https://ria.ru/20220511/rutube-1787945093.html

RUTUBE восстановил функционал платформы после кибератаки

RUTUBE восстановил функционал платформы после кибератаки - РИА Новости, 11.05.2022

RUTUBE восстановил функционал платформы после кибератаки

RUTUBE восстановил функционал платформы после мощной кибератаки и планирует запустить видеохостинг сегодня, заявил генеральный директор компании Александр... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T16:27

2022-05-11T16:27

2022-05-11T16:27

rutube

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. RUTUBE восстановил функционал платформы после мощной кибератаки и планирует запустить видеохостинг сегодня, заявил генеральный директор компании Александр Моисеев. По словам директора экспертного центра безопасности Positive Technologies Алексея Новикова, в настоящий момент со специалистами RUTUBE проводятся контрольные работы, после чего видеохостинг будет выведен во внешний контур.В понедельник RUTUBE подвергся хакерской атаке. На следующий день СМИ распространили данные о якобы утере исходного кода сайта, но в компании эту информацию опровергли. Сейчас идут работы по обеспечению безопасности.

https://ria.ru/20220511/rutube-1787878097.html

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2022

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rutube