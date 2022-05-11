https://ria.ru/20220511/sanktsii-1787904568.html
Еврокомиссия предложит признавать обход санкций против России преступлением
Еврокомиссия предложит признавать обход санкций против России преступлением - РИА Новости, 11.05.2022
Еврокомиссия предложит признавать обход санкций против России преступлением
Европейская комиссия через две недели предложит признавать обход санкций преступлением в ЕС, этот шаг упростит для членов Евросоюза возможность конфискации... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T14:02
2022-05-11T14:02
2022-05-11T14:02
в мире
евросоюз
еврокомиссия
европарламент
россия
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154884/60/1548846090_0:50:3058:1770_1920x0_80_0_0_cd0617e066534d2b87f66f6e3900ad6e.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Европейская комиссия через две недели предложит признавать обход санкций преступлением в ЕС, этот шаг упростит для членов Евросоюза возможность конфискации активов, замороженных в рамках санкционных мер против РФ, пишет газета Politico со ссылкой на информированные источники."Еврокомиссия представит через две недели предложение о признании уклонения от санкций преступлением в ЕС, это шаг, который поможет странам-членам конфисковать активы, замороженные в рамках санкционной кампании против России", - пишет газета.По словам источников издания, эта мера предоставит странам правовую основу для конфискации замороженных активов.Сейчас, по данным газеты, конфискация активов относится к вопросам национального законодательства, которое различается в каждой стране. В некоторых странах уклонение от санкций уже является уголовным преступлением, в других - нет. Новое предложение ЕК, которое потребует единогласия от стран ЕС, а также согласия большинства депутатов Европарламента, направлено на координацию этого правового разнообразия.В то же время, источники отмечают, что судьба конфискованных акивов или доходов от них, будет решаться странами ЕС.
https://ria.ru/20220510/sanktsii-1787768190.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154884/60/1548846090_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_6d03e380b50be0c19d31d14accc7234e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросоюз, еврокомиссия, европарламент, россия, санкции
Еврокомиссия предложит признавать обход санкций против России преступлением
Politico: Еврокомиссия предложит признавать обход санкций против России преступлением в ЕС