https://ria.ru/20220511/sanktsii-1787904568.html

Еврокомиссия предложит признавать обход санкций против России преступлением

Еврокомиссия предложит признавать обход санкций против России преступлением - РИА Новости, 11.05.2022

Еврокомиссия предложит признавать обход санкций против России преступлением

Европейская комиссия через две недели предложит признавать обход санкций преступлением в ЕС, этот шаг упростит для членов Евросоюза возможность конфискации... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T14:02

2022-05-11T14:02

2022-05-11T14:02

в мире

евросоюз

еврокомиссия

европарламент

россия

санкции

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Европейская комиссия через две недели предложит признавать обход санкций преступлением в ЕС, этот шаг упростит для членов Евросоюза возможность конфискации активов, замороженных в рамках санкционных мер против РФ, пишет газета Politico со ссылкой на информированные источники."Еврокомиссия представит через две недели предложение о признании уклонения от санкций преступлением в ЕС, это шаг, который поможет странам-членам конфисковать активы, замороженные в рамках санкционной кампании против России", - пишет газета.По словам источников издания, эта мера предоставит странам правовую основу для конфискации замороженных активов.Сейчас, по данным газеты, конфискация активов относится к вопросам национального законодательства, которое различается в каждой стране. В некоторых странах уклонение от санкций уже является уголовным преступлением, в других - нет. Новое предложение ЕК, которое потребует единогласия от стран ЕС, а также согласия большинства депутатов Европарламента, направлено на координацию этого правового разнообразия.В то же время, источники отмечают, что судьба конфискованных акивов или доходов от них, будет решаться странами ЕС.

https://ria.ru/20220510/sanktsii-1787768190.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, евросоюз, еврокомиссия, европарламент, россия, санкции