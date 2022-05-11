https://ria.ru/20220511/sanktsii-1787880201.html
Лавров связал продовольственные проблемы в мире с санкциями против России
Лавров связал продовольственные проблемы в мире с санкциями против России - РИА Новости, 11.05.2022
Лавров связал продовольственные проблемы в мире с санкциями против России
Действия России никак не влияют на проблемы с продовольствием в мире - эти проблемы связаны исключительно с незаконными западными санкциями, заявил глава... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T12:41
2022-05-11T12:41
2022-05-11T12:47
санкции в отношении россии
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МАСКАТ, 11 мая - РИА Новости. Действия России никак не влияют на проблемы с продовольствием в мире - эти проблемы связаны исключительно с незаконными западными санкциями, заявил глава российского МИД Сергей Лавров."Наши действия никоим образом не влияли, не могут влиять на те проблемы, о которых сейчас упомянули и которые были созданы исключительно запретами, незаконными санкциями, которые были введены западными странами", - сказал Лавров на пресс-конференции в среду по итогам переговоров с представителями властей Омана.
https://ria.ru/20220422/eda-1784835298.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
12:41 11.05.2022 (обновлено: 12:47 11.05.2022)
Лавров связал продовольственные проблемы в мире с санкциями против России
Глава МИД Лавров: проблемы с продовольствием в мире возникли из-за санкций против России