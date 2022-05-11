https://ria.ru/20220511/rutube-1788003325.html
Пользователям Rutube доступно для просмотра уже 99,5% библиотеки видео
Пользователям Rutube доступно для просмотра уже 99,5% библиотеки видео - РИА Новости, 11.05.2022
Пользователям Rutube доступно для просмотра уже 99,5% библиотеки видео
Восстановление Rutube идёт поэтапно после сильнейшей кибератаки, пользователям уже доступно 99,5% библиотеки видео. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T21:16
2022-05-11T21:16
2022-05-11T21:16
технологии
rutube
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Восстановление Rutube идёт поэтапно после сильнейшей кибератаки, пользователям уже доступно 99,5% библиотеки видео."В целях обеспечения безопасности RUTUBE восстанавливает работу поэтапно. Для просмотра пользователям уже доступно 99,5% библиотеки видео", - сообщается в Telegram-канале видеохостинга.Отмечается, что функционал для авторов цифрового контента будет появляться на видеохостинге последовательно.Также объясняется, что первый этап - это восстановление студии автора контента и загрузки видео, мониторинг трансляций для пользователей. Второй этап - восстановление поиска и комментариев.
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РИА Новости
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технологии, rutube
Пользователям Rutube доступно для просмотра уже 99,5% библиотеки видео
Пользователям Rutube доступно для просмотра уже 99,5% библиотеки видео
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Восстановление Rutube идёт поэтапно после сильнейшей кибератаки, пользователям уже доступно 99,5% библиотеки видео.
"В целях обеспечения безопасности RUTUBE
восстанавливает работу поэтапно. Для просмотра пользователям уже доступно 99,5% библиотеки видео", - сообщается в Telegram
-канале видеохостинга.
Отмечается, что функционал для авторов цифрового контента будет появляться на видеохостинге последовательно.
Также объясняется, что первый этап - это восстановление студии автора контента и загрузки видео, мониторинг трансляций для пользователей. Второй этап - восстановление поиска и комментариев.