Рейтинг@Mail.ru
Запад ведет агрессивную политику против мировой экономики, заявил Лавров - РИА Новости, 11.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220511/sanktsii-1787899325.html
Запад ведет агрессивную политику против мировой экономики, заявил Лавров
Запад ведет агрессивную политику против мировой экономики, заявил Лавров - РИА Новости, 11.05.2022
Запад ведет агрессивную политику против мировой экономики, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад, вводя санкции против РФ, ведет агрессивную политику по отношению к мировой экономике. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T13:43
2022-05-11T18:45
сергей лавров
оман
россия
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
санкции
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787980254_0:182:2995:1867_1920x0_80_0_0_9a654ccf5fad5b7c072cbca6d4fd91c9.jpg
МАСКАТ, 11 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад, вводя санкции против РФ, ведет агрессивную политику по отношению к мировой экономике."Эти запреты просто за один день разрушили существовавшие долгие годы удобные, комфортные транспортно-логистические цепочки, возможности которых, сейчас, по-сути дела, перекрыты из-за западной позиции. Мы считаем, что это абсолютно агрессивная политика по отношению к мировой экономике, мировой торговле, ко всем странам", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции в Омане.Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Президент заявил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220511/ukraina-1787843694.html
https://ria.ru/20220511/lavrov-1787890221.html
оман
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787980254_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_85290feda5d8f4972eebef7f91ad73f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей лавров, оман, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции, санкции в отношении россии
13:43 11.05.2022 (обновлено: 18:45 11.05.2022)
 
Запад ведет агрессивную политику против мировой экономики, заявил Лавров

Лавров: Запад, вводя санкции, ведет агрессивную политику по отношению к мировой экономике

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам переговоров в Маскате. 11 мая 2022
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам переговоров в Маскате. 11 мая 2022 - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам переговоров в Маскате. 11 мая 2022
Читать ria.ru в
МАСКАТ, 11 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад, вводя санкции против РФ, ведет агрессивную политику по отношению к мировой экономике.
"Эти запреты просто за один день разрушили существовавшие долгие годы удобные, комфортные транспортно-логистические цепочки, возможности которых, сейчас, по-сути дела, перекрыты из-за западной позиции. Мы считаем, что это абсолютно агрессивная политика по отношению к мировой экономике, мировой торговле, ко всем странам", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции в Омане.
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
Вчера, 10:29
Le Monde: у США нет внятной стратегии по Украине
Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Президент заявил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид во время встречи в Маскате - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
Вчера, 13:15
У России достаточно покупателей энергоресурсов, заявил Лавров
 
Сергей ЛавровОманРоссияУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СанкцииСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала