https://ria.ru/20220511/sanktsii-1788004116.html

Мордашов оспорит наложенные на него санкции в Европейском суде, пишут СМИ

Мордашов оспорит наложенные на него санкции в Европейском суде, пишут СМИ - РИА Новости, 11.05.2022

Мордашов оспорит наложенные на него санкции в Европейском суде, пишут СМИ

Российский миллиардер, совладелец "Северстали" Алексей Мордашов подал иск в Европейский суд, чтобы оспорить введенные против него санкции, передает агентство... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T21:21

2022-05-11T21:21

2022-05-11T21:21

экономика

европейский суд

евросоюз

алишер усманов

санкции в отношении россии

алексей мордашов

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Российский миллиардер, совладелец "Северстали" Алексей Мордашов подал иск в Европейский суд, чтобы оспорить введенные против него санкции, передает агентство Блумберг.Мордашов попал под санкции ЕС в конце февраля. Сам бизнесмен заявил, что не понимает, почему Евросоюз ввел санкции в его отношении, поскольку он далек от политики и всю жизнь занимался экономикой. По данным агентства, предприниматель обратился в Европейский суд общей юрисдикции в последние дни.В начале марта "Северсталь" прекратила поставки металлопродукции в страны Евросоюза из-за санкций в отношении Мордашова - своего основного акционера.Ранее другой российский предприниматель - Алишер Усманов - подал иск в Европейский суд общей юрисдикции с целью опротестовать введенные против него санкции и выступил за то, чтобы суд также приостановил действие санкций, пока не будет вынесено окончательное решение суда.

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, европейский суд, евросоюз, алишер усманов, санкции в отношении россии, алексей мордашов