https://ria.ru/20220511/shashlyk-1787889516.html

Полиция проверит сообщения о шашлыке из дельфина на анапском пляже

Полиция проверит сообщения о шашлыке из дельфина на анапском пляже - РИА Новости, 11.05.2022

Полиция проверит сообщения о шашлыке из дельфина на анапском пляже

Полиция проверяет информацию о том, что на пляже в Анапе якобы жарили шашлык из дельфина, сообщили РИА Новости в ГУМВД РФ по Краснодарскому краю. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T13:10

2022-05-11T13:10

2022-05-11T13:10

происшествия

анапа

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КРАСНОДАР, 11 мая – РИА Новости. Полиция проверяет информацию о том, что на пляже в Анапе якобы жарили шашлык из дельфина, сообщили РИА Новости в ГУМВД РФ по Краснодарскому краю.Ранее один из Telegram-каналов рассказал историю о том, как на пляже 40 лет Победы в Анапе "маргинальная парочка лет 60 жарила дельфина на костре", в результате их увела полиция, а тушка дельфина осталась лежать на берегу."По данному факту материал зарегистрирован. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение согласно законодательству РФ", - рассказали в пресс-службе кубанского полицейского главка, комментируя инцидент.

https://ria.ru/20210621/delfiny-1737953118.html

анапа

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

происшествия, анапа