https://ria.ru/20220511/shtraf-1787875142.html

Сахалинцу, срезавшему баннер в поддержку спецоперации, грозит штраф

Сахалинцу, срезавшему баннер в поддержку спецоперации, грозит штраф - РИА Новости, 11.05.2022

Сахалинцу, срезавшему баннер в поддержку спецоперации, грозит штраф

Житель сахалинского Долинска, срезавший Z-баннер с надписью "Своих не бросаем", привлечен к административной ответственности, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T12:24

2022-05-11T12:24

2022-05-11T12:24

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сахалинская область

сахалин

вооруженные силы рф

общество

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 мая – РИА Новости. Житель сахалинского Долинска, срезавший Z-баннер с надписью "Своих не бросаем", привлечен к административной ответственности, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.Видео с мужчиной, ножом режущим растяжку на городской площади, появилось в одном из Telegram-каналов."Пенсионер привлечен к административной ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности. Материалы переданы в суд для дальнейшего рассмотрения", - сказал собеседник.По статье 20.3.3 КоАП РФ сахалинцу грозит штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

https://ria.ru/20220506/diskreditatsiya-1787276064.html

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сахалин

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сахалинская область, сахалин, вооруженные силы рф, общество