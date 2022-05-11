https://ria.ru/20220511/rozysk-1787839651.html

МВД объявило в розыск Ровшана Аскерова

МВД объявило в розыск Ровшана Аскерова - РИА Новости, 11.05.2022

МВД объявило в розыск Ровшана Аскерова

Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск участника телеигры "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова, следует из базы данных ведомства. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T10:09

2022-05-11T10:09

2022-05-11T17:47

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

следственный комитет россии (ск рф)

игра-тв

георгий жуков

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785747056_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_f0339650baef13a2620c74df9948b49d.jpg

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск участника телеигры "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова, следует из базы данных ведомства.В министерстве не уточнили, о какой именно статье идет речь.По информации Следственного комитета, в начале апреля подозреваемый опубликовал в социальных сетях данные, оскорбляющие и порочащие память маршала Советского Союза Георгия Жукова. Против Аскерова завели уголовное дело по статье "Реабилитация нацизма". Ему грозит до пяти лет тюрьмы.Как рассказали в пресс-службе телекомпании "Игра-ТВ", журналист давно покинул территорию страны.

https://ria.ru/20220427/askerov-1785744867.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), игра-тв, георгий жуков, происшествия