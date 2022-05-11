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Лавров: Россия будет полагаться лишь на себя и на своих надежных партнеров - РИА Новости, 11.05.2022
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Лавров: Россия будет полагаться лишь на себя и на своих надежных партнеров
Лавров: Россия будет полагаться лишь на себя и на своих надежных партнеров - РИА Новости, 11.05.2022
Лавров: Россия будет полагаться лишь на себя и на своих надежных партнеров
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия отныне будет полагаться только на себя и на своих надежных партнеров, которых подавляющее большинство. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T13:24
2022-05-11T13:27
политика
сергей лавров
россия
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МАСКАТ, 11 мая - РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия отныне будет полагаться только на себя и на своих надежных партнеров, которых подавляющее большинство."У нас есть полное понимание, как нам дальше жить: главный вывод – вообще не полагаться в наших планах на то, что Запад является договороспособным", - сказал министр в ходе пресс-конференции."Мы выводы свои уже сделали: будем полагаться на себя и на наших надежных партнеров, которых подавляющее большинство за пределами, так называемого, бывшего "золотого миллиарда", - добавил Лавров.
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политика, сергей лавров, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
13:24 11.05.2022 (обновлено: 13:27 11.05.2022)
 
Лавров: Россия будет полагаться лишь на себя и на своих надежных партнеров

Лавров: Россия отныне будет полагаться только на себя и на своих надежных партнеров

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МАСКАТ, 11 мая - РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия отныне будет полагаться только на себя и на своих надежных партнеров, которых подавляющее большинство.
"У нас есть полное понимание, как нам дальше жить: главный вывод – вообще не полагаться в наших планах на то, что Запад является договороспособным", - сказал министр в ходе пресс-конференции.
"Мы выводы свои уже сделали: будем полагаться на себя и на наших надежных партнеров, которых подавляющее большинство за пределами, так называемого, бывшего "золотого миллиарда", - добавил Лавров.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
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ПолитикаСергей ЛавровРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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