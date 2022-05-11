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Мишустин назначил нового главу Росстата - РИА Новости, 11.05.2022
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Мишустин назначил нового главу Росстата
Мишустин назначил нового главу Росстата - РИА Новости, 11.05.2022
Мишустин назначил нового главу Росстата
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Сергея Галкина главой Росстата, сообщается в Telegram-канале правительства. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T18:02
2022-05-11T20:35
политика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
михаил мишустин
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Сергея Галкина главой Росстата, сообщается в Telegram-канале правительства. "Руководителем Федеральной службы государственной статистики (Росстат) стал Сергей Галкин. Распоряжение &lt;...&gt; подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — отмечается там.Экс-главу ведомства Павла Малкова накануне назначили временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области вместо ушедшего в отставку Николая Любимова.До этого Галкин работал в Минэкономразвития. С 2017 году он занимал должность советника министра, затем возглавил департамент организационного обеспечения и коммуникаций, а в ноябре 2018 года стал заместителем министра занимался вопросами регионального развития.До этого он на протяжении шести лет работал аналитиком в "ВТБ Капитал".
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политика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), михаил мишустин
18:02 11.05.2022 (обновлено: 20:35 11.05.2022)
 
Мишустин назначил нового главу Росстата

Премьер Мишустин назначил замглавы Минэкономразвития Галкина главой Росстата

© Фото пресс-службы Правительства РоссииРуководитель Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Сергей Галкин
Руководитель Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Сергей Галкин
© Фото пресс-службы Правительства России
Руководитель Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Сергей Галкин
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Сергея Галкина главой Росстата, сообщается в Telegram-канале правительства.
"Руководителем Федеральной службы государственной статистики (Росстат) стал Сергей Галкин. Распоряжение <...> подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — отмечается там.
Экс-главу ведомства Павла Малкова накануне назначили временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области вместо ушедшего в отставку Николая Любимова.
До этого Галкин работал в Минэкономразвития. С 2017 году он занимал должность советника министра, затем возглавил департамент организационного обеспечения и коммуникаций, а в ноябре 2018 года стал заместителем министра занимался вопросами регионального развития.
До этого он на протяжении шести лет работал аналитиком в "ВТБ Капитал".
Илья Баланин - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 10:12
Мишустин назначил нового главу ФОМС
 
ПолитикаРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Михаил Мишустин
 
 
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