Рейтинг@Mail.ru
Французский журналист показал жизнь россиян под санкциями - РИА Новости, 11.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220511/sanktsii-1787898830.html
Французский журналист показал жизнь россиян под санкциями
Французский журналист показал жизнь россиян под санкциями - РИА Новости, 11.05.2022
Французский журналист показал жизнь россиян под санкциями
Жизнь в Москве продолжается, несмотря на санкции западных стран из-за спецоперации на Украине, передает корреспондент BFM TV Седрик Фэш. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T13:42
2022-05-11T16:48
москва
украина
в мире
экономика
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1765944067_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5daeed8a2cd5f1cb0e765bd4a0e2bef3.jpg
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Жизнь в Москве продолжается, несмотря на санкции западных стран из-за спецоперации на Украине, передает корреспондент BFM TV Седрик Фэш.В своем репортаже он показал, как сейчас выглядят прилавки продуктовых магазинов и столичные рестораны.В некоторых сферах журналист отметил улучшение ситуации по сравнению с показателями предыдущего месяца."Больше похоже, что мы находимся в самом сердце глобализации, а не в стране, ведущей военную операцию", — констатировал Фэш.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры в основном затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие компании ушли из страны.Тем не менее все это уже обернулось экономическими проблемами для самих США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты. Так, годовая инфляция в девятнадцати странах еврозоны, по предварительным оценкам Евростата, ускорилась в апреле до рекордных 7,5 процента, тогда как год назад этот показатель составил всего 1,6 процента.
https://ria.ru/20220511/ssha-1787831328.html
https://ria.ru/20220506/migratsiya-1787271618.html
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1765944067_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bb066fea7cb2579362e05ff4785dbaf3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, украина, в мире, экономика, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
13:42 11.05.2022 (обновлено: 16:48 11.05.2022)
 
Французский журналист показал жизнь россиян под санкциями

Репортер BFM TV Фэш: санкции Запада из-за ситуации на Украине не повлияли на жизнь россиян

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Пушкинский (на первом плане) и Крымский мосты в Москве
Вид на Пушкинский (на первом плане) и Крымский мосты в Москве - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Вид на Пушкинский (на первом плане) и Крымский мосты в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Жизнь в Москве продолжается, несмотря на санкции западных стран из-за спецоперации на Украине, передает корреспондент BFM TV Седрик Фэш.
В своем репортаже он показал, как сейчас выглядят прилавки продуктовых магазинов и столичные рестораны.
"Если у вас были сомнения по поводу возможного дефицита в России, убедитесь сами. Здесь едят блюда итальянской кухни, корейское барбекю, японские десерты, пьют бельгийское пиво и те же напитки, что и в хорошие времена", — рассказал репортер.
В некоторых сферах журналист отметил улучшение ситуации по сравнению с показателями предыдущего месяца.
Покупатель в продуктовом магазине в Розмиде, Калифорния - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
Вчера, 09:17
"Поход в магазин превратился в пытку". В США возмутились политикой Байдена
"Больше похоже, что мы находимся в самом сердце глобализации, а не в стране, ведущей военную операцию", — констатировал Фэш.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры в основном затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие компании ушли из страны.
Тем не менее все это уже обернулось экономическими проблемами для самих США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты. Так, годовая инфляция в девятнадцати странах еврозоны, по предварительным оценкам Евростата, ускорилась в апреле до рекордных 7,5 процента, тогда как год назад этот показатель составил всего 1,6 процента.
Авиапассажиры проходят таможню в аэропорту Хитроу - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 17:37
Рекордное число британцев захотели покинуть страну из-за роста цен
 
МоскваУкраинаВ миреЭкономикаПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала