https://ria.ru/20220511/rosstat-1787973274.html
Мишустин назначил нового главу Росстата
Мишустин назначил нового главу Росстата - РИА Новости, 11.05.2022
Мишустин назначил нового главу Росстата
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Сергея Галкина главой Росстата, сообщается в Telegram-канале правительства. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T18:02
2022-05-11T18:02
2022-05-11T20:35
политика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
михаил мишустин
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Сергея Галкина главой Росстата, сообщается в Telegram-канале правительства. "Руководителем Федеральной службы государственной статистики (Росстат) стал Сергей Галкин. Распоряжение <...> подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — отмечается там.Экс-главу ведомства Павла Малкова накануне назначили временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области вместо ушедшего в отставку Николая Любимова.До этого Галкин работал в Минэкономразвития. С 2017 году он занимал должность советника министра, затем возглавил департамент организационного обеспечения и коммуникаций, а в ноябре 2018 года стал заместителем министра занимался вопросами регионального развития.До этого он на протяжении шести лет работал аналитиком в "ВТБ Капитал".
https://ria.ru/20220426/foms-1785448458.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), михаил мишустин
18:02 11.05.2022 (обновлено: 20:35 11.05.2022)
Мишустин назначил нового главу Росстата
Премьер Мишустин назначил замглавы Минэкономразвития Галкина главой Росстата