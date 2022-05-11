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В Рязанской области анонсировали официальное представление врио губернатора
В Рязанской области анонсировали официальное представление врио губернатора - РИА Новости, 11.05.2022
В Рязанской области анонсировали официальное представление врио губернатора
Официальное представление временно исполняющего обязанности губернатора Рязанской области Павла Малкова состоится сегодня, сообщили РИА Новости в аппарате... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T09:47
2022-05-11T09:47
2022-05-11T09:47
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РЯЗАНЬ, 11 мая - РИА Новости. Официальное представление временно исполняющего обязанности губернатора Рязанской области Павла Малкова состоится сегодня, сообщили РИА Новости в аппарате полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе."Будет сегодня", - сказал собеседник агентства, уточнив, что представление намечено на 14.00.Президент РФ Владимир Путин во вторник принял отставку губернатора Рязанской области Николая Любимова, который возглавлял регион с 2017 года. Ранее в тот же день Любимов сообщил в своих соцсетях, что решил не выдвигаться на этот пост на следующий срок. Указом президента врио губернатора был назначен Павел Малков.
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политика, павел малков, владимир путин, николай любимов, рязанская область, россия
В Рязанской области анонсировали официальное представление врио губернатора
Официальное представление врио губернатора Рязанской области будет сегодня