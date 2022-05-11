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В Камеруне разбился самолет с 11 пассажирами на борту - РИА Новости, 12.05.2022
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В Камеруне разбился самолет с 11 пассажирами на борту
В Камеруне разбился самолет с 11 пассажирами на борту - РИА Новости, 12.05.2022
В Камеруне разбился самолет с 11 пассажирами на борту
Самолет, на борту которого находились 11 человек, потерпел крушение в центральной части Камеруна, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на министерство... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-11T23:54
2022-05-12T00:03
в мире
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Самолет, на борту которого находились 11 человек, потерпел крушение в центральной части Камеруна, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на министерство транспорта страны.Отмечается, что авиадиспетчеры "потеряли связь с самолетом", который позже был "обнаружен в лесу" недалеко от города Нанга Эбко, примерно в 150 километрах к северо-востоку от столицы Камеруна города Яунде.Представитель министерства, пожелавший остаться анонимным, заявил агентству, что самолет "потерпел крушение", а спасатели "пытались найти пассажиров". При этом о жертвах пока не сообщается.Источник Франс Пресс сообщил, что самолет был зафрахтован частной компанией Cameroon Oil Transportation Company (COTCO), которая обслуживает трубопровод для транспортирования углеводородных газов, проходящий между Камеруном и соседним Чадом. Самолет летел из аэропорта Яунде-Нсимален в Белабо в Бангладеше.
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в мире, камерун, яунде
23:54 11.05.2022 (обновлено: 00:03 12.05.2022)
 
В Камеруне разбился самолет с 11 пассажирами на борту

Самолет с 11 пассажирами на борту потерпел крушение в центральной части Камеруна

© AP Photo / Andrew HarnikВид на столицу Камеруна Яунде
Вид на столицу Камеруна Яунде - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Вид на столицу Камеруна Яунде. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Самолет, на борту которого находились 11 человек, потерпел крушение в центральной части Камеруна, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на министерство транспорта страны.
Отмечается, что авиадиспетчеры "потеряли связь с самолетом", который позже был "обнаружен в лесу" недалеко от города Нанга Эбко, примерно в 150 километрах к северо-востоку от столицы Камеруна города Яунде.
Представитель министерства, пожелавший остаться анонимным, заявил агентству, что самолет "потерпел крушение", а спасатели "пытались найти пассажиров". При этом о жертвах пока не сообщается.
Источник Франс Пресс сообщил, что самолет был зафрахтован частной компанией Cameroon Oil Transportation Company (COTCO), которая обслуживает трубопровод для транспортирования углеводородных газов, проходящий между Камеруном и соседним Чадом. Самолет летел из аэропорта Яунде-Нсимален в Белабо в Бангладеше.
 
В миреКамерунЯунде
 
 
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