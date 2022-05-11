https://ria.ru/20220511/sanktsii-1787898830.html

Французский журналист показал жизнь россиян под санкциями

Французский журналист показал жизнь россиян под санкциями - РИА Новости, 11.05.2022

Французский журналист показал жизнь россиян под санкциями

Жизнь в Москве продолжается, несмотря на санкции западных стран из-за спецоперации на Украине, передает корреспондент BFM TV Седрик Фэш. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T13:42

2022-05-11T13:42

2022-05-11T16:48

москва

украина

в мире

экономика

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Жизнь в Москве продолжается, несмотря на санкции западных стран из-за спецоперации на Украине, передает корреспондент BFM TV Седрик Фэш.В своем репортаже он показал, как сейчас выглядят прилавки продуктовых магазинов и столичные рестораны.В некоторых сферах журналист отметил улучшение ситуации по сравнению с показателями предыдущего месяца."Больше похоже, что мы находимся в самом сердце глобализации, а не в стране, ведущей военную операцию", — констатировал Фэш.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры в основном затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие компании ушли из страны.Тем не менее все это уже обернулось экономическими проблемами для самих США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты. Так, годовая инфляция в девятнадцати странах еврозоны, по предварительным оценкам Евростата, ускорилась в апреле до рекордных 7,5 процента, тогда как год назад этот показатель составил всего 1,6 процента.

https://ria.ru/20220511/ssha-1787831328.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

москва, украина, в мире, экономика, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии