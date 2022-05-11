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ВСУ подорвали цистерну с аммиачной селитрой в Харьковской области

ВСУ подорвали цистерну с аммиачной селитрой в Харьковской области - РИА Новости, 11.05.2022

ВСУ подорвали цистерну с аммиачной селитрой в Харьковской области

СБУ совместно с националистами подорвала цистерну с удобрениями в Харьковской области для обвинения ВС РФ в применении химоружия, сообщил начальник... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T21:50

2022-05-11T21:50

2022-05-11T21:55

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. СБУ совместно с националистами подорвала цистерну с удобрениями в Харьковской области для обвинения ВС РФ в применении химоружия, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Сегодня около 14:00 в районе населенного пункта Долгенькое Харьковской области с целью обвинения российской армии в применении химического оружия службой безопасности Украины и националистами осуществлен подрыв цистерны с удобрениями, предположительно, аммиачной селитрой, в результате которого образовалось облако оранжевого дыма, которое через некоторое время рассеялось", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что пострадавших в результате данной провокации среди военнослужащих и местного населения нет.Генерал добавил, что российская сторона неоднократно предупреждала о готовящихся националистами подобных провокациях, основная цель которых - выбивание киевским режимом у Запада дополнительной военной помощи.

https://radiosputnik.ria.ru/20220505/sbu-1787029410.html

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