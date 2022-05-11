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Президент Словакии разочарована позицией Венгрии по санкциям против России - РИА Новости, 11.05.2022
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Президент Словакии разочарована позицией Венгрии по санкциям против России
Президент Словакии разочарована позицией Венгрии по санкциям против России - РИА Новости, 11.05.2022
Президент Словакии разочарована позицией Венгрии по санкциям против России
Политики Словакии разочарованы позицией Венгрии в отношении антироссийских санкций, заявила президент республики Зузана Чапутова на пресс-конференции после... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T15:25
2022-05-11T15:25
в мире
владимир путин
украина
венгрия
словакия
евросоюз
зузана чапутова
россия
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ПРАГА, 11 мая – РИА Новости. Политики Словакии разочарованы позицией Венгрии в отношении антироссийских санкций, заявила президент республики Зузана Чапутова на пресс-конференции после переговоров с находящимся в Братиславе с визитом главой Польши Анджеем Дудой."В нынешнее непростое время очень важное значение имеет единство стран ЕС и всего демократического мира. Для нас является разочарованием иная позиция Венгрии в отношении к антироссийским санкциям", - сказала Чапутова.По ее словам, Словакия и Польша едины в своем стремлении оказать всяческую поддержку Украине, от помощи беженцам до поставок военной техники. Обе страны также активно поддерживают антироссийские санкции и настаивают на немедленном окончании военных действий на территории Украины.Чапутова также сообщила, что Словакия и Польша выступают за предоставление Украине статуса страны-кандидата в ЕС. Оба президента договорились в среду о том, что совершат совместные поездки в столицы тех стран ЕС, лидеры которых сдержанно относятся к европейским перспективам Украины."Я вспоминаю, как мы, в Словакии, стремились в 1990-е годы вступить в состав ЕС. И предоставление нам тогда статуса страны-кандидата в ЕС стало проявлением надежды на скорое осуществление нашей мечты", - сказала Чапутова.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, украина, венгрия, словакия, евросоюз, зузана чапутова, россия
15:25 11.05.2022
 
Президент Словакии разочарована позицией Венгрии по санкциям против России

Президент Словакии Чапутова разочарована позицией Венгрии по антироссийским санкциям

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ПРАГА, 11 мая – РИА Новости. Политики Словакии разочарованы позицией Венгрии в отношении антироссийских санкций, заявила президент республики Зузана Чапутова на пресс-конференции после переговоров с находящимся в Братиславе с визитом главой Польши Анджеем Дудой.
"В нынешнее непростое время очень важное значение имеет единство стран ЕС и всего демократического мира. Для нас является разочарованием иная позиция Венгрии в отношении к антироссийским санкциям", - сказала Чапутова.
Вашингтон - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
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В Китае выступили с призывом из-за антироссийских санкций
По ее словам, Словакия и Польша едины в своем стремлении оказать всяческую поддержку Украине, от помощи беженцам до поставок военной техники. Обе страны также активно поддерживают антироссийские санкции и настаивают на немедленном окончании военных действий на территории Украины.
Чапутова также сообщила, что Словакия и Польша выступают за предоставление Украине статуса страны-кандидата в ЕС. Оба президента договорились в среду о том, что совершат совместные поездки в столицы тех стран ЕС, лидеры которых сдержанно относятся к европейским перспективам Украины.
"Я вспоминаю, как мы, в Словакии, стремились в 1990-е годы вступить в состав ЕС. И предоставление нам тогда статуса страны-кандидата в ЕС стало проявлением надежды на скорое осуществление нашей мечты", - сказала Чапутова.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Денежные купюры: доллары США и евро - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
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В миреВладимир ПутинУкраинаВенгрияСловакияЕвросоюзЗузана ЧапутоваРоссия
 
 
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