https://ria.ru/20220511/sanktsii-1787880201.html

Лавров связал продовольственные проблемы в мире с санкциями против России

Лавров связал продовольственные проблемы в мире с санкциями против России - РИА Новости, 11.05.2022

Лавров связал продовольственные проблемы в мире с санкциями против России

Действия России никак не влияют на проблемы с продовольствием в мире - эти проблемы связаны исключительно с незаконными западными санкциями, заявил глава... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T12:41

2022-05-11T12:41

2022-05-11T12:47

санкции в отношении россии

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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МАСКАТ, 11 мая - РИА Новости. Действия России никак не влияют на проблемы с продовольствием в мире - эти проблемы связаны исключительно с незаконными западными санкциями, заявил глава российского МИД Сергей Лавров."Наши действия никоим образом не влияли, не могут влиять на те проблемы, о которых сейчас упомянули и которые были созданы исключительно запретами, незаконными санкциями, которые были введены западными странами", - сказал Лавров на пресс-конференции в среду по итогам переговоров с представителями властей Омана.

https://ria.ru/20220422/eda-1784835298.html

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

санкции в отношении россии, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров