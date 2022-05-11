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Шольц обсудил с Зеленским переговоры между Россией и Украиной - РИА Новости, 11.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220511/sholts-1788018290.html
Шольц обсудил с Зеленским переговоры между Россией и Украиной
Шольц обсудил с Зеленским переговоры между Россией и Украиной - РИА Новости, 11.05.2022
Шольц обсудил с Зеленским переговоры между Россией и Украиной
Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, последний проинформировал немецкого лидера о ходе переговорного процесса между Киевом... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T23:30
2022-05-11T23:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
донбасс
ситуация в днр и лнр
германия
олаф шольц
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БЕРЛИН, 11 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, последний проинформировал немецкого лидера о ходе переговорного процесса между Киевом и Москвой, сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.Канцлер в разговоре выразил соболезнования в связи с кончиной первого президента Украины Леонида Кравчука, отметив, что с его уходом Украина потеряла государственного деятеля, "который с видением и храбростью привел Украину к независимости"."Кроме того канцлер выслушал информацию об актуальном состоянии и о ходе переговорного процесса между Украиной и Россией для окончания спецоперации. Канцлер подчеркнул, что от России по-прежнему требуется немедленное прекращение боевых действий, вывод войск из Украины и восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины. Канцлер и украинский президент также обменялись мнениями о конкретных, практических возможностях дальнейшей поддержки Украины и договорились оставаться в тесном контакте", - заявил Хебештрайт.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220510/ukraina-1787751920.html
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в мире, украина, россия, донбасс, ситуация в днр и лнр, германия, олаф шольц, владимир зеленский
23:30 11.05.2022
 
Шольц обсудил с Зеленским переговоры между Россией и Украиной

Канцлер Шольц обсудил с президентом Зеленским ход переговоров между Россией и Украиной

© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 11 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, последний проинформировал немецкого лидера о ходе переговорного процесса между Киевом и Москвой, сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
Канцлер в разговоре выразил соболезнования в связи с кончиной первого президента Украины Леонида Кравчука, отметив, что с его уходом Украина потеряла государственного деятеля, "который с видением и храбростью привел Украину к независимости".
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"Кроме того канцлер выслушал информацию об актуальном состоянии и о ходе переговорного процесса между Украиной и Россией для окончания спецоперации. Канцлер подчеркнул, что от России по-прежнему требуется немедленное прекращение боевых действий, вывод войск из Украины и восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины. Канцлер и украинский президент также обменялись мнениями о конкретных, практических возможностях дальнейшей поддержки Украины и договорились оставаться в тесном контакте", - заявил Хебештрайт.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДонбассСитуация в ДНР и ЛНРГерманияОлаф ШольцВладимир Зеленский
 
 
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