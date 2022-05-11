https://ria.ru/20220511/sirius-1787939010.html
Путин оценил роль "Сириуса" в укреплении технологического суверенитета
Путин оценил роль "Сириуса" в укреплении технологического суверенитета - РИА Новости, 11.05.2022
Путин оценил роль "Сириуса" в укреплении технологического суверенитета
Образовательный центр "Сириус" должен сыграть значимую роль в укреплении технологического суверенитета РФ, все планы по формированию мощного инновационного... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T16:06
2022-05-11T16:06
2022-05-11T16:12
образовательный центр "сириус"
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783086041_0:0:2727:1534_1920x0_80_0_0_c0160dfa302d9470b236333ee7c58e08.jpg
СОЧИ, 11 мая - РИА Новости. Образовательный центр "Сириус" должен сыграть значимую роль в укреплении технологического суверенитета РФ, все планы по формированию мощного инновационного центра нужно выполнить, заявил президент России Владимир Путин."Сириус" призван сыграть значимую роль в укреплении технологического суверенитета страны. Это важно всегда, особенно сейчас… Принципиально важно выполнить все намеченные планы по формированию мощного инновационного центра. Этим летом должен открыться современный лабораторный комплекс, что существенно усилит научную и образовательную базу университета", - сказал Путин на заседании попечительского совета "Талант и успех".
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783086041_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_e6cc608ae8edba9b12de689d2899ec85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
образовательный центр "сириус", владимир путин
16:06 11.05.2022 (обновлено: 16:12 11.05.2022)
Путин оценил роль "Сириуса" в укреплении технологического суверенитета
Путин: "Сириус" должен сыграть значимую роль в укреплении технологического суверенитета
СОЧИ, 11 мая - РИА Новости. Образовательный центр "Сириус" должен сыграть значимую роль в укреплении технологического суверенитета РФ, все планы по формированию мощного инновационного центра нужно выполнить, заявил президент России Владимир Путин.
"Сириус" призван сыграть значимую роль в укреплении технологического суверенитета страны. Это важно всегда, особенно сейчас… Принципиально важно выполнить все намеченные планы по формированию мощного инновационного центра. Этим летом должен открыться современный лабораторный комплекс, что существенно усилит научную и образовательную базу университета", - сказал Путин на заседании попечительского совета "Талант и успех".