https://ria.ru/20220511/shveytsariya-1787932130.html
Суд в Швейцарии приостановил процедуру банкротства Nord Stream 2 AG
Суд в Швейцарии приостановил процедуру банкротства Nord Stream 2 AG - РИА Новости, 11.05.2022
Суд в Швейцарии приостановил процедуру банкротства Nord Stream 2 AG
Суд в швейцарском кантоне Цуг приостановил процедуру банкротства компании-оператора газопровода "Северный поток — 2", Nord Stream 2 AG, до 10 сентября текущего... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T15:41
2022-05-11T15:41
2022-05-11T20:35
экономика
германия
россия
nord stream 2 ag
северный поток — 2
швейцария
цуг (город)
маттиас варниг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749963279_0:90:3071:1817_1920x0_80_0_0_242619702c5d910759ddc2c897c6cf90.jpg
ЦЮРИХ, 11 мая — РИА Новости. Суд в швейцарском кантоне Цуг приостановил процедуру банкротства компании-оператора газопровода "Северный поток — 2", Nord Stream 2 AG, до 10 сентября текущего года, следует из документа, опубликованного на сайте Швейцарского официального бюллетеня коммерческой деятельности.Как отмечается в заявлении компании, 10 мая суд Цуга предоставил оператору временный мораторий на выплаты кредиторам на четыре месяца, до 10 сентября.Временным административным управляющим назначена компания Transliq AG.Ранее "Оператор ГТС Украины" приостановил транзит через ГИС "Сохрановка" и компрессорную станцию "Новопсков", оставив лишь один вход для поставок топлива в Европу. Из-за этого, как заявили в Германии, объемы газа, поступающего в страну через Украину, снизились на 25 процентов.В Киеве мотивировали это форс-мажорными обстоятельствами, потому что эта часть маршрута перешла под российский контроль.В "Газпроме", в свою очередь, заявили, что не видят никаких причин для такого шага, поскольку станции продолжали работать. Там также назвали перенос транзита этих объемов на ГИС "Суджа" технологически невозможным.В российской компании подчеркнули, что полностью выполняют все обязательства по контрактам перед европейскими потребителями и оплатили использование украинской ГТС.
https://ria.ru/20220511/gaz-1787902309.html
https://ria.ru/20220502/resursy-1786461336.html
германия
россия
швейцария
цуг (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749963279_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d715046a135ea767c41f1c38bcfc72d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, германия, россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, швейцария, цуг (город), маттиас варниг, анналена бербок, мид германии
15:41 11.05.2022 (обновлено: 20:35 11.05.2022)
Суд в Швейцарии приостановил процедуру банкротства Nord Stream 2 AG
Суд в Швейцарии приостановил процедуру банкротства Nord Stream 2 AG до сентября 2022 года
ЦЮРИХ, 11 мая — РИА Новости. Суд в швейцарском кантоне Цуг приостановил процедуру банкротства компании-оператора газопровода "Северный поток — 2", Nord Stream 2 AG, до 10 сентября текущего года, следует из документа, опубликованного на сайте Швейцарского официального бюллетеня коммерческой деятельности.
Как отмечается в заявлении компании, 10 мая суд Цуга
предоставил оператору временный мораторий на выплаты кредиторам на четыре месяца, до 10 сентября.
Временным административным управляющим назначена компания Transliq AG.
Ранее "Оператор ГТС Украины" приостановил транзит через ГИС "Сохрановка" и компрессорную станцию "Новопсков", оставив лишь один вход для поставок топлива в Европу. Из-за этого, как заявили в Германии, объемы газа, поступающего в страну через Украину, снизились на 25 процентов.
В Киеве мотивировали это форс-мажорными обстоятельствами, потому что эта часть маршрута перешла под российский контроль.
В "Газпроме", в свою очередь, заявили, что не видят никаких причин для такого шага, поскольку станции продолжали работать. Там также назвали перенос транзита этих объемов на ГИС "Суджа" технологически невозможным.
В российской компании подчеркнули, что полностью выполняют все обязательства по контрактам перед европейскими потребителями и оплатили использование украинской ГТС.