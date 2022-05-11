https://ria.ru/20220511/rozysk-1787839651.html
МВД объявило в розыск Ровшана Аскерова
МВД объявило в розыск Ровшана Аскерова - РИА Новости, 11.05.2022
МВД объявило в розыск Ровшана Аскерова
Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск участника телеигры "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова, следует из базы данных ведомства. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T10:09
2022-05-11T10:09
2022-05-11T17:47
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
игра-тв
георгий жуков
происшествия
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск участника телеигры "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова, следует из базы данных ведомства.В министерстве не уточнили, о какой именно статье идет речь.По информации Следственного комитета, в начале апреля подозреваемый опубликовал в социальных сетях данные, оскорбляющие и порочащие память маршала Советского Союза Георгия Жукова. Против Аскерова завели уголовное дело по статье "Реабилитация нацизма". Ему грозит до пяти лет тюрьмы.Как рассказали в пресс-службе телекомпании "Игра-ТВ", журналист давно покинул территорию страны.
https://ria.ru/20220427/askerov-1785744867.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), игра-тв, георгий жуков, происшествия
10:09 11.05.2022 (обновлено: 17:47 11.05.2022)
МВД объявило в розыск Ровшана Аскерова
МВД объявило в розыск по уголовной статье участника "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова