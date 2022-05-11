13:42 11.05.2022 (обновлено: 16:48 11.05.2022)
Французский журналист показал жизнь россиян под санкциями
Репортер BFM TV Фэш: санкции Запада из-за ситуации на Украине не повлияли на жизнь россиян
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Пушкинский (на первом плане) и Крымский мосты в Москве
Вид на Пушкинский (на первом плане) и Крымский мосты в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Жизнь в Москве продолжается, несмотря на санкции западных стран из-за спецоперации на Украине, передает корреспондент BFM TV Седрик Фэш.
В своем репортаже он показал, как сейчас выглядят прилавки продуктовых магазинов и столичные рестораны.
"Если у вас были сомнения по поводу возможного дефицита в России, убедитесь сами. Здесь едят блюда итальянской кухни, корейское барбекю, японские десерты, пьют бельгийское пиво и те же напитки, что и в хорошие времена", — рассказал репортер.
В некоторых сферах журналист отметил улучшение ситуации по сравнению с показателями предыдущего месяца.
"Больше похоже, что мы находимся в самом сердце глобализации, а не в стране, ведущей военную операцию", — констатировал Фэш.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры в основном затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие компании ушли из страны.
Тем не менее все это уже обернулось экономическими проблемами для самих США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты. Так, годовая инфляция в девятнадцати странах еврозоны, по предварительным оценкам Евростата, ускорилась в апреле до рекордных 7,5 процента, тогда как год назад этот показатель составил всего 1,6 процента.