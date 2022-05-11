https://ria.ru/20220511/shkolniki-1787945755.html

Школьники из Подмосковья стали победителями Всероссийской олимпиады

Школьники из Подмосковья стали победителями Всероссийской олимпиады - РИА Новости, 11.05.2022

Школьники из Подмосковья стали победителями Всероссийской олимпиады

Более 300 школьников из Подмосковья стали победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников, регион впервые в истории занял второе место в... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T16:47

2022-05-11T16:47

2022-05-11T16:47

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

образование - общество

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Более 300 школьников из Подмосковья стали победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников, регион впервые в истории занял второе место в общекомандном зачете, сообщила вице-губернатор Ирина Каклюгина в ходе совещания с главой области Андреем Воробьевым."Впервые в истории в общекомандном зачете мы заняли второе место... На первом месте Москва, у них по итогам этого 1315 победителей и призёров. На втором месте - Московская область. У нас 309 победителей и призёров", - отметила Каклюгина.По сравнению с 2021 годом в текущем прирост победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников составил 69%, подчеркнула вице-губернатор. В прошлом году количество составило 183 человека.

https://ria.ru/20220505/deti-1787054819.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), образование - общество