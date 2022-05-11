https://ria.ru/20220511/sanktsii-1787899325.html

Запад ведет агрессивную политику против мировой экономики, заявил Лавров

Запад ведет агрессивную политику против мировой экономики, заявил Лавров - РИА Новости, 11.05.2022

Запад ведет агрессивную политику против мировой экономики, заявил Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад, вводя санкции против РФ, ведет агрессивную политику по отношению к мировой экономике. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T13:43

2022-05-11T13:43

2022-05-11T18:45

сергей лавров

оман

россия

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

санкции

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787980254_0:182:2995:1867_1920x0_80_0_0_9a654ccf5fad5b7c072cbca6d4fd91c9.jpg

МАСКАТ, 11 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад, вводя санкции против РФ, ведет агрессивную политику по отношению к мировой экономике."Эти запреты просто за один день разрушили существовавшие долгие годы удобные, комфортные транспортно-логистические цепочки, возможности которых, сейчас, по-сути дела, перекрыты из-за западной позиции. Мы считаем, что это абсолютно агрессивная политика по отношению к мировой экономике, мировой торговле, ко всем странам", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции в Омане.Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Президент заявил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220511/ukraina-1787843694.html

https://ria.ru/20220511/lavrov-1787890221.html

оман

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сергей лавров, оман, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции, санкции в отношении россии