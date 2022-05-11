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Дональда Трампа оштрафовали на 110 тысяч долларов
Дональда Трампа оштрафовали на 110 тысяч долларов - РИА Новости, 11.05.2022
Дональда Трампа оштрафовали на 110 тысяч долларов
Бывший президент США Дональд Трамп оштрафован на 110 тысяч долларов за те дни, в которые он не предоставлял затребованные судом документы. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T23:46
2022-05-11T23:46
2022-05-11T23:46
в мире
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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп оштрафован на 110 тысяч долларов за те дни, в которые он не предоставлял затребованные судом документы.Штраф назначен за невыполнение указания о передаче затребованных судом документов, говорится в сообщении. Суд при этом потребовал изучить практику уничтожения документов в Trump Organization и исследовать оставшиеся документы до 20 мая.Ранее суд Нью-Йорка признал Трампа виновным в неуважении к инстанции и обязал выплачивать по 10 тысяч долларов в сутки за отказ представить документы.Правоохранителей интересует, нарушила ли компания Трампа закон, указав низкую стоимость в отчетах для налоговых инспекторов, но используя высокую, чтобы получить налоговые льготы и произвести впечатление на кредиторов. В связи с этим рассматривается возможность подачи иска, а большое жюри присяжных решает, есть ли основания для предъявления уголовных обвинений. Трампа в правонарушениях не обвиняют, он называет расследование "охотой на ведьм", объясняя его политическими мотивами.
https://ria.ru/20220510/tramp-1787805278.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, дональд трамп, сша
Дональда Трампа оштрафовали на 110 тысяч долларов
CNN: Трампа оштрафовали на 110 тысяч долларов за непредоставление документов в суд
ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости.
Бывший президент США Дональд Трамп оштрафован
на 110 тысяч долларов за те дни, в которые он не предоставлял затребованные судом документы.
"Судья в Нью-Йорке
отменил решение против Трампа о неуважении к суду, при соблюдении определенных условий, и обязал его выплатить штраф в размере 110 тысяч долларов", - сообщает телеканал CNN.
Штраф назначен за невыполнение указания о передаче затребованных судом документов, говорится в сообщении. Суд при этом потребовал изучить практику уничтожения документов в Trump Organization и исследовать оставшиеся документы до 20 мая.
Ранее суд Нью-Йорка признал Трампа виновным в неуважении к инстанции и обязал выплачивать по 10 тысяч долларов в сутки за отказ представить документы.
Правоохранителей интересует, нарушила ли компания Трампа закон, указав низкую стоимость в отчетах для налоговых инспекторов, но используя высокую, чтобы получить налоговые льготы и произвести впечатление на кредиторов. В связи с этим рассматривается возможность подачи иска, а большое жюри присяжных решает, есть ли основания для предъявления уголовных обвинений. Трампа в правонарушениях не обвиняют, он называет расследование "охотой на ведьм", объясняя его политическими мотивами.