА Новости. Образовательный центр "Сириус" должен сыграть значимую роль в укреплении технологического суверенитета РФ, все планы по формированию мощного инновационного центра нужно выполнить, заявил президент России Владимир Путин."Сириус" призван сыграть значимую роль в укреплении технологического суверенитета страны. Это важно всегда, особенно сейчас… Принципиально важно выполнить все намеченные планы по формированию мощного инновационного центра. Этим летом должен открыться современный лабораторный комплекс, что существенно усилит научную и образовательную базу университета", - сказал Путин на заседании попечительского совета "Талант и успех".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

образовательный центр "сириус", владимир путин