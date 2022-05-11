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RUTUBE восстановил функционал платформы после кибератаки - РИА Новости, 11.05.2022
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RUTUBE восстановил функционал платформы после кибератаки
RUTUBE восстановил функционал платформы после кибератаки - РИА Новости, 11.05.2022
RUTUBE восстановил функционал платформы после кибератаки
RUTUBE восстановил функционал платформы после мощной кибератаки и планирует запустить видеохостинг сегодня, заявил генеральный директор компании Александр... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T16:27
2022-05-11T16:27
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. RUTUBE восстановил функционал платформы после мощной кибератаки и планирует запустить видеохостинг сегодня, заявил генеральный директор компании Александр Моисеев. По словам директора экспертного центра безопасности Positive Technologies Алексея Новикова, в настоящий момент со специалистами RUTUBE проводятся контрольные работы, после чего видеохостинг будет выведен во внешний контур.В понедельник RUTUBE подвергся хакерской атаке. На следующий день СМИ распространили данные о якобы утере исходного кода сайта, но в компании эту информацию опровергли. Сейчас идут работы по обеспечению безопасности.
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16:27 11.05.2022
 

RUTUBE восстановил функционал платформы после кибератаки

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд компании Rutube
Стенд компании Rutube - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. RUTUBE восстановил функционал платформы после мощной кибератаки и планирует запустить видеохостинг сегодня, заявил генеральный директор компании Александр Моисеев.

"Мы успешно завершили первый этап восстановления функционала платформы и намерены запустить видеохостинг сегодня. В данный момент на платформе проводится нагрузочное тестирование и дополнительная проверка на уязвимость", — приводят его слова в Telegram-канале RUTUBE.

По словам директора экспертного центра безопасности Positive Technologies Алексея Новикова, в настоящий момент со специалистами RUTUBE проводятся контрольные работы, после чего видеохостинг будет выведен во внешний контур.
Стенд российского видеохостинга RuTube - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
Вчера, 12:34
Group-IB опровергла сообщения об использовании Rutube продуктов компании
В понедельник RUTUBE подвергся хакерской атаке. На следующий день СМИ распространили данные о якобы утере исходного кода сайта, но в компании эту информацию опровергли. Сейчас идут работы по обеспечению безопасности.
 
Rutube
 
 
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