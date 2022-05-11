Мордашов оспорит наложенные на него санкции в Европейском суде, пишут СМИ
Агентство Bloomberg: Мордашов оспорит введенные против него санкции в Европейском суде
Алексей Мордашов. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Российский миллиардер, совладелец "Северстали" Алексей Мордашов подал иск в Европейский суд, чтобы оспорить введенные против него санкции, передает агентство Блумберг.
Мордашов попал под санкции ЕС в конце февраля. Сам бизнесмен заявил, что не понимает, почему Евросоюз ввел санкции в его отношении, поскольку он далек от политики и всю жизнь занимался экономикой. По данным агентства, предприниматель обратился в Европейский суд общей юрисдикции в последние дни.
"Мы считаем, что санкции против Алексея Мордашова абсолютно неоправданны и незаконны, мы используем все доступные средства в рамках международного права, чтобы защитить наши интересы", - приводит агентство слова представителя Мордашова.
В начале марта "Северсталь" прекратила поставки металлопродукции в страны Евросоюза из-за санкций в отношении Мордашова - своего основного акционера.
Ранее другой российский предприниматель - Алишер Усманов - подал иск в Европейский суд общей юрисдикции с целью опротестовать введенные против него санкции и выступил за то, чтобы суд также приостановил действие санкций, пока не будет вынесено окончательное решение суда.