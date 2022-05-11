Рейтинг@Mail.ru
Еврокомиссия предложит признавать обход санкций против России преступлением - РИА Новости, 11.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220511/sanktsii-1787904568.html
Еврокомиссия предложит признавать обход санкций против России преступлением
Еврокомиссия предложит признавать обход санкций против России преступлением - РИА Новости, 11.05.2022
Еврокомиссия предложит признавать обход санкций против России преступлением
Европейская комиссия через две недели предложит признавать обход санкций преступлением в ЕС, этот шаг упростит для членов Евросоюза возможность конфискации... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T14:02
2022-05-11T14:02
в мире
евросоюз
еврокомиссия
европарламент
россия
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154884/60/1548846090_0:50:3058:1770_1920x0_80_0_0_cd0617e066534d2b87f66f6e3900ad6e.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Европейская комиссия через две недели предложит признавать обход санкций преступлением в ЕС, этот шаг упростит для членов Евросоюза возможность конфискации активов, замороженных в рамках санкционных мер против РФ, пишет газета Politico со ссылкой на информированные источники."Еврокомиссия представит через две недели предложение о признании уклонения от санкций преступлением в ЕС, это шаг, который поможет странам-членам конфисковать активы, замороженные в рамках санкционной кампании против России", - пишет газета.По словам источников издания, эта мера предоставит странам правовую основу для конфискации замороженных активов.Сейчас, по данным газеты, конфискация активов относится к вопросам национального законодательства, которое различается в каждой стране. В некоторых странах уклонение от санкций уже является уголовным преступлением, в других - нет. Новое предложение ЕК, которое потребует единогласия от стран ЕС, а также согласия большинства депутатов Европарламента, направлено на координацию этого правового разнообразия.В то же время, источники отмечают, что судьба конфискованных акивов или доходов от них, будет решаться странами ЕС.
https://ria.ru/20220510/sanktsii-1787768190.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154884/60/1548846090_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_6d03e380b50be0c19d31d14accc7234e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, евросоюз, еврокомиссия, европарламент, россия, санкции
14:02 11.05.2022
 
Еврокомиссия предложит признавать обход санкций против России преступлением

Politico: Еврокомиссия предложит признавать обход санкций против России преступлением в ЕС

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Флаги России и ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Европейская комиссия через две недели предложит признавать обход санкций преступлением в ЕС, этот шаг упростит для членов Евросоюза возможность конфискации активов, замороженных в рамках санкционных мер против РФ, пишет газета Politico со ссылкой на информированные источники.
"Еврокомиссия представит через две недели предложение о признании уклонения от санкций преступлением в ЕС, это шаг, который поможет странам-членам конфисковать активы, замороженные в рамках санкционной кампании против России", - пишет газета.
По словам источников издания, эта мера предоставит странам правовую основу для конфискации замороженных активов.
Сейчас, по данным газеты, конфискация активов относится к вопросам национального законодательства, которое различается в каждой стране. В некоторых странах уклонение от санкций уже является уголовным преступлением, в других - нет. Новое предложение ЕК, которое потребует единогласия от стран ЕС, а также согласия большинства депутатов Европарламента, направлено на координацию этого правового разнообразия.
В то же время, источники отмечают, что судьба конфискованных акивов или доходов от них, будет решаться странами ЕС.
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
10 мая, 16:35
МИД Германии рассказал о невозможности отмены антироссийских санкций
 
В миреЕвросоюзЕврокомиссияЕвропарламентРоссияСанкции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала