https://ria.ru/20220511/rutube-1788003325.html

Пользователям Rutube доступно для просмотра уже 99,5% библиотеки видео

Пользователям Rutube доступно для просмотра уже 99,5% библиотеки видео - РИА Новости, 11.05.2022

Пользователям Rutube доступно для просмотра уже 99,5% библиотеки видео

Восстановление Rutube идёт поэтапно после сильнейшей кибератаки, пользователям уже доступно 99,5% библиотеки видео. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T21:16

2022-05-11T21:16

2022-05-11T21:16

технологии

rutube

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Восстановление Rutube идёт поэтапно после сильнейшей кибератаки, пользователям уже доступно 99,5% библиотеки видео."В целях обеспечения безопасности RUTUBE восстанавливает работу поэтапно. Для просмотра пользователям уже доступно 99,5% библиотеки видео", - сообщается в Telegram-канале видеохостинга.Отмечается, что функционал для авторов цифрового контента будет появляться на видеохостинге последовательно.Также объясняется, что первый этап - это восстановление студии автора контента и загрузки видео, мониторинг трансляций для пользователей. Второй этап - восстановление поиска и комментариев.

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, rutube