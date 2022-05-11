https://ria.ru/20220511/shashlyk-1787889516.html
Полиция проверит сообщения о шашлыке из дельфина на анапском пляже
Полиция проверит сообщения о шашлыке из дельфина на анапском пляже - РИА Новости, 11.05.2022
Полиция проверит сообщения о шашлыке из дельфина на анапском пляже
Полиция проверяет информацию о том, что на пляже в Анапе якобы жарили шашлык из дельфина, сообщили РИА Новости в ГУМВД РФ по Краснодарскому краю. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T13:10
2022-05-11T13:10
2022-05-11T13:10
происшествия
анапа
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КРАСНОДАР, 11 мая – РИА Новости. Полиция проверяет информацию о том, что на пляже в Анапе якобы жарили шашлык из дельфина, сообщили РИА Новости в ГУМВД РФ по Краснодарскому краю.Ранее один из Telegram-каналов рассказал историю о том, как на пляже 40 лет Победы в Анапе "маргинальная парочка лет 60 жарила дельфина на костре", в результате их увела полиция, а тушка дельфина осталась лежать на берегу."По данному факту материал зарегистрирован. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение согласно законодательству РФ", - рассказали в пресс-службе кубанского полицейского главка, комментируя инцидент.
https://ria.ru/20210621/delfiny-1737953118.html
анапа
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, анапа
Полиция проверит сообщения о шашлыке из дельфина на анапском пляже
Полиция проверит сообщения о том, что на пляже в Анапе жарили шашлык из дельфина
КРАСНОДАР, 11 мая – РИА Новости. Полиция проверяет информацию о том, что на пляже в Анапе якобы жарили шашлык из дельфина, сообщили РИА Новости в ГУМВД РФ по Краснодарскому краю.
Ранее один из Telegram-каналов рассказал историю о том, как на пляже 40 лет Победы в Анапе
"маргинальная парочка лет 60 жарила дельфина на костре", в результате их увела полиция, а тушка дельфина осталась лежать на берегу.
"По данному факту материал зарегистрирован. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение согласно законодательству РФ", - рассказали в пресс-службе кубанского полицейского главка, комментируя инцидент.