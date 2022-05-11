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Полиция проверит сообщения о шашлыке из дельфина на анапском пляже - РИА Новости, 11.05.2022
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Полиция проверит сообщения о шашлыке из дельфина на анапском пляже
Полиция проверит сообщения о шашлыке из дельфина на анапском пляже - РИА Новости, 11.05.2022
Полиция проверит сообщения о шашлыке из дельфина на анапском пляже
Полиция проверяет информацию о том, что на пляже в Анапе якобы жарили шашлык из дельфина, сообщили РИА Новости в ГУМВД РФ по Краснодарскому краю. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T13:10
2022-05-11T13:10
происшествия
анапа
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КРАСНОДАР, 11 мая – РИА Новости. Полиция проверяет информацию о том, что на пляже в Анапе якобы жарили шашлык из дельфина, сообщили РИА Новости в ГУМВД РФ по Краснодарскому краю.Ранее один из Telegram-каналов рассказал историю о том, как на пляже 40 лет Победы в Анапе "маргинальная парочка лет 60 жарила дельфина на костре", в результате их увела полиция, а тушка дельфина осталась лежать на берегу."По данному факту материал зарегистрирован. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение согласно законодательству РФ", - рассказали в пресс-службе кубанского полицейского главка, комментируя инцидент.
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происшествия, анапа
13:10 11.05.2022
 
Полиция проверит сообщения о шашлыке из дельфина на анапском пляже

Полиция проверит сообщения о том, что на пляже в Анапе жарили шашлык из дельфина

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 11 мая – РИА Новости. Полиция проверяет информацию о том, что на пляже в Анапе якобы жарили шашлык из дельфина, сообщили РИА Новости в ГУМВД РФ по Краснодарскому краю.
Ранее один из Telegram-каналов рассказал историю о том, как на пляже 40 лет Победы в Анапе "маргинальная парочка лет 60 жарила дельфина на костре", в результате их увела полиция, а тушка дельфина осталась лежать на берегу.
"По данному факту материал зарегистрирован. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение согласно законодательству РФ", - рассказали в пресс-службе кубанского полицейского главка, комментируя инцидент.
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