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Мордашов оспорит наложенные на него санкции в Европейском суде, пишут СМИ - РИА Новости, 11.05.2022
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Мордашов оспорит наложенные на него санкции в Европейском суде, пишут СМИ
Мордашов оспорит наложенные на него санкции в Европейском суде, пишут СМИ - РИА Новости, 11.05.2022
Мордашов оспорит наложенные на него санкции в Европейском суде, пишут СМИ
Российский миллиардер, совладелец "Северстали" Алексей Мордашов подал иск в Европейский суд, чтобы оспорить введенные против него санкции, передает агентство... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T21:21
2022-05-11T21:21
экономика
европейский суд
евросоюз
алишер усманов
санкции в отношении россии
алексей мордашов
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Российский миллиардер, совладелец "Северстали" Алексей Мордашов подал иск в Европейский суд, чтобы оспорить введенные против него санкции, передает агентство Блумберг.Мордашов попал под санкции ЕС в конце февраля. Сам бизнесмен заявил, что не понимает, почему Евросоюз ввел санкции в его отношении, поскольку он далек от политики и всю жизнь занимался экономикой. По данным агентства, предприниматель обратился в Европейский суд общей юрисдикции в последние дни.В начале марта "Северсталь" прекратила поставки металлопродукции в страны Евросоюза из-за санкций в отношении Мордашова - своего основного акционера.Ранее другой российский предприниматель - Алишер Усманов - подал иск в Европейский суд общей юрисдикции с целью опротестовать введенные против него санкции и выступил за то, чтобы суд также приостановил действие санкций, пока не будет вынесено окончательное решение суда.
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экономика, европейский суд, евросоюз, алишер усманов, санкции в отношении россии, алексей мордашов
21:21 11.05.2022
 
Мордашов оспорит наложенные на него санкции в Европейском суде, пишут СМИ

Агентство Bloomberg: Мордашов оспорит введенные против него санкции в Европейском суде

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАлексей Мордашов
Алексей Мордашов - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Алексей Мордашов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Российский миллиардер, совладелец "Северстали" Алексей Мордашов подал иск в Европейский суд, чтобы оспорить введенные против него санкции, передает агентство Блумберг.
Мордашов попал под санкции ЕС в конце февраля. Сам бизнесмен заявил, что не понимает, почему Евросоюз ввел санкции в его отношении, поскольку он далек от политики и всю жизнь занимался экономикой. По данным агентства, предприниматель обратился в Европейский суд общей юрисдикции в последние дни.
"Мы считаем, что санкции против Алексея Мордашова абсолютно неоправданны и незаконны, мы используем все доступные средства в рамках международного права, чтобы защитить наши интересы", - приводит агентство слова представителя Мордашова.
В начале марта "Северсталь" прекратила поставки металлопродукции в страны Евросоюза из-за санкций в отношении Мордашова - своего основного акционера.
Ранее другой российский предприниматель - Алишер Усманов - подал иск в Европейский суд общей юрисдикции с целью опротестовать введенные против него санкции и выступил за то, чтобы суд также приостановил действие санкций, пока не будет вынесено окончательное решение суда.
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ЭкономикаЕвропейский судЕвросоюзАлишер УсмановСанкции в отношении РоссииАлексей Мордашов
 
 
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