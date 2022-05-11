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Сахалинцу, срезавшему баннер в поддержку спецоперации, грозит штраф - РИА Новости, 11.05.2022
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Сахалинцу, срезавшему баннер в поддержку спецоперации, грозит штраф
Сахалинцу, срезавшему баннер в поддержку спецоперации, грозит штраф - РИА Новости, 11.05.2022
Сахалинцу, срезавшему баннер в поддержку спецоперации, грозит штраф
Житель сахалинского Долинска, срезавший Z-баннер с надписью "Своих не бросаем", привлечен к административной ответственности, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T12:24
2022-05-11T12:24
россия
сахалинская область
сахалин
вооруженные силы рф
общество
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 мая – РИА Новости. Житель сахалинского Долинска, срезавший Z-баннер с надписью "Своих не бросаем", привлечен к административной ответственности, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.Видео с мужчиной, ножом режущим растяжку на городской площади, появилось в одном из Telegram-каналов."Пенсионер привлечен к административной ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности. Материалы переданы в суд для дальнейшего рассмотрения", - сказал собеседник.По статье 20.3.3 КоАП РФ сахалинцу грозит штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.
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россия, сахалинская область, сахалин, вооруженные силы рф, общество
12:24 11.05.2022
 
Сахалинцу, срезавшему баннер в поддержку спецоперации, грозит штраф

Сахалинцу, срезавшему баннер в поддержку спецоперации, грозит штраф до 50 тысяч рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 мая – РИА Новости. Житель сахалинского Долинска, срезавший Z-баннер с надписью "Своих не бросаем", привлечен к административной ответственности, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Видео с мужчиной, ножом режущим растяжку на городской площади, появилось в одном из Telegram-каналов.
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"Пенсионер привлечен к административной ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности. Материалы переданы в суд для дальнейшего рассмотрения", - сказал собеседник.
По статье 20.3.3 КоАП РФ сахалинцу грозит штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.
 
РоссияСахалинская областьСахалинВооруженные силы РФОбщество
 
 
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