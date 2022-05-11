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В Крыму ротвейлеры загрызли десятилетнюю девочку - РИА Новости, 11.05.2022
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В Крыму ротвейлеры загрызли десятилетнюю девочку
В Крыму ротвейлеры загрызли десятилетнюю девочку - РИА Новости, 11.05.2022
В Крыму ротвейлеры загрызли десятилетнюю девочку
В крымском поселке Советский два ротвейлера загрызли десятилетнюю девочку, сообщает региональный главк Следственного комитета. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T11:21
2022-05-11T17:35
происшествия
россия
республика крым
собаки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая — РИА Новости. В крымском поселке Советский два ротвейлера загрызли десятилетнюю девочку, сообщает региональный главк Следственного комитета.По информации ведомства, две девочки — десяти и 14 лет — гостили у дедушки на майских праздниках. Днем 10 мая мужчина выпустил на прогулку двух ротвейлеров."Когда десятилетняя девочка вышла во двор, собаки напали на нее, нанеся тяжелые рваные раны туловища, конечностей, головы и лица", — говорится в релизе.Девочку срочно доставили в больницу, но она умерла во время операции.Против дедушки возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Наряду со Следственным комитетом в ситуации разбирается прокуратура. Следователи прокуратуры оценят, как исполнялись законы об ответственном обращении с животными, ветеринарные и санитарно-эпидемиологические правила, а также дадут правовую оценку действиям законных представителей ребенка и местных чиновников.
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происшествия, россия, республика крым, собаки
11:21 11.05.2022 (обновлено: 17:35 11.05.2022)
 
В Крыму ротвейлеры загрызли десятилетнюю девочку

Два ротвейлера загрызли десятилетнюю девочку в крымском поселке Советский

© Фото : ГСУСК РФ по Республике КрымВ поселке Советский Республики Крым на девочку, гостившую у дедушки, напала собака породы ротвейлер
В поселке Советский Республики Крым на девочку, гостившую у дедушки, напала собака породы ротвейлер - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© Фото : ГСУСК РФ по Республике Крым
В поселке Советский Республики Крым на девочку, гостившую у дедушки, напала собака породы ротвейлер
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая — РИА Новости. В крымском поселке Советский два ротвейлера загрызли десятилетнюю девочку, сообщает региональный главк Следственного комитета.
По информации ведомства, две девочки — десяти и 14 лет — гостили у дедушки на майских праздниках. Днем 10 мая мужчина выпустил на прогулку двух ротвейлеров.
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"Когда десятилетняя девочка вышла во двор, собаки напали на нее, нанеся тяжелые рваные раны туловища, конечностей, головы и лица", — говорится в релизе.
Девочку срочно доставили в больницу, но она умерла во время операции.
Против дедушки возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Наряду со Следственным комитетом в ситуации разбирается прокуратура. Следователи прокуратуры оценят, как исполнялись законы об ответственном обращении с животными, ветеринарные и санитарно-эпидемиологические правила, а также дадут правовую оценку действиям законных представителей ребенка и местных чиновников.
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