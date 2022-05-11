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Депутат предположил, что атаковавшим Rutube хакерам помог бывший сотрудник - РИА Новости, 11.05.2022
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Депутат предположил, что атаковавшим Rutube хакерам помог бывший сотрудник
Депутат предположил, что атаковавшим Rutube хакерам помог бывший сотрудник - РИА Новости, 11.05.2022
Депутат предположил, что атаковавшим Rutube хакерам помог бывший сотрудник
Восстановление видеохостинга Rutube могло затянуться из-за неоднократной смены владельцев и команды разработчиков сервиса, риск утечки доступа к его критическим РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T19:15
2022-05-11T19:15
технологии
rutube
общество
россия
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Восстановление видеохостинга Rutube могло затянуться из-за неоднократной смены владельцев и команды разработчиков сервиса, риск утечки доступа к его критическим элементам значительно вырос, считает зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, не исключив, что хакерам мог помочь кто-то из бывших сотрудников.Rutube в понедельник подвергся хакерской атаке. В данный момент ведутся работы по обеспечению безопасности, о сроках восстановления видеосервис сообщит в ближайшее время.Парламентарий отметил, что на создание достойного конкурента YouTube уйдет ещё не один год, других вариантов нет. "Нам ещё долго жить в условиях непрекращающейся информационной войны по всем фронтам", - уточнил он.По его словам, создание национального видеохостинга — это не только вопрос технологий, это еще и вопрос информационной политики государства. "Более выгодная монетизация и оперативная модерация в моем понимании — два главных стартовых условия, чтобы составить конкуренцию американскому монополисту", - подчеркнул Горелкин.
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технологии, rutube, общество, россия
19:15 11.05.2022
 
Депутат предположил, что атаковавшим Rutube хакерам помог бывший сотрудник

Депутат Горелкин предположил, что атаковавшим Rutube хакерам мог помочь бывший сотрудник

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд компании Rutube
Стенд компании Rutube - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стенд компании Rutube. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Восстановление видеохостинга Rutube могло затянуться из-за неоднократной смены владельцев и команды разработчиков сервиса, риск утечки доступа к его критическим элементам значительно вырос, считает зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, не исключив, что хакерам мог помочь кто-то из бывших сотрудников.
Rutube в понедельник подвергся хакерской атаке. В данный момент ведутся работы по обеспечению безопасности, о сроках восстановления видеосервис сообщит в ближайшее время.
"Возможно, что восстановление Rutube затянулось из-за того, что сервис неоднократно менял владельцев — соответственно, менялись команды разработчиков. Вряд ли это хорошо повлияло на код сервиса, зато риск утечки доступа к его критическим элементам значительно вырос. Не исключаю, что хакерам мог помочь кто-то из бывших сотрудников", - написал Горелкин в своём Telegram-канале.
Парламентарий отметил, что на создание достойного конкурента YouTube уйдет ещё не один год, других вариантов нет. "Нам ещё долго жить в условиях непрекращающейся информационной войны по всем фронтам", - уточнил он.
По его словам, создание национального видеохостинга — это не только вопрос технологий, это еще и вопрос информационной политики государства. "Более выгодная монетизация и оперативная модерация в моем понимании — два главных стартовых условия, чтобы составить конкуренцию американскому монополисту", - подчеркнул Горелкин.
Видеохостинг Rutube - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
10 мая, 11:53
Видеохостинг Rutube опроверг данные об утере исходного кода сайта
 
ТехнологииRutubeОбществоРоссия
 
 
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