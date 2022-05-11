https://ria.ru/20220511/rotveyler-1787854799.html

В Крыму ротвейлеры загрызли десятилетнюю девочку

В Крыму ротвейлеры загрызли десятилетнюю девочку - РИА Новости, 11.05.2022

В Крыму ротвейлеры загрызли десятилетнюю девочку

В крымском поселке Советский два ротвейлера загрызли десятилетнюю девочку, сообщает региональный главк Следственного комитета. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T11:21

2022-05-11T11:21

2022-05-11T17:35

происшествия

россия

республика крым

собаки

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая — РИА Новости. В крымском поселке Советский два ротвейлера загрызли десятилетнюю девочку, сообщает региональный главк Следственного комитета.По информации ведомства, две девочки — десяти и 14 лет — гостили у дедушки на майских праздниках. Днем 10 мая мужчина выпустил на прогулку двух ротвейлеров."Когда десятилетняя девочка вышла во двор, собаки напали на нее, нанеся тяжелые рваные раны туловища, конечностей, головы и лица", — говорится в релизе.Девочку срочно доставили в больницу, но она умерла во время операции.Против дедушки возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Наряду со Следственным комитетом в ситуации разбирается прокуратура. Следователи прокуратуры оценят, как исполнялись законы об ответственном обращении с животными, ветеринарные и санитарно-эпидемиологические правила, а также дадут правовую оценку действиям законных представителей ребенка и местных чиновников.

https://ria.ru/20220418/sobaki-1784019708.html

https://ria.ru/20220126/staya-1769532864.html

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, республика крым, собаки