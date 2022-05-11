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На Шри-Ланке туристам объяснили, как перемещаться в комендантский час - РИА Новости, 11.05.2022
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Туризм
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На Шри-Ланке туристам объяснили, как перемещаться в комендантский час
На Шри-Ланке туристам объяснили, как перемещаться в комендантский час - РИА Новости, 11.05.2022
На Шри-Ланке туристам объяснили, как перемещаться в комендантский час
Управление по развитию туризма Шри-Ланки (SLTDA) просит иностранных путешественников перемещаться по стране в комендантский час только с паспортами и... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T13:02
2022-05-11T13:02
туризм
туризм
новости - туризм
шри-ланка
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Управление по развитию туризма Шри-Ланки (SLTDA) просит иностранных путешественников перемещаться по стране в комендантский час только с паспортами и авиабилетами, сообщает Daily Mirror Online.SLTDA попросило при поездках в аэропорт и обратно иметь при себе документы. Их будет достаточно для перемещения и подтверждения, что находящийся на улице — турист.Ранее управление по туризму потребовало, чтобы иностранные гости оставались в отелях и апартаментах до момента отъезда.Власти Шри-Ланки третий день подряд продлевают на сутки комендантский час на острове, теперь он будет действовать до 7 утра четверга, сообщает пресс-служба президента.Экономический кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, поэтому страна не может закупить достаточно топлива.
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туризм, новости - туризм, шри-ланка, туристы, аэропорты
13:02 11.05.2022
 
На Шри-Ланке туристам объяснили, как перемещаться в комендантский час

На Шри-Ланке в комендантский час туристам с авиабилетами разрешили отправиться в аэропорт

© Pixabay / pasja1000Туристы на скальном плато Сигирия в Шри-Ланке
Туристы на скальном плато Сигирия в Шри-Ланке - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© Pixabay / pasja1000
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Управление по развитию туризма Шри-Ланки (SLTDA) просит иностранных путешественников перемещаться по стране в комендантский час только с паспортами и авиабилетами, сообщает Daily Mirror Online.
SLTDA попросило при поездках в аэропорт и обратно иметь при себе документы. Их будет достаточно для перемещения и подтверждения, что находящийся на улице — турист.
Ранее управление по туризму потребовало, чтобы иностранные гости оставались в отелях и апартаментах до момента отъезда.
Власти Шри-Ланки третий день подряд продлевают на сутки комендантский час на острове, теперь он будет действовать до 7 утра четверга, сообщает пресс-служба президента.
Экономический кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, поэтому страна не может закупить достаточно топлива.
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