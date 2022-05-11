https://ria.ru/20220511/shtraf-1788019904.html

Дональда Трампа оштрафовали на 110 тысяч долларов

Дональда Трампа оштрафовали на 110 тысяч долларов - РИА Новости, 11.05.2022

Дональда Трампа оштрафовали на 110 тысяч долларов

Бывший президент США Дональд Трамп оштрафован на 110 тысяч долларов за те дни, в которые он не предоставлял затребованные судом документы. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T23:46

2022-05-11T23:46

2022-05-11T23:46

в мире

дональд трамп

сша

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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп оштрафован на 110 тысяч долларов за те дни, в которые он не предоставлял затребованные судом документы.Штраф назначен за невыполнение указания о передаче затребованных судом документов, говорится в сообщении. Суд при этом потребовал изучить практику уничтожения документов в Trump Organization и исследовать оставшиеся документы до 20 мая.Ранее суд Нью-Йорка признал Трампа виновным в неуважении к инстанции и обязал выплачивать по 10 тысяч долларов в сутки за отказ представить документы.Правоохранителей интересует, нарушила ли компания Трампа закон, указав низкую стоимость в отчетах для налоговых инспекторов, но используя высокую, чтобы получить налоговые льготы и произвести впечатление на кредиторов. В связи с этим рассматривается возможность подачи иска, а большое жюри присяжных решает, есть ли основания для предъявления уголовных обвинений. Трампа в правонарушениях не обвиняют, он называет расследование "охотой на ведьм", объясняя его политическими мотивами.

https://ria.ru/20220510/tramp-1787805278.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, дональд трамп, сша