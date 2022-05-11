https://ria.ru/20220511/shri-lanka-1787871598.html

На Шри-Ланке туристам объяснили, как перемещаться в комендантский час

На Шри-Ланке туристам объяснили, как перемещаться в комендантский час - РИА Новости, 11.05.2022

На Шри-Ланке туристам объяснили, как перемещаться в комендантский час

Управление по развитию туризма Шри-Ланки (SLTDA) просит иностранных путешественников перемещаться по стране в комендантский час только с паспортами и... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T13:02

2022-05-11T13:02

2022-05-11T13:02

туризм

туризм

новости - туризм

шри-ланка

туристы

аэропорты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752636316_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7451d41ee958288a8898ab153e5a984b.jpg

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Управление по развитию туризма Шри-Ланки (SLTDA) просит иностранных путешественников перемещаться по стране в комендантский час только с паспортами и авиабилетами, сообщает Daily Mirror Online.SLTDA попросило при поездках в аэропорт и обратно иметь при себе документы. Их будет достаточно для перемещения и подтверждения, что находящийся на улице — турист.Ранее управление по туризму потребовало, чтобы иностранные гости оставались в отелях и апартаментах до момента отъезда.Власти Шри-Ланки третий день подряд продлевают на сутки комендантский час на острове, теперь он будет действовать до 7 утра четверга, сообщает пресс-служба президента.Экономический кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, поэтому страна не может закупить достаточно топлива.

https://ria.ru/20220427/karty-1785529670.html

шри-ланка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, шри-ланка, туристы, аэропорты