Депутат предположил, что атаковавшим Rutube хакерам помог бывший сотрудник
Депутат Горелкин предположил, что атаковавшим Rutube хакерам мог помочь бывший сотрудник
Стенд компании Rutube. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Восстановление видеохостинга Rutube могло затянуться из-за неоднократной смены владельцев и команды разработчиков сервиса, риск утечки доступа к его критическим элементам значительно вырос, считает зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, не исключив, что хакерам мог помочь кто-то из бывших сотрудников.
Rutube в понедельник подвергся хакерской атаке. В данный момент ведутся работы по обеспечению безопасности, о сроках восстановления видеосервис сообщит в ближайшее время.
"Возможно, что восстановление Rutube затянулось из-за того, что сервис неоднократно менял владельцев — соответственно, менялись команды разработчиков. Вряд ли это хорошо повлияло на код сервиса, зато риск утечки доступа к его критическим элементам значительно вырос. Не исключаю, что хакерам мог помочь кто-то из бывших сотрудников", - написал Горелкин в своём Telegram-канале.
Парламентарий отметил, что на создание достойного конкурента YouTube уйдет ещё не один год, других вариантов нет. "Нам ещё долго жить в условиях непрекращающейся информационной войны по всем фронтам", - уточнил он.
По его словам, создание национального видеохостинга — это не только вопрос технологий, это еще и вопрос информационной политики государства. "Более выгодная монетизация и оперативная модерация в моем понимании — два главных стартовых условия, чтобы составить конкуренцию американскому монополисту", - подчеркнул Горелкин.