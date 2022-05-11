https://ria.ru/20220511/rubl-1787810835.html
Эксперт обозначил новые максимумы и минимумы для рубля
Эксперт обозначил новые максимумы и минимумы для рубля - РИА Новости, 11.05.2022
Эксперт обозначил новые максимумы и минимумы для рубля
Укрепление рубля, начавшееся с середины апреля после мартовского провала, было не менее значимым: за доллар перед праздниками давали менее 66, а евро нырял под... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T01:15
2022-05-11T01:15
2022-05-11T04:47
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
рубль
михаил зельцер
бкс мир инвестиций
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Укрепление рубля, начавшееся с середины апреля после мартовского провала, было не менее значимым: за доллар перед праздниками давали менее 66, а евро нырял под 70 рублей. Накануне вторых майских праздников рубль начал ослабевать. Что с ним будет дальше, рассказал агентству “Прайм” эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций” Михаил Зельцер.Он напомнил, что импорт в России по-прежнему сокращается, а экспорт падает не так существенно.По его мнению, до конца действий валютных ограничений рубль может продолжать подъем и протестировать отметки в 61 за доллар и 65 за евро. Однако если Банк России решит ослабить ограничения, вероятно ослабление до 70-ти за доллар и 75-ти за евро, подытожил Зельцер.
https://ria.ru/20220510/dollar-1787708684.html
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экономика, россия, рубль, михаил зельцер, бкс мир инвестиций
01:15 11.05.2022 (обновлено: 04:47 11.05.2022)
Эксперт обозначил новые максимумы и минимумы для рубля
Эксперт Зельцер: вероятно ослабление рубля до 70-ти за доллар и 75-ти за евро