https://ria.ru/20220511/rutube-1787945093.html
RUTUBE восстановил функционал платформы после кибератаки
RUTUBE восстановил функционал платформы после кибератаки - РИА Новости, 11.05.2022
RUTUBE восстановил функционал платформы после кибератаки
RUTUBE восстановил функционал платформы после мощной кибератаки и планирует запустить видеохостинг сегодня, заявил генеральный директор компании Александр... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T16:27
2022-05-11T16:27
2022-05-11T16:27
rutube
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. RUTUBE восстановил функционал платформы после мощной кибератаки и планирует запустить видеохостинг сегодня, заявил генеральный директор компании Александр Моисеев. По словам директора экспертного центра безопасности Positive Technologies Алексея Новикова, в настоящий момент со специалистами RUTUBE проводятся контрольные работы, после чего видеохостинг будет выведен во внешний контур.В понедельник RUTUBE подвергся хакерской атаке. На следующий день СМИ распространили данные о якобы утере исходного кода сайта, но в компании эту информацию опровергли. Сейчас идут работы по обеспечению безопасности.
https://ria.ru/20220511/rutube-1787878097.html
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rutube
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. RUTUBE восстановил функционал платформы после мощной кибератаки и планирует запустить видеохостинг сегодня, заявил генеральный директор компании Александр Моисеев.
"Мы успешно завершили первый этап восстановления функционала платформы и намерены запустить видеохостинг сегодня. В данный момент на платформе проводится нагрузочное тестирование и дополнительная проверка на уязвимость", — приводят его слова в Telegram-канале RUTUBE.
По словам директора экспертного центра безопасности Positive Technologies Алексея Новикова, в настоящий момент со специалистами RUTUBE проводятся контрольные работы, после чего видеохостинг будет выведен во внешний контур.
В понедельник RUTUBE подвергся хакерской атаке. На следующий день СМИ распространили данные о якобы утере исходного кода сайта, но в компании эту информацию опровергли. Сейчас идут работы по обеспечению безопасности.