13:43 11.05.2022 (обновлено: 18:45 11.05.2022)
Запад ведет агрессивную политику против мировой экономики, заявил Лавров
Лавров: Запад, вводя санкции, ведет агрессивную политику по отношению к мировой экономике
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам переговоров в Маскате. 11 мая 2022
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам переговоров в Маскате. 11 мая 2022
МАСКАТ, 11 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад, вводя санкции против РФ, ведет агрессивную политику по отношению к мировой экономике.
"Эти запреты просто за один день разрушили существовавшие долгие годы удобные, комфортные транспортно-логистические цепочки, возможности которых, сейчас, по-сути дела, перекрыты из-за западной позиции. Мы считаем, что это абсолютно агрессивная политика по отношению к мировой экономике, мировой торговле, ко всем странам", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции в Омане.
Вчера, 10:29Le Monde: у США нет внятной стратегии по Украине
Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Президент заявил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.