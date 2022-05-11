https://ria.ru/20220511/rossiya-1787893096.html

Лавров: Россия будет полагаться лишь на себя и на своих надежных партнеров

Лавров: Россия будет полагаться лишь на себя и на своих надежных партнеров - РИА Новости, 11.05.2022

Лавров: Россия будет полагаться лишь на себя и на своих надежных партнеров

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия отныне будет полагаться только на себя и на своих надежных партнеров, которых подавляющее большинство. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T13:24

2022-05-11T13:24

2022-05-11T13:27

политика

сергей лавров

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МАСКАТ, 11 мая - РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия отныне будет полагаться только на себя и на своих надежных партнеров, которых подавляющее большинство."У нас есть полное понимание, как нам дальше жить: главный вывод – вообще не полагаться в наших планах на то, что Запад является договороспособным", - сказал министр в ходе пресс-конференции."Мы выводы свои уже сделали: будем полагаться на себя и на наших надежных партнеров, которых подавляющее большинство за пределами, так называемого, бывшего "золотого миллиарда", - добавил Лавров.

https://ria.ru/20220417/protivostoyanie-1783968583.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, сергей лавров, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)