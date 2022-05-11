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Суд в Швейцарии приостановил процедуру банкротства Nord Stream 2 AG - РИА Новости, 11.05.2022
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Суд в Швейцарии приостановил процедуру банкротства Nord Stream 2 AG
Суд в Швейцарии приостановил процедуру банкротства Nord Stream 2 AG - РИА Новости, 11.05.2022
Суд в Швейцарии приостановил процедуру банкротства Nord Stream 2 AG
Суд в швейцарском кантоне Цуг приостановил процедуру банкротства компании-оператора газопровода "Северный поток — 2", Nord Stream 2 AG, до 10 сентября текущего... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T15:41
2022-05-11T20:35
экономика
германия
россия
nord stream 2 ag
северный поток — 2
швейцария
цуг (город)
маттиас варниг
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ЦЮРИХ, 11 мая — РИА Новости. Суд в швейцарском кантоне Цуг приостановил процедуру банкротства компании-оператора газопровода "Северный поток — 2", Nord Stream 2 AG, до 10 сентября текущего года, следует из документа, опубликованного на сайте Швейцарского официального бюллетеня коммерческой деятельности.Как отмечается в заявлении компании, 10 мая суд Цуга предоставил оператору временный мораторий на выплаты кредиторам на четыре месяца, до 10 сентября.Временным административным управляющим назначена компания Transliq AG.Ранее "Оператор ГТС Украины" приостановил транзит через ГИС "Сохрановка" и компрессорную станцию "Новопсков", оставив лишь один вход для поставок топлива в Европу. Из-за этого, как заявили в Германии, объемы газа, поступающего в страну через Украину, снизились на 25 процентов.В Киеве мотивировали это форс-мажорными обстоятельствами, потому что эта часть маршрута перешла под российский контроль.В "Газпроме", в свою очередь, заявили, что не видят никаких причин для такого шага, поскольку станции продолжали работать. Там также назвали перенос транзита этих объемов на ГИС "Суджа" технологически невозможным.В российской компании подчеркнули, что полностью выполняют все обязательства по контрактам перед европейскими потребителями и оплатили использование украинской ГТС.
https://ria.ru/20220511/gaz-1787902309.html
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экономика, германия, россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, швейцария, цуг (город), маттиас варниг, анналена бербок, мид германии
15:41 11.05.2022 (обновлено: 20:35 11.05.2022)
 
Суд в Швейцарии приостановил процедуру банкротства Nord Stream 2 AG

Суд в Швейцарии приостановил процедуру банкротства Nord Stream 2 AG до сентября 2022 года

© Фото : Nord Stream 2/Axel SchmidtРоссийское судно-трубоукладчик "Академик Черский" во время работ на завершающем участке газопровода "Северный поток — 2" в водах Германии
Российское судно-трубоукладчик Академик Черский во время работ на завершающем участке газопровода Северный поток — 2 в водах Германии - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" во время работ на завершающем участке газопровода "Северный поток — 2" в водах Германии. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 11 мая — РИА Новости. Суд в швейцарском кантоне Цуг приостановил процедуру банкротства компании-оператора газопровода "Северный поток — 2", Nord Stream 2 AG, до 10 сентября текущего года, следует из документа, опубликованного на сайте Швейцарского официального бюллетеня коммерческой деятельности.
Как отмечается в заявлении компании, 10 мая суд Цуга предоставил оператору временный мораторий на выплаты кредиторам на четыре месяца, до 10 сентября.
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В Киеве мотивировали это форс-мажорными обстоятельствами, потому что эта часть маршрута перешла под российский контроль.
В "Газпроме", в свою очередь, заявили, что не видят никаких причин для такого шага, поскольку станции продолжали работать. Там также назвали перенос транзита этих объемов на ГИС "Суджа" технологически невозможным.
В российской компании подчеркнули, что полностью выполняют все обязательства по контрактам перед европейскими потребителями и оплатили использование украинской ГТС.
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ЭкономикаГерманияРоссияNord Stream 2 AGСеверный поток — 2ШвейцарияЦуг (город)Маттиас ВарнигАнналена БербокМИД Германии
 
 
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