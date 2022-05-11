Рейтинг@Mail.ru
Пользователям Rutube доступно для просмотра уже 99,5% библиотеки видео - РИА Новости, 11.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220511/rutube-1788003325.html
Пользователям Rutube доступно для просмотра уже 99,5% библиотеки видео
Пользователям Rutube доступно для просмотра уже 99,5% библиотеки видео - РИА Новости, 11.05.2022
Пользователям Rutube доступно для просмотра уже 99,5% библиотеки видео
Восстановление Rutube идёт поэтапно после сильнейшей кибератаки, пользователям уже доступно 99,5% библиотеки видео. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T21:16
2022-05-11T21:16
технологии
rutube
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784243004_0:0:3081:1734_1920x0_80_0_0_2b17e3e66a2f5a75c468e55888de9c79.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Восстановление Rutube идёт поэтапно после сильнейшей кибератаки, пользователям уже доступно 99,5% библиотеки видео."В целях обеспечения безопасности RUTUBE восстанавливает работу поэтапно. Для просмотра пользователям уже доступно 99,5% библиотеки видео", - сообщается в Telegram-канале видеохостинга.Отмечается, что функционал для авторов цифрового контента будет появляться на видеохостинге последовательно.Также объясняется, что первый этап - это восстановление студии автора контента и загрузки видео, мониторинг трансляций для пользователей. Второй этап - восстановление поиска и комментариев.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784243004_341:0:3070:2047_1920x0_80_0_0_51866d83b2a13a8f15a3eaa018c6872b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, rutube
21:16 11.05.2022
 
Пользователям Rutube доступно для просмотра уже 99,5% библиотеки видео

Пользователям Rutube доступно для просмотра уже 99,5% библиотеки видео

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд компании Rutube
Стенд компании Rutube - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Стенд компании Rutube. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Восстановление Rutube идёт поэтапно после сильнейшей кибератаки, пользователям уже доступно 99,5% библиотеки видео.
"В целях обеспечения безопасности RUTUBE восстанавливает работу поэтапно. Для просмотра пользователям уже доступно 99,5% библиотеки видео", - сообщается в Telegram-канале видеохостинга.
Отмечается, что функционал для авторов цифрового контента будет появляться на видеохостинге последовательно.
Также объясняется, что первый этап - это восстановление студии автора контента и загрузки видео, мониторинг трансляций для пользователей. Второй этап - восстановление поиска и комментариев.
 
ТехнологииRutube
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала