https://ria.ru/20220511/sirius-1787928948.html

Путин поручил отработать ускоренные механизмы обучения IT-специалистов

Путин поручил отработать ускоренные механизмы обучения IT-специалистов - РИА Новости, 11.05.2022

Путин поручил отработать ускоренные механизмы обучения IT-специалистов

Президент России Владимир Путин предложил создать на базе образовательного центра "Сириус" в Сочи специальные модули по кибербезопасности для студентов... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T15:26

2022-05-11T15:26

2022-05-11T18:31

образовательный центр "сириус"

владимир путин

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СОЧИ, 11 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил создать на базе образовательного центра "Сириус" в Сочи специальные модули по кибербезопасности для студентов технических вузов."Считаю необходимым на площадке открытого в "Сириусе" IT-колледжа вместе с нашими высокотехнологичными компаниями отработать новые, ускоренные механизмы обучения специалистов для IT-отрасли... Прошу "Сириус" совместно с партнерами создать специальные модули по кибербезопасности для технических вузов и факультетов", — заявил Путин на заседании попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех".Он особо отметил важность подготовки кадров."Речь идет о том, чтобы будущие инженеры и конструкторы, независимо от направления деятельности, имели сильные компетенции по защите нашей критической инфраструктуры, отечественных промышленных и информационных систем", — добавил глава государства.

https://ria.ru/20220501/ukaz-1786457924.html

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образовательный центр "сириус", владимир путин