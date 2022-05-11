https://ria.ru/20220511/rutube-1787986796.html

Депутат предположил, что атаковавшим Rutube хакерам помог бывший сотрудник

Депутат предположил, что атаковавшим Rutube хакерам помог бывший сотрудник - РИА Новости, 11.05.2022

Депутат предположил, что атаковавшим Rutube хакерам помог бывший сотрудник

Восстановление видеохостинга Rutube могло затянуться из-за неоднократной смены владельцев и команды разработчиков сервиса, риск утечки доступа к его критическим РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T19:15

2022-05-11T19:15

2022-05-11T19:15

технологии

rutube

общество

россия

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Восстановление видеохостинга Rutube могло затянуться из-за неоднократной смены владельцев и команды разработчиков сервиса, риск утечки доступа к его критическим элементам значительно вырос, считает зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, не исключив, что хакерам мог помочь кто-то из бывших сотрудников.Rutube в понедельник подвергся хакерской атаке. В данный момент ведутся работы по обеспечению безопасности, о сроках восстановления видеосервис сообщит в ближайшее время.Парламентарий отметил, что на создание достойного конкурента YouTube уйдет ещё не один год, других вариантов нет. "Нам ещё долго жить в условиях непрекращающейся информационной войны по всем фронтам", - уточнил он.По его словам, создание национального видеохостинга — это не только вопрос технологий, это еще и вопрос информационной политики государства. "Более выгодная монетизация и оперативная модерация в моем понимании — два главных стартовых условия, чтобы составить конкуренцию американскому монополисту", - подчеркнул Горелкин.

https://ria.ru/20220510/rutube-1787736572.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

технологии, rutube, общество, россия