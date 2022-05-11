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МВД объявило в розыск Ровшана Аскерова - РИА Новости, 11.05.2022
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МВД объявило в розыск Ровшана Аскерова
МВД объявило в розыск Ровшана Аскерова - РИА Новости, 11.05.2022
МВД объявило в розыск Ровшана Аскерова
Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск участника телеигры "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова, следует из базы данных ведомства. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T10:09
2022-05-11T17:47
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
игра-тв
георгий жуков
происшествия
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск участника телеигры "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова, следует из базы данных ведомства.В министерстве не уточнили, о какой именно статье идет речь.По информации Следственного комитета, в начале апреля подозреваемый опубликовал в социальных сетях данные, оскорбляющие и порочащие память маршала Советского Союза Георгия Жукова. Против Аскерова завели уголовное дело по статье "Реабилитация нацизма". Ему грозит до пяти лет тюрьмы.Как рассказали в пресс-службе телекомпании "Игра-ТВ", журналист давно покинул территорию страны.
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россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), игра-тв, георгий жуков, происшествия
10:09 11.05.2022 (обновлено: 17:47 11.05.2022)
 
МВД объявило в розыск Ровшана Аскерова

МВД объявило в розыск по уголовной статье участника "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкРовшан Аскеров
Ровшан Аскеров - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Ровшан Аскеров. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск участника телеигры "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова, следует из базы данных ведомства.

"Разыскивается по статье УК", говорится на сайте.

В министерстве не уточнили, о какой именно статье идет речь.
По информации Следственного комитета, в начале апреля подозреваемый опубликовал в социальных сетях данные, оскорбляющие и порочащие память маршала Советского Союза Георгия Жукова. Против Аскерова завели уголовное дело по статье "Реабилитация нацизма". Ему грозит до пяти лет тюрьмы.
Как рассказали в пресс-службе телекомпании "Игра-ТВ", журналист давно покинул территорию страны.
Ровшан Аскеров - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля, 14:18
СК возбудил дело о реабилитации нацизма против Аскерова
 
РоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Следственный комитет России (СК РФ)Игра-ТВГеоргий ЖуковПроисшествия
 
 
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