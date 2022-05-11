https://ria.ru/20220511/samolet-1788020783.html

В Камеруне разбился самолет с 11 пассажирами на борту

В Камеруне разбился самолет с 11 пассажирами на борту - РИА Новости, 12.05.2022

В Камеруне разбился самолет с 11 пассажирами на борту

Самолет, на борту которого находились 11 человек, потерпел крушение в центральной части Камеруна, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на министерство... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-11T23:54

2022-05-11T23:54

2022-05-12T00:03

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Самолет, на борту которого находились 11 человек, потерпел крушение в центральной части Камеруна, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на министерство транспорта страны.Отмечается, что авиадиспетчеры "потеряли связь с самолетом", который позже был "обнаружен в лесу" недалеко от города Нанга Эбко, примерно в 150 километрах к северо-востоку от столицы Камеруна города Яунде.Представитель министерства, пожелавший остаться анонимным, заявил агентству, что самолет "потерпел крушение", а спасатели "пытались найти пассажиров". При этом о жертвах пока не сообщается.Источник Франс Пресс сообщил, что самолет был зафрахтован частной компанией Cameroon Oil Transportation Company (COTCO), которая обслуживает трубопровод для транспортирования углеводородных газов, проходящий между Камеруном и соседним Чадом. Самолет летел из аэропорта Яунде-Нсимален в Белабо в Бангладеше.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, камерун, яунде