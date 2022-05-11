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Путин поручил отработать ускоренные механизмы обучения IT-специалистов - РИА Новости, 11.05.2022
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Путин поручил отработать ускоренные механизмы обучения IT-специалистов
Путин поручил отработать ускоренные механизмы обучения IT-специалистов - РИА Новости, 11.05.2022
Путин поручил отработать ускоренные механизмы обучения IT-специалистов
Президент России Владимир Путин предложил создать на базе образовательного центра "Сириус" в Сочи специальные модули по кибербезопасности для студентов... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T15:26
2022-05-11T18:31
образовательный центр "сириус"
владимир путин
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СОЧИ, 11 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил создать на базе образовательного центра "Сириус" в Сочи специальные модули по кибербезопасности для студентов технических вузов."Считаю необходимым на площадке открытого в "Сириусе" IT-колледжа вместе с нашими высокотехнологичными компаниями отработать новые, ускоренные механизмы обучения специалистов для IT-отрасли... Прошу "Сириус" совместно с партнерами создать специальные модули по кибербезопасности для технических вузов и факультетов", — заявил Путин на заседании попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех".Он особо отметил важность подготовки кадров."Речь идет о том, чтобы будущие инженеры и конструкторы, независимо от направления деятельности, имели сильные компетенции по защите нашей критической инфраструктуры, отечественных промышленных и информационных систем", — добавил глава государства.
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образовательный центр "сириус", владимир путин
15:26 11.05.2022 (обновлено: 18:31 11.05.2022)
 
Путин поручил отработать ускоренные механизмы обучения IT-специалистов

Путин предложил создать на базе "Сириуса" специальные модули по кибербезопасности

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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СОЧИ, 11 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил создать на базе образовательного центра "Сириус" в Сочи специальные модули по кибербезопасности для студентов технических вузов.
"Считаю необходимым на площадке открытого в "Сириусе" IT-колледжа вместе с нашими высокотехнологичными компаниями отработать новые, ускоренные механизмы обучения специалистов для IT-отрасли... Прошу "Сириус" совместно с партнерами создать специальные модули по кибербезопасности для технических вузов и факультетов", — заявил Путин на заседании попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех".
Он особо отметил важность подготовки кадров.
"Речь идет о том, чтобы будущие инженеры и конструкторы, независимо от направления деятельности, имели сильные компетенции по защите нашей критической инфраструктуры, отечественных промышленных и информационных систем", — добавил глава государства.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
1 мая, 15:51
Путин подписал указ о дополнительных мерах по кибербезопасности России
 
Образовательный центр "Сириус"Владимир Путин
 
 
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