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Дональда Трампа оштрафовали на 110 тысяч долларов - РИА Новости, 11.05.2022
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Дональда Трампа оштрафовали на 110 тысяч долларов
Дональда Трампа оштрафовали на 110 тысяч долларов - РИА Новости, 11.05.2022
Дональда Трампа оштрафовали на 110 тысяч долларов
Бывший президент США Дональд Трамп оштрафован на 110 тысяч долларов за те дни, в которые он не предоставлял затребованные судом документы. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T23:46
2022-05-11T23:46
в мире
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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп оштрафован на 110 тысяч долларов за те дни, в которые он не предоставлял затребованные судом документы.Штраф назначен за невыполнение указания о передаче затребованных судом документов, говорится в сообщении. Суд при этом потребовал изучить практику уничтожения документов в Trump Organization и исследовать оставшиеся документы до 20 мая.Ранее суд Нью-Йорка признал Трампа виновным в неуважении к инстанции и обязал выплачивать по 10 тысяч долларов в сутки за отказ представить документы.Правоохранителей интересует, нарушила ли компания Трампа закон, указав низкую стоимость в отчетах для налоговых инспекторов, но используя высокую, чтобы получить налоговые льготы и произвести впечатление на кредиторов. В связи с этим рассматривается возможность подачи иска, а большое жюри присяжных решает, есть ли основания для предъявления уголовных обвинений. Трампа в правонарушениях не обвиняют, он называет расследование "охотой на ведьм", объясняя его политическими мотивами.
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в мире, дональд трамп, сша
23:46 11.05.2022
 
Дональда Трампа оштрафовали на 110 тысяч долларов

CNN: Трампа оштрафовали на 110 тысяч долларов за непредоставление документов в суд

© AP Photo / John RaouxБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© AP Photo / John Raoux
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп оштрафован на 110 тысяч долларов за те дни, в которые он не предоставлял затребованные судом документы.
"Судья в Нью-Йорке отменил решение против Трампа о неуважении к суду, при соблюдении определенных условий, и обязал его выплатить штраф в размере 110 тысяч долларов", - сообщает телеканал CNN.
Штраф назначен за невыполнение указания о передаче затребованных судом документов, говорится в сообщении. Суд при этом потребовал изучить практику уничтожения документов в Trump Organization и исследовать оставшиеся документы до 20 мая.
Ранее суд Нью-Йорка признал Трампа виновным в неуважении к инстанции и обязал выплачивать по 10 тысяч долларов в сутки за отказ представить документы.
Правоохранителей интересует, нарушила ли компания Трампа закон, указав низкую стоимость в отчетах для налоговых инспекторов, но используя высокую, чтобы получить налоговые льготы и произвести впечатление на кредиторов. В связи с этим рассматривается возможность подачи иска, а большое жюри присяжных решает, есть ли основания для предъявления уголовных обвинений. Трампа в правонарушениях не обвиняют, он называет расследование "охотой на ведьм", объясняя его политическими мотивами.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
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