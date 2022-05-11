https://ria.ru/20220511/rosstat-1787973274.html

Мишустин назначил нового главу Росстата

Мишустин назначил нового главу Росстата - РИА Новости, 11.05.2022

Мишустин назначил нового главу Росстата

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Сергея Галкина главой Росстата, сообщается в Telegram-канале правительства. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T18:02

2022-05-11T18:02

2022-05-11T20:35

политика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

михаил мишустин

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Сергея Галкина главой Росстата, сообщается в Telegram-канале правительства. "Руководителем Федеральной службы государственной статистики (Росстат) стал Сергей Галкин. Распоряжение <...> подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — отмечается там.Экс-главу ведомства Павла Малкова накануне назначили временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области вместо ушедшего в отставку Николая Любимова.До этого Галкин работал в Минэкономразвития. С 2017 году он занимал должность советника министра, затем возглавил департамент организационного обеспечения и коммуникаций, а в ноябре 2018 года стал заместителем министра занимался вопросами регионального развития.До этого он на протяжении шести лет работал аналитиком в "ВТБ Капитал".

https://ria.ru/20220426/foms-1785448458.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), михаил мишустин