https://ria.ru/20220511/rossiya-1787893096.html
Лавров: Россия будет полагаться лишь на себя и на своих надежных партнеров
Лавров: Россия будет полагаться лишь на себя и на своих надежных партнеров - РИА Новости, 11.05.2022
Лавров: Россия будет полагаться лишь на себя и на своих надежных партнеров
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия отныне будет полагаться только на себя и на своих надежных партнеров, которых подавляющее большинство. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T13:24
2022-05-11T13:24
2022-05-11T13:27
политика
сергей лавров
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МАСКАТ, 11 мая - РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия отныне будет полагаться только на себя и на своих надежных партнеров, которых подавляющее большинство."У нас есть полное понимание, как нам дальше жить: главный вывод – вообще не полагаться в наших планах на то, что Запад является договороспособным", - сказал министр в ходе пресс-конференции."Мы выводы свои уже сделали: будем полагаться на себя и на наших надежных партнеров, которых подавляющее большинство за пределами, так называемого, бывшего "золотого миллиарда", - добавил Лавров.
https://ria.ru/20220417/protivostoyanie-1783968583.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, сергей лавров, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
13:24 11.05.2022 (обновлено: 13:27 11.05.2022)
Лавров: Россия будет полагаться лишь на себя и на своих надежных партнеров
Лавров: Россия отныне будет полагаться только на себя и на своих надежных партнеров
МАСКАТ, 11 мая - РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия отныне будет полагаться только на себя и на своих надежных партнеров, которых подавляющее большинство.
"У нас есть полное понимание, как нам дальше жить: главный вывод – вообще не полагаться в наших планах на то, что Запад является договороспособным", - сказал министр в ходе пресс-конференции.
"Мы выводы свои уже сделали: будем полагаться на себя и на наших надежных партнеров, которых подавляющее большинство за пределами, так называемого, бывшего "золотого миллиарда", - добавил Лавров.