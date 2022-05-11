Новая Зеландия ввела санкции против восьми российских организаций и физлиц
Власти Новой Зеландии внесли в санкционный список восемь российских организаций и физлиц
Окленд, Новая Зеландия. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Правительство Новой Зеландии включило в санкционный список восемь российских организаций и граждан РФ, обновленный список опубликован на сайте новозеландского министерства иностранных дел и торговли.
Согласно новым данным, в санкционный список были внесены официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба России (ГРУ) Игорь Костюков, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, президент медиахолдинга "Красная звезда" Алексей Пиманов, соучредитель новостного портала NewsFront ("Ньюсфронт") Михаил Синелин.
В списке также указаны 85-й главный центр специальной службы (ГЦСС) главного управления Генштаба России, "Главный центр специальных технологий" Главного управления (ГУ) Генерального штаба ВС РФ и российское "Агентство интернет-исследований".
Ранее Новая Зеландия объявила санкции против президента РФ Владимира Путина, членов СНБ, российских политиков, бизнесменов, крупнейших банков России, военачальников, сенаторов, депутатов Госдумы, которые голосовали за признание независимости ДНР и ЛНР 15 февраля. Им закрыт въезд в Новую Зеландию и отказано в банковском обслуживании, а возможные счета заморожены. Принадлежащие им суда и самолеты, а также военные самолеты или корабли правительств России и Белоруссии не могут быть допущены на новозеландскую территорию. С 25 апреля страна ввела дополнительный тариф в размере 35% на российский импорт.
Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Президент заявил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.